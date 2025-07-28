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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilere yazı yazarak 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar komisyona üye bildirmelerini istedi. 51 kişilik komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3’er milletvekili ile temsil edilecek. Meclis’te temsil edilen HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP’nin de komisyonda 1’er milletvekili olacak. Komisyonun 4 Ağustos Pazartesi günü kurulması öngörülüyor. İYİ Parti, komisyona üye vermeyeceğini açıkladığı için 48 kişiden oluşacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ağustos ayında çalışmalara başlayacağını belirterek, “Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye’nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir” dedi. Kurtulmuş, komisyonun Türkiye’nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da önemli olacağının altını çizdi. Komisyonun kurulması dahi PKK’nın silah bırakması sürecine olumlu katkı yapacak.

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CHP NE YAPACAK

Peki CHP, komisyona üye verecek mi? Özgür Özel, partinin yetkili kurullarını toplayarak karar alacaklarını açıkladı. Özgür Özel, “Komisyon fikrinin sahibi partiyiz, komisyona sıcak bakışımız var” dedi. Ama CHP’nin bazı şartları var.

1. Partiler komisyona eşit sayıda üye versin.

2. Komisyonda kararlar oyçokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla alınsın.

3. Komisyonun isminde demokrasi olsun.

Komisyona partiler, Meclis’te milletvekili sayısına göre üye verecekler. Komisyon, Kürt sorununu çözmek için kurulmayacak. PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin hukuki zeminini hazırlayacak.

ANLAMLI OLACAK

Komisyon önerisi geçen dönemlerde CHP tarafından getirilmişti. O nedenle katılmamaları tarihi bir çelişki olacak. CHP’nin komisyona katılması ise anlamlı olacak. Cumhuriyet’in kurucusu olduğu iddiasındaki bir partinin PKK’nın silah bırakması ve tasfiye sürecine ilişkin söyleyeceği şey yok mu? Elbette ki vardır. CHP’nin katılmasıyla birlikte komisyonun siyasi temsil oranı da yükselecek. İYİ Parti katılmadığı takdirde komisyonun temsil oranı yüzde 97’lere ulaşıyor. Ayrıca DEM Parti de kendini rahat hissedecek. Çünkü komisyonda tek muhalefet partisi konumuna düşmeyecek. CHP, Yeni Yol, Yeniden Refah, TİP, DSP, HÜDA PAR, EMEP ve DP de komisyonda yer alacak.

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EKREM İMAMOĞLU ŞARTI



CHP, komisyonun sadece PKK’nın silah bırakması ve demokratikleşmeyle sınırlandırılmamasını istiyor. “Adalet konusunda acilen atılması gereken adımlar var” diyor. CHP, komisyonda tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz olarak yargılanması konusunda adımlar atılmasını istiyor. Burada öncelik elbette ki Ekrem İmamoğlu. CHP, komisyonu, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için hukuki düzenlemeler yapma konusunda zorlayacak.

Peki CHP komisyona katılacak mı? Riskli bir cevap olacak ama CHP koşullu olarak katılacak. Komisyonu, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarının sağlanması için zorlayacak.

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ŞEHİT BABASI GÜRSEL’İN TEK İSTEĞİ



Ormanlarımız yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Orman yangınlarıyla birlikte gelen orman şehitlerinin haberleri acımızı daha da büyütüyor.

Hürriyet Ankara olarak büyük bir acı yaşadık. Hürriyet Ankara Temsilciliği’nde mesai arkadaşlarımızdan Gürsel Arslan’ın oğlu Eren’i Eskişehir Seyitgazi’deki orman yangınında şehit verdik. Acımız büyük.

Gürsel hepimizin yardımına koşan, tüm mesai arkadaşlarımızın sevdiği, saygı duyduğu bir arkadaşımız. Bir gün gazete binasının önünde sohbet ederken, ”Benim oğlum AKUT’ta gönüllü. Nerede bir felaket olursa oraya koşar. Depremde gitti bir ay, bir buçuk ay gelmedi” demişti.

Sesindeki gururu ve mutluluğu unutamıyorum. “Onlar yüksek ruhlu insanlar Gürsel. Ne mutlu sana ki böyle güzel bir evlat yetiştirmişsin” demiştim. Seyitgazi’deki yangından şehit haberleri gelince bir anda dünyamız yıkılmıştı. Ama asıl büyük acı gerideymiş. Önce bir fısıltı dolaştı, sonra kahredici haber doğrulandı. AKUT gönüllüsü olarak yangın söndürmeye koşan Eren’imiz şehit olmuştu. Bu haberi Gürsel’den saklamak zor oldu. Bu haberi Gürsel’e söylemek daha da zordu.

GÜLEN YÜZÜ

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“Doktorlar göstermedi gülen yüzüyle hatırlayın dediler” dedi Gürsel gözyaşları içinde. “Depremde Adıyaman’a koşmuştu. Enkazın altında her canlı çıkardıklarında arardı; ‘Baba kurtardık’ derdi. ‘Cemile’yi kurtardık baba’ demişti” diye anlattı. “Oğlum şimdi kendini kurtaramadı” dedi. Bir baba için en büyük acı, evladını toprağa vermektir.

Gürsel bunu yaşadı. Allah sabır versin. Başta Eren olmak üzere şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

GÜRSEL ARSLAN’IN TEK İSTEĞİ

Gürsel’in tek bir dileği var. “Bana bir yer göstersinler orayı ağaçlandırayım. Eren’in adına olabilir. Aynı yerde şehit düştükleri AKUT gönüllüsü arkadaşlarının adına olabilir. Orayı ağaçlandırayım. Gidip o ağaçlara sırtımı dayayım, Eren’e dua okuyayım” diyor. Gürsel’in orman şehidi oğlu Eren için tek isteği ağaç dikeceği bir yerin gösterilmesi.

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Orman yangınını söndürürken şehit olanlar için en anlamlı hizmet onlar adına ağaçlar dikip yeni ormanlar yapmak olmalı.

Burada Ankara Valimizi Vasip Şahin’e, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya sesleniyorum. Orman şehidinin babasını kırmayalım. Eren’imizin ismini yaşatmak için babasının isteğini yerine getirelim. Bir yer gösterilsin, Gürsel orayı ağaçlandırsın. Genç bir fidan iken toprağa verdiğimiz şehitlerimizin ismini yeni fidanlar dikerek yaşatalım.