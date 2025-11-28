CHP, başkanlık sistemini mi kabul ediyor

Haberin Devamı

CHP’de Parti Meclisi’ne girmek için kıran kırana savaş verilirdi. Bu kez öyle bir hava yok. Özgür Özel zaten rakipsiz.

Bu kez farklı dinamikler söz konusu. Kılıçdaroğlu ekibi, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluklarının partiyi yıprattığını düşünüyor. CHP’nin yolsuzluklardan arınması için açıklamalar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu da bir video ile bu mücadelede yerini aldı. Özellikle de iddianamede yer alan Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat’ın listeye alınmaması gerektiğini savunuyor. Milletvekilleri, ‘Seçim bölgelerimize gidiyoruz, genel başkan yardımcılarımız rüşvet almakla, hırsızlıkla suçlanıyor, biz seçmenlerimize cevap veremiyoruz’ diyorlar. ‘Bize Aziz İhsan Aktaş’ı, Ertan Yıldız’ı, Fatih Keleş’i soruyorlar, cevap veremiyoruz’ diye konuşuyorlar.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇIKIŞI ETKİLİ OLACAK MI

Kılıçdaroğlu’nun ve onunla birlikte hareket eden milletvekillerinin bu çıkışının bir karşılığı olacak mı? Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinin umurunda değil. Kılıçdaroğlu ekibinin itirazları kulaklarına sinek vızıltısı gibi geliyor. Hiçbir etkisi olmayacak.

Özgür Özel, milletvekillerinin eleştirilerini dikkate almaz. Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat’ı listeye alırsa kurultaydan sonra daha sert bir açıklama bekleniyor. Adına muhtıra deniliyor.

Ama CHP’de asıl sorun o değil.

BAŞKANLIK SİSTEMİ CHP TÜZÜĞÜNDE

CHP, başkanlık sistemine karşı çıktı. Parlamenter sisteme dönüşü önerdi. Yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti tüzüğüne girecek. ‘Başkanlık Ofisi’ deniliyor. Gölge kabine burada görev yapacak, hükümet programını hazırlayacak, bakanlık politikalarını takip edecekler. Yani CHP’nin hükümet modeli burada oluşturulacak.

Peki bu CHP, başkanlık sistemine karşı değil miydi? Parlamenter sisteme dönüşü önermiyor muydu? Başkanlık ofisini tüzüğe sokmak demek Başkanlık sistemini CHP tüzüğüne sokmak anlamına gelmiyor mu?

Ahmet Kaya’nın dediği gibi “Bu ne yaman çelişki anne”...

CHP, Ekrem İmamoğlu yüzünden parlamenter sistem iddiasını çöpe atıp kendini Başkanlık sistemine göre yapılandırıyor. Bunu da kurultay kararı ile parti tüzüğüne sokacaklar.

ERDOĞAN’IN ZAFERİ

Erdoğan’ın en büyük zaferi bu olacak herhalde. Başkanlık sistemine karşı kampanyalar yapan CHP’yi başkanlık sistemini parti tüzüğüne sokan parti haline getirdi.

Bu işin bir de kadro kısmı var. Gölge bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin bünyesinde görev yapacak. Ayrıca bir de politika üretim merkezi kurulacak. Hükümet programını hazırlayacaklar, mevcut hükümetin icraatlarını takip edecekler. Bunların sayısının 15-20 olması düşünülüyor. Sorun şurada; Ekrem İmamoğlu bunların aynı zamanda Parti Meclisi üyesi olmasını istiyor. Hem PM üyesi olacaklar hem ‘Başkanlık Ofisi’nde görev yapacaklar.

ÇİFT BAŞLILIK

Bu ne demek biliyor musunuz? CHP’de şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu vesayeti vardı. Özgür Özel, her perşembe günü Silivri’ye gidip Ekrem İmamoğlu’ndan talimatlar alıyordu. Ama bu kurultayla birlikte CHP’deki çift başlılık resmileşmiş olacak.

Ekrem İmamoğlu, Silivri’den CHP’yi yönetmeye devam edecek.

Özgür Özel ise ne yapacak? Parti Meclisi’ne kendi kadrosunu yerleştirecek. Bu PM önemli. Neden önemli? Çünkü bu PM, seçimlere gidildiğinde milletvekili listelerini onaylayacak olan PM. O nedenle Özgür Özel işi sağlama almaya, Ekrem İmamoğlu ise çift başlılığı kurumsallaştırmaya çalışıyor.

Gülerim gülerim de Başkanlık sistemine karşı olan CHP’nin ‘Başkanlık Ofisi’ni parti tüzüğüne alacak olmasına gülerim.

Erdoğan başkanlık sistemini CHP’ye de kabul ettirdi ya ne kadar övünse azdır.

ZELENSKİ EKREM

Ukrayna savaşının ders olarak okutulması gerekiyor.

ABD ve İngiltere Ukrayna’da önce Zelenski diye bir kukla seçtirdiler. Sonra Ukrayna’ya seni NATO’ya alacağız diye gel gel yaptılar.

Rusya ile Ukrayna’yı savaşa soktular. Sonra Ukrayna’ya seni NATO’ya almayacağız, dediler. Ama savaşması için silah verdiler.

Savaş 24 Şubat 2023 tarihinde başladı. Henüz Rusya’nın işgali genişlememişti. Hatta 24 saatte Kiev’i alır denilen Rusya batağa saplanmıştı. 29 Mart 2023’te İstanbul’da barış masası kuruldu. İki ülke anlaşmaya varmıştı. Boris Johnson, Zelenski’yi aradı; Ukrayna masadan kalktı.

3 yıl boyunca savaştılar. Rusya aldığı toprakları genişlettikçe genişletti. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi.

PAYLAŞIYORLAR

Ukrayna ile Rusya savaşıyor ama ABD ile Rusya, Ukrayna’yı paylaşıyor.

Sizi fazla uğraştırmak istemiyorum. O nedenle 28 maddeyi sıralamak niyetinde değilim.

ABD, Donetsk bölgesini Rusya’ya veriyor. Ama Rusya henüz Donetsk’in tamamını alabilmiş değil. Ama Trump, Rusya’nın henüz ele geçiremediği yerler de dahil olmak üzere Donetsk bölgesinin tamamını Putin’e hediye ediyor. Yetmiyor bir de Luhansk bölgesini üstüne tatlı olarak ikram ediyor.

Putin ayrıca Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağı garantisini şart koşuyor, yabancı askerlerin Ukrayna topraklarından çekilip, yabancı askeri üslerin kapatılmasını ve NATO uçaklarının en fazla Polonya sınırına kadar uçmasını istiyor.

Trump bunları veriyor.

ABD NE ALIYOR

Peki ABD’ye ne kalıyor? ABD, Ukrayna’nın güvenliğini üstleniyor. Değerli minarelleri alacak. Ama sadece onları değil. Ukrayna’nın yeniden imarı için Rusya’nın dondurulan paralarından 100 milyar Euro’nun ABD bankalarına yatırılmasını şart koşuyor. Ayrıca Avrupa’nın 100 milyar Euro’yu Amerikan bankalarına yatırmasını istiyor. ABD’nin bir şartı daha var; Ukrayna’nın imarı için gerekirse Rusya’nın doldurulan malvarlıklarına da göz dikmiş durumda.

Rusya da Ukrayna da savaş yorgunu. Avrupa savaşın bitmesini istiyor. “Donetsk’i şimdi vermezsek Rusya 1 yıl sonra tamamını alır. Biz 1 yıl içinde en az 100 milyar Euro harcarız” diyorlar. Ver kurtul havası hâkim.

Tekrar başa dönecek olursak Zelenski örneğinin ders olarak okutulması lazım. Çünkü önce ülkenin başına bir Zelenski geçirip sonra o ülkeyi yağmalıyorlar. Örnek mi? Ukrayna. Eğer bizde de başarılı olsalardı Zelenski modeline uygun olarak Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye’nin başına geçireceklerdi. Ondan sonra Zelenski Ekrem üzerinden Türkiye’ye operasyon çekeceklerdi.