CHP kurultayından sürpriz çıkar mı

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Kılıçdaroğlu ise tam bir yalnız adamı oynuyor. A takımını seçimden sonra kaybetmişti. Şimdi de B takımı terk etmeye başladı.

İMAMOĞLU KARARGÂH KURDU

CHP bu hava içinde kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı bir kurultaya gidiyor. Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya karargâh kurdu. Oteller, bürolar devrede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları seferber edilmiş durumda. Bugün il başkanları ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu ise umudunu Anadolu’ya bağlamış durumda.

DEĞİŞİM RÜZGÂRI ESİYOR

CHP’de sokak değişim istiyor. Kılıçdaroğlu gitsin diyor, ama Özgür Özel gelsin demiyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Ekrem İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu aday bile olamayabilirdi. O kadar yani. CHP’nin tabanında değişim rüzgârı çok güçlü. Tek sorun Özgür Özel’in emanetçi damgasını yemesi ve liderlik için gerekli güveni verememesi.

DELEGE HESABI

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Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i destekleyenler delege hesabı yapıyor. Özgür Özel’in 570 delegeye ulaştığı söyleniyor. Ama bu yeterli değil. Kılıçdaroğlu’nun 750 delegeye sahip olduğu iddia ediliyor ama bu rakam inandırıcı bulunmuyor. Çünkü son günlerde taraf değiştirenler var.

CHP’de dananın kuyruğu kurultay salonunda kopacak. Her şey olabilir. CHP kurultayından sürpriz çıkabilir.

MOSSAD VE CIA, HAMAS’A TUZAK MI KURDU

İsrail’de, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Galant ve Genelkurmay Başkanı Halevi ile zaman zaman dışarıya yansıyan bir çatışma yaşanıyor. Netanyahu ile İsrail istihbaratı da çekişme halinde. Sık sık birbirleri aleyhinde raporlar sızdırıyorlar.Netanyahu ilk hafta Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etmiş ve orada askerlere hitaben bir konuşma yapmak istemişti. Netanyahu’nun konuşmasına izin verilmedi. Ancak ikinci ziyareti sırasında askerlere hitap edebildi.

Netanyahu, 7 Ekim’de Hamas’ın yaptığı saldırılar karşısında yetersiz kaldığı için istihbaratı suçlayan bir tweet atmıştı. Tepki görünce silmek zorunda kaldı.

LIBERMAN’IN RAPORU

Mısır istihbaratının 7 Ekim’den 3 gün önce uyardığı bilgisi de yine bu rekabet sırasında dışarıya sızdırılmıştı. Mısır istihbaratı 3 gün önce haber vermiş ama Mossad uyumuş havası yaratıldı. Şimdi de eski bakanlardan Liberman’ın 7 sene önce hazırladığı bir rapor gündemde. Liberman, 2016 yılında kabineye sunduğu raporda Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıya benzer bir saldırı yapabileceği yönünde uyarılarda bulunduğunu ama dikkate alınmadığını söylüyor.

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İSTİHBARAT SAVAŞLARI

New York Times’a göre, İsrail 1 yıl önce Hamas’ı takip etmeyi bırakmış. Haberde, İsrail’de Hamas’ı izlemekle görevli “8200”isimli birimin Hamas’ın telsiz konuşmalarını dinlemeyi 1 yıl önce bıraktığını yazıyor. CIA da İsrail’in bu tavrına uygun olarak Hamas’ı izlemekten vazgeçmiş.

İnanırsanız tabii.

İsrail’in iç istihbaratı Şin Bet’in Başkanı Ronen Bar’ın durumu ise daha vahim. Beceriksizlikte neredeyse yarış yapmışlar. 7 Ekim sabahı Hamas elemanları sınırı aşıp İsrail topraklarına girerken, Şin Bet Başkanı uzun bir süre bunun bir tatbikatolduğunu düşünmüş.

Bunları siz zaten biliyorsunuz. Ben niye aktardım? Peki bu yazılanlar size bir yerden tanıdık geliyor mu?

TUZAK MI VAR

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ABD’yi İkinci Dünya Savaşı’na sokan Pearl Harbor baskını ve 11 Eylül saldırısı sırasında da benzer istihbarat zaafları yazılıp çizildi.İkinci Dünya Savaşı’na girmek isteyen ABD derin devletinin, Pearl Harbor baskını öncesinde istihbarat birimlerini devre dışı bıraktığı sonradan ortaya çıktı. 11 Eylül’ün ise önceden filmi bile çekildi. “Kılıç Yarası”nda her şey anlatılıyordu. Film sonra gerçek oldu. Ama sonuç ne oldu? ABD; Japonya’ya atom bombası attı, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu getirdi. 11 Eylül ise ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgaline neden oldu. Dünyanın ekseni kaydı.

BENZER PLAN SAHNEDE Mİ

Peki 7 Ekim’de Hamas saldırısı ile başlayıp, İsrail’in katliamı ile devam eden süreçte ne oldu?

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Hamas, İsrail’e saldırdı. Bunu fırsat bilen İsrail savaş ilan etti. 7 Ekim’den bu yana Gazze ağır bir katliama sahne oluyor.

Sırada ise Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi, Gazze’nin önce ilhak sonra işgal planı var. Bu planların uygulanması için Hamas’ın saldırısının gerçekleşmesi gerekiyordu.

Buna rağmen Hamas saldırısına zemin hazırlayan ve Mossad ile CIA’nın uyuduğu istihbarat zaafları size inandırıcı geliyor mu? Bana gelmiyor. Acaba diyorum ABD ve İsrail, Gazze planlarını uygulamak için Hamas’ı tuzağa mı düşürdüler?

TEHLİKELİ PLAN MASADAN KALKMIŞ DEĞİL

ABD ve İsrail, krizler ve savaşlar üzerinden bölgeyi dizayn ediyorlar. Gazze savaşının da uzun vadeli planlara dayalı olduğu ortaya çıktı.

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İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor da bunlardan biri. İsrail, 7 Ekim’de Gazze’ye savaş ilan etti. İstihbarat Bakanlığı’nın 13 Ekim’de açıklanan raporunda ise, Gazze’deki 2.5 milyon Filistinli’nin başta Mısır olmak üzere 6 ülkeye sürülmesi öneriliyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

Gazze’deki Filistinlilerin kendi topraklarından sürülüp, buraya İsrailli işgalcilerin yerleştirilmesini esas alan raporda; Gazzelilerin Mısır’ın Sina Çölü’nde kurulacak olan çadır kentlere taşınması öneriliyor. Ama yetmiyor. Gazzelilerin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Filistinlilerin bir kısmını alarak onlara vatandaşlık vermesini öngörülüyor.

Mısır Devlet Başkanı Sisi bu planı reddetmişti. Bu planın savaşı Mısır’a sıçratacağını belirterek, Mısır-İsrali barışının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu.

BIDEN’IN ÇANTASINDAYDI

Gazze savaşının ikinci haftasıydı. Biden’ın İsrail’i ziyaretinden birkaç gün önce bu plana ilişkin kulisler kulağıma gelmişti. Biden’ın İsrail’e, Gazzeli Filistinlilerin bir kısmının Mısır’ın Sina Çölü’ne ve Ürdün’e yerleştirilmesi planı ile geldiği söyleniyor. Biden, 18 Ekim’de İsrail’e geldi. Aynı gün Ürdün’e geçip Kral Abdullah, Sisi ve Mahmut Abbas ile dörtlü toplantı yapacaktı.

DÖRTLÜ TOPLANTI İPTAL EDİLMİŞTİ

18 Ekim tarihli, “Biden’ın çantasında tampon bölge mi var?” başlıklı yazımda bu plana ilişkin ulaşabildiğim bilgileri paylaşmıştım. Yazımın finalinde, “Ama ağırlık ABD-İsrail ortak planında; Gazze’den çıkarılacak insanların Mısır ve Ürdün’e yerleştirilmesi yönünde. Biden Ürdün’de, Mısır, Filistin ve Ürdün Devlet Başkanları ile bunları müzakere edecek” diye yazmıştım. “Mısır ve Ürdün bu planı kabul edecek mi?” diye sormuş ve sorumun cevabını kendim vermiştim. “Sisi ve Kral Abdullah’ın bu planı kabul etmemesi gerekiyor” diye yazmıştım.

PLAN MASADA

O gece İsrail’in 700 kişinin hayatını kaybettiği El Ehli Babtist Hastanesi’ni vurması üzerine Arap liderler toplantıya katılmayacaklarını açıklayınca, Biden 4’lü toplantıyı yapamadan ABD’ye dönmüştü. Ama Gazze’yi insansızlaştırma planı masadan kalkmış değil. Bu sıralarda Mısır’daki gelişmelere dikkat etmekte yarar var.