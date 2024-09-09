CHP birinci parti olma özelliğini kaybetti mi

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31 Mart Yerel Seçimleri’nden birinci çıkan bir partinin kurultayının daha coşkulu geçmesini bekliyordum.

47 yıl sonra yüzde 38 oy oranı ile CHP’nin birinci parti olduktan sonra kurultayda gümbür gümbür iktidara yürüyor havasının verilmesi lazımdı. CHP’lilerin başı dikti. Bir kısmında ilk seçimde iktidara geliyoruz havası hâkimdi. Ama bir gerginlik vardı. Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmaması nedeniyle bir moral bozukluğu yaşanıyordu. Önemli bir kısmının gözlerinde ‘Ne olacak, gerçekten biz iktidar olabilecek miyiz?’ endişesi hâkimdi.

İktidara odaklanmak yerine parti içi mücadeleyle ilgililerdi.

EZBERİ BOZAN ÇIKIŞ

Tam da bu gözlemlerimin ortasına Medyascope’de Ruşen Çakır’ın Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek ile söyleşisi düştü. Metropoll’ün Akademik Kurul üyesi olan Burak Hoca, Metropoll Araştırma’nın ‘Türkiye’nin nabzı’ araştırmasının ağustos ayı verilerinin ışığında ezberleri bozan bir çıkış yaptı.

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Ezber neydi? CHP’nin oyları artıyor. Yerel seçimlerde elde ettiği birinciliği sürdürüyor. Hatta AK Parti ile arayı açıyor şeklindeydi.

İLK DÖRT AY YÜKSELİŞ

Önce Burak Bilgehan Özpek’e kulak verelim.

“Yerel seçimden sonra CHP, 4 ay boyunca açık ara diyebileceğimiz şekilde birinci parti olarak gözüktü. Temel sebebi AK Parti ve MHP seçmeninin yeniden partilerine gitmek konusunda istekli davranmamaları oldu. 14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy veren seçmenin sadece yarısı AK Parti’ye oy veririm diyordu. İYİ Parti’nin üçte biri CHP’ye yönelmişti. AK Parti kendi seçmenini mobilize edemezken, CHP diğer partilerden de oy çeken bir parti olarak öne çıkmıştı.”

AĞUSTOS AYINDA DEĞİŞİM

Seçimlerden sonraki ilk 4 ay için bu tespit diğer araştırma şirketlerinin verileriyle de örtüşüyor.

Ancak Metropoll, ağustos ayında onlardan ayrışıyor.

Burak Hoca’ya tekrar dönüyorum:

“Bu ay farklı bir şey bulduk. Birincisi AK Parti seçmeni yeniden partisine dönme eğilimi gösteriyor. 14 Mayıs(2023) seçmeninin yüzde 50’si seçim olursa yine AK Parti’ye oy veririm derken, ağustos ayında bu oran yüzde 67’ye çıkmış durumda. AK Parti kendi seçmeninin üçte ikisini kendine geri çekebiliyor. Öte yandan diğer muhalefet partilerinden CHP’ye geçişin durduğunu veya azaldığını görüyoruz. Mesela İYİ Parti’nin yüzde 35’i CHP’ye oy veririm derken, bu rakam yüzde 17’ye düştü. Böylece kararsızlar dağıtılmadan AK Parti ile CHP arasında bir mesafe oluştu.”

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İKNA OLMAKTA ZORLANDIM

Burak Hoca’nın değerlendirmeleri şaşırtıcıydı ama ikna olmakta zorlandım.

Çünkü karşımızda 4 ay önce seçimlerden birinci çıkmış bir CHP var. 4 aydır oyları yükseliyor.

Ayrıca AK Parti yerel seçimlerden sonra yeni bir politika üretemedi. Kadrolarında ve söyleminde beklenen değişimi gerçekleştiremedi. Ekonomik sıkıntı AK Parti’nin oy aldığı orta ve alt gelir gruplarını yakmaya devam ediyor. Emeklilerin, yoksulların durumunda bir iyileşme yok.

Ama AK Parti’nin en büyük şansı, kritik süreçte liderinin başında olması ve Erdoğan’a olan güvenin devam etmesi.

Son yapılan anketlerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na olan güven düşerken, Erdoğan’a olan güven artıyor?

EKONOMİ

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AK Parti’nin yumuşak karnı ekonomi. Ekonomik sıkıntılar en çok AK Parti seçmenini etkiliyor.

Seçmen CHP’den ekonomiyi daha iyi yöneteceğine dair kendisini ikna edecek bir program ve kadro bekliyor. CHP, ekonomiyle ilgili programı ve kadroyu ortaya çıkaramadı. Anketlerde halkımız ekonomi kötü diyor. Ama CHP iyi yönetir mi diye sorulduğunda ‘evet’ demiyor. Hatta ‘hayır’ diyenlerin oranı daha yüksek. Seçmen, CHP’nin ekonomiyi daha yöneteceğine inanmıyor. AK Parti’nin ekonomiyi ve özellikle de gelir durumunu iyileştirmesini bekliyor. Ekonomi düzelirse hükümeti destekler misiniz sorusuna desteklerim yanıtını verenlerin oranı ise yüksek.

CHP RÜZGÂRI KESİLDİ Mİ

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Bu, CHP’ye ilk uyarı. CHP, yerel seçimlerde yakaladığı rüzgârın etkisiyle bir süre oylarındaki artışı sürdürdü. Çünkü muhalefetin en büyük partisi olarak iktidara kızan seçmenin cazibe merkezi oldu. Ama görünen o ki bu rüzgâr kesilmeye başladı.

1- Çünkü CHP yerel seçimlerde yakaladığı bu fırsatı değerlendiremedi. Halka ekonomiyi ben düzeltirim izlenimi veremedi.

4’LÜ MASA OLUŞTU

2- Seçimlerden önce 6’lı Masa vardı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan oluşan 4’lü Masa oluştu. Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmaması partideki bölünmeyi netleştirdi.

PİS KOKULAR

3- SHP, 1989 yerel seçimlerinden zaferle çıkmıştı. Ancak İSKİ yolsuzluğu başta olmak üzere yaşananlar nedeniyle SHP, 1991 seçimlerinde hüsrana uğradı. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden başarıyla çıktı.

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Ama 4 ay sonra CHP’den pis kokular gelmeye başladı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinde Özgür Özel’in etrafındaki bazı isimlerin fütursuzca hareket ettiğinden şikâyet edip “Bunlar bir yerde patlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bize zarar verecek “demiş.

MANSUR YAVAŞ’A KURULAN KUMPAS

CHP’nin yumuşak karnı cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Ekrem İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı yoksa Özgür Özel aradan sıyrılacak mı? Bütün mesele bu.

Kurultayda bu konuda Mansur Yavaş’a bir tezgâh hazırlandığı ortaya çıktı.

İmamoğlu 1 saati aşkın bir konuşma yaptı. Prompter de kullandığı konuşmasında ülke sorunlarına değindi.

Bu konuyla ilgili ilk söyleyeceğimi sona sakladım.

YAVAŞ’IN SİTEMİ

Ekrem İmamoğlu’nun bol bol alkışlanan konuşmasından sonra Mansur Yavaş kürsüye davet edildi. Mansur Yavaş sözlerine ”Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi” dedi.

YAVAŞ’A TUZAK

Yavaş’ın bu çıkışı ile önceden hazırlanan bir plan olduğu ortaya çıktı. Yavaş, ”Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz” diye sitem etti.

Şimdi gelelim benim söyleyeceğime.

Kurultay’da iki cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a söz verilmiş. Ekrem İmamoğlu üç gün önceden hazırlanmış. Prompter kullanmış. Bir tek video hazırlatmadığı kalmış. Mansur Yavaş’a ise son 1 saatte haber verilmiş.

KUMPAS

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye bir plan hazırlanmış.

İmamoğlu dillere destan bir konuşma yapacak, Mansur Yavaş ise çok yetersiz kalacak. Böylece CHP’lilere ikisi arasındaki farkı kıyaslayın; Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olursa kazanırız, Mansur Yavaş bu işi kıvıramaz diye mesaj verilmiş olacak.

FİTNECİ KİM

Mansur Yavaş fitne ateşi dedi ama işin özü Mansur Yavaş’a bir kumpas kurulmuş.

Şimdi geliyor on puanlık uzmanlık sorusu, fitneci kim?