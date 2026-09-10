CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor

Haberin Devamı

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle Genel Merkez’deki programlara katılmayacağı açıklanmıştı. İkinci ret ise Yavaş’ın Anıtkabir ziyaretine de katılmayacağına ilişkindi.

Zaten Mansur Yavaş da hem Anıtkabir ziyaretine hem Genel Merkez’deki anma programına katılmadı.

Vahap Seçer Mersin’den, Ahmet Akın Balıkesir’den, Zeydan Karalar Adana’dan gelerek Anıktabir ziyaretine iştirak ettiler ama Mansur Yavaş makam odasının penceresinden baksa göreceği kadar yakınında olan Anıtkabir’e gitmedi.

ÖZGÜR ÖZEL’LE GÖRÜŞÜYOR

Mansur Yavaş’ın parti içi çekilmelere taraf olmamak için böyle bir karar aldığı söylendi. Ortada taraf mı kalmış? CHP içinde taraf olanlar ayrılmış Yeni Parti’yi kurmuş.

Parti içi çekişmelere taraf olmamak için CHP’nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmayan Mansur Yavaş, Özgür Özel’le kol kola Anıtkabir’e yürürken hangi taraftaydı acaba?

Haberin Devamı

Özgür Özel’le birlikte Güvenpark’ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yaparken taraf değil miydi?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı mıydı?

İSTİFA ET

Hem CHP’nin belediye başkanı unvanını taşıyorsun hem CHP’nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmıyorsun hem CHP’yi bölen partiyle içli dışlısın. O zaman CHP’den istifa et.

Siyasi ahlak bunu gerektirir.

Mansur Yavaş’ın, 103. kuruluş yıldönümü programlarına katılmaması CHP’de büyük bir kırgınlığa yol açtı. Mansur Yavaş ile CHP arasındaki makası iyice açtı. İnsanların hafızası olduğu gibi partilerin de hafızası vardır. Mansur Yavaş’ın bu tavrı, CHP’nin hafızasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine gelince bu defter açılır.

İMAMOĞLU DAVASINDA ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR

Ekrem İmamoğlu davasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Ağustos ayındaki duruşmalarda kendilerinden istenilen rüşveti, verdikleri rüşvet paralarını İmamoğlu’nun yüzüne karşı söyleyen itirafçılar ve tanıklar olmuştu. İmamoğlu bunlara karşı tek bir maddi delil ortaya koyamadığı gibi bir kısmına soru dahi soramamıştı.

Bunları isimlerini de vererek tek tek aktarmıştım. Tek bir itiraz gelmedi. Çünkü mahkeme huzurunda verilen ifadelerdi. Ama bu iş bitmedi. İmamoğlu itirafları serisi devam ediyor.

Haberin Devamı

EYÜP SUBAŞI TEK TEK ANLATTI

Ekrem İmamoğlu’nun reklamcısı olarak bilinen, 2014-2019 yılları arasında, yani Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu’nun reklamcısı olan Panofect Medya’nın sahibi Eyüp Subaşı mahkemede çarpıcı açıklamalar yaptı. Subaşı, İmamoğlu ekibinin kendisine ait dijital reklam alanlarını devretmesini istediklerini, bunu kabul etmeyince de 47 milyon TL ecrimisil çıkarıldığını anlattı.

Bütün bunların Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Fatih Keleş’e aldığı işlerin yüzde 10’unu nakit olarak ödediğini, Ertan Yıldız’a 20 milyon TL verdiğini itiraf etti.

EKO SİSTEM

Ama en çarpıcı olanı İBB’de kurulan “sistem”e ilişkin itiraflarıydı. ”Sistem müsaade etmediğinde iş yapamıyorsunuz” dedi. Hatırlarsanız daha önce de “sistem”i anlatanlar çıkmıştı. “Sistem”in İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması için kurulduğunu itiraf etmişlerdi. İmamoğlu’nun yakın ekibinden Fatih Keleş, “Ekrem Baba, Cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak. Baba, Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız” demişti.

Sistem; Ekosistem.

Haberin Devamı

PARA DOLU ÇANTA

Sarp Yalçınkaya ise ifadesinde Olay TV’nin satın alma sürecine ilişkin enteresan bilgiler paylaştı. Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu’nun,

”Patron emir verdi, bu haber kanalını benim almamı söyledi” dediğini aktardı.

ÖZEL JETLE KAÇIRILAN PARALAR

Murat Gülibrahimoğlu kim? Şu anda yurtdışında firari. İmamoğlu’nun ekibini escortlarla birlikte özel jetiyle Kıbrıs’a kumar oynamaya götüren şahıs. İmamoğlu’nun kasası olarak biliniyor. Cebeci hafriyat döküm sahasını işleten kişi. Cebeci döküm sahası deyip geçmeyin; Ertan Yıldız, buradan 400 milyon doların İmamoğlu ekibinin cebine gittiğini anlattı. Bu paraların Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle yurtdışına kaçırıldığını itiraf etti.

Haberin Devamı

İÇİ PARA DOLU ÇANTALAR

Sarp Yalçınkaya daha önceki ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu’nun ofisindeki içi para dolu çantaları Fatih Keleş’in aldığını gördüğünü söylemişti. Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu’nun ofisindeki para dolu çantaları ise şöyle anlattı: ”Etiler’deki ofise gittiğimde Fatih Keleş geldi. Kendisine aylık rapor sunuldu. İmzalar atıldı. Ardından kendisine hazırlanan çantayı alıp çıktı. Çantanın ağzı açıktı ve içerisinde Amerikan doları banknotları net bir şekilde görünüyordu.”

Peki içi para dolu çantalar ne için hazırlanıyor? Sarp Yalçınkaya bu soruya da cevap verdi. Murat Gülibrahimoğlu’nun kendisine, “Patron başkan olacak, destek olmamız lazım. Fatih artık bu konularda bizi çok sıkıştırıyor, para toplamamız lazım” dediğini aktardı.

Nerede? Mahkeme huzurunda.