CHP hesapları incelemeye alınıyor

Haberin Devamı

CHP’de kılıçlar çekildi. Karşılıklı olarak hamleler yapılmaya başlandı. Bu Özgür Özel’in sevdiği king oyununa da benzemiyor. Siyasi pokeri de andırmıyor. Daha çok siyaset satrancına benziyor. Oyunu Ekrem İmamoğlu oynuyor. Ama karşılıklı hamleleri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN HAMLELERİ

Özgür Özel üst üste iki hamle yaptı.

1- 40 gün içinde olağanüstü kurultay istedi.

Belli ki birileri Özgür Özel’e, “Yargıtay’a sen müracaat ettin. Elini kolunu bağladın. Yargıtay’ın kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultaya gidilemez” dedi.

2- Bunun üzerine Özgür Özel, CHP’nin üyelerinin katılımı ile genel başkan seçimi yapılmasını önerdi.

Özgür Özel’in kendisi de ifade etti. Yasal olarak bu mümkün değil.

Haberin Devamı

Özgür Özel, “2 milyon parti üyesiyle seçim yapalım, kim seçilirse kurultayla gidip onu genel başkan olarak seçelim” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK

Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu teklifi kabul edecek mi? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun böyle bir düşüncesi yok. Değerlendirmeye dahi almayacak. Çünkü siyaseten bunu yanlış buluyor.

CHP’nin 2023 yılındaki üye sayısı 1 milyon 428 bindi. CHP’nin şimdiki üye sayısı ise 1 milyon 922 bin. Ne güzel CHP’nin üye sayısı 500 bin artmış diyebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi operasyonunda CHP teşkilatlarına sandık kurulmuştu.

Bu üyeler o dönemde yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bunu bile bile neden seçime gitsin?

KAPIYI KAPATTILAR

Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarından Mahir Polat, Özgür Özel’in önerisine kapıyı kapattı. “Biz kurultayı konuşmak için Genel Merkeze gittik. Ama kapılar kapanmıştı. Bundan sonrası siyasi polemiktir” dedi. Zaten Kılıçdaroğlu bir yol haritası belirlemiş. Yargıtay’daki müracaatın sonuçlanması beklenecek. Çünkü Yargıtay, İstinaf’ın verdiği mutlak butlan kararını onayabilir de bozabilir de.

Eğer Yargıtay’dan onama çıkarsa Kılıçdaroğlu, kurultay takvimi ilan edecek. Mahallelerden, ilçe ve illerden başlamak üzere seçim yapılacak. Yeni teşkilatlar ve kurultay delegeleri ortaya çıkacak.

Haberin Devamı

VURUŞARAK ÇEKİLECEKLER

Peki bu durumda Özgür Özel eli kolu bağlı olarak duracak mı? Hayır. Özgür Özel vuruşarak çekilmeye hazırlanıyor. CHP’den ayrılıp kendi partilerini kuracaklar. Şimdi siyasi gerekçe oluşturmaya çalışıyorlar.

“Olağanüstü kurultay istedik gitmediler, üyelerin katılımı ile genel başkan seçelim dedik yanaşmadılar, CHP’de bize siyaset yapma imkânı bırakmadılar. Biz de ayrıldık kendi partimizi kurduk” diyecekler. Kendilerine siyasi kredi oluşturmaya çalışıyorlar.

PM TOPLANTISI YAPILMAYACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran günü Parti Meclisi’ni toplantıya çağırdığı açıklanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu bu kararından vazgeçti. PM’yi toplantıya çağırmayacak. 30 Mayıs günü saat 14.00’te partiye gelecek. Mutlak butlan kararı çıktığında Özgür Özel’in yaptığı çağrılara rağmen CHP Genel Merkezi’nin önüne çok cılız bir topluluk gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun ise 3 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne büyük bir gövde gösterisi ile dönmeyi planladığı söyleniyor.

Haberin Devamı

CHP HESAPLARI İÇİN KOMİSYON

Vay vay vay.

Bu kadarını da ben de beklemiyordum.

Kılıçdaroğlu, 3 yıl boyunca bir hazırlık yapmamış diyenler yanılıyor. Kılıçdaroğlu çok kararlı geliyor. Kemal Bey, bir arınma çağrısı yapmıştı. Zaten başından itibaren CHP’nin yolsuzluklarla ve rüşvetle, seks skandalları ile anılmasından dolayı rahatsızdı. Kılıçdaroğlu’nun iki önemli karar aldığı söyleniyor.

İNCELEME KOMİSYONU

1- CHP Genel Merkezi’nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak.

Komisyon CHP’nin hesaplarını inceleyecek. Eğer yasal olmayan harcamalar tespit edilirse bunlar önce kamuoyuna açıklanacak. Sonra bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Haberin Devamı

Özgür Karabat, “CHP’nin kasasında şu anda 1 milyar 15 milyon TL bulunuyor” dedi.

Bu hatırlatmamı çarpıtanlar çıkabilir. Ama Refah Partisi’nin hesapları incelenmiş, kayıp trilyon davasının sonucunda Erbakan hapis cezasına çarptırılmıştı. Refah Partisi kapatılmıştı. CHP için böyle bir tehlike söz konusu değil. Ama Kılıçdaroğlu, arınmayı önce partide başlatacak. CHP’nin hesaplarını inceletecek. Yasaya aykırı bir harcama yoksa sorun yok. Eğer varsa bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

DİSİPLİN KURULU TOPLANACAK

2- Kılıçdaroğlu, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirecek. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba ilk sıradaki isimler.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL, CHP’Yİ KRİMİNALLEŞTİRDİ

Özgür Özel, İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmak istemiş. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı’nın bayram alışverişinin yapıldığı yer olması nedeniyle Gündoğdu Meydanı’nı önermiş. Özgür Özel, ‘direnin’ talimatı vermiş. Direndi ama ne oldu? Cumhuriyet Meydanı’na sokulmadı. Polisle partililer arasında gerilim yaşanırken Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı’nın girişinde miting yaptı.

Bakmayın öyle 100 binler dediğine 5 bin kişi katıldı. İzmir’de CHP ıslık çalsa Gündoğdu Meydanı’nda yüzbinler toplanır. Ama Özgür Özel hem CHP Genel Merkezi’nin önüne kitleleri yığamadı hem de İzmir’de arzu ettiği kalabalığı toplayamadı.

GERİLİM SİYASETİ

Ayrıca bu gerilime ne gerek vardı? Özgür Özel, CHP’yi marjinal örgütler gibi sokaktan yönetmeyi seviyor. Polisle karşı karşıya gelinmesi ve arbede yaşanması için özel bir çaba gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine de sokakları adres göstermişti. Eylemler sırasında gözaltına alınan, tutuklanan gençler oldu. Onların sicilleri bozuldu. Ama savaş meydanlarında kurulmuş dediği CHP’yi sokaklardan yönetmeyi tercih ediyor.