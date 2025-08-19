CHP alarm vermeye başladı

Haberin Devamı

Zafer sarhoşluğu Özgür Özel’in başını döndürdü. Cumhurbaşkanı’na “Lan” diye, Dışişleri Bakanı’na “Pabucumun kenarı” diye hakaret etmeye başladı. Lider olarak irtifa kaybetti.

CHP ise tek bir gündeme kilitlendi. Sanki CHP’nin Ekrem İmamoğlu’ndan başka bir gündemi yokmuş gibi bir algı oluştu. Suriye’de devrim oldu, Esed kaçtı, CHP’nin gündeminde Ekrem İmamoğlu var.

PKK silah bırakma kararı aldı, Bese Hozat silahları yaktı, CHP’nin gündemi sadece Ekrem İmamoğlu’ydu...

CHP, İKİNCİ PARTİ KONUMUNA DÜŞTÜ

Trump’la, Putin Alaska’da buluştu ama bu bile CHP’nin gündemini değiştirmeyi başaramadı. Varsa Ekrem İmamoğlu yoksa Ekrem İmamoğlu. İlk günlerde iktidara olan tepkinin etkisiyle, Ekrem İmamoğlu’na mağduriyet duygusunun katkısıyla, Özgür Özel’in kitleleri harekete geçirmesindeki başarısıyla CHP’nin oyları yükseldi. Ama CHP, kitlelerin önüne yeni şeyler koyamadı. Yeni heyecan fırtınaları estiremedi. Tek başına Ekrem İmamoğlu rüzgârı da buraya kadar getirdi. İmamoğlu’nun en yakın adamlarının itirafçı olması, halkın güncel sorunlarına odaklanması nedeniyle CHP’nin oyları gerilemeye başladı. CHP, ikinci parti konumuna düştü. Bu gerilemede CHP’nin Meclis’te kurulan komisyona katılmasına tepki gösteren ulusalcı kesimlerin etkisi oldu mu bilemiyorum. Ama merak ediyorum. Araştırılması gereken bir konu.

Haberin Devamı

YÜZDE 30’UN ALTINDA

Gürkan Duman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betimar Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasına göre; CHP’nin oyları tekrar yüzde 30’un altına indi.

Betimar’ın ağustos ayı araştırmasına göre AK Parti yüzde 33.2.

CHP yüzde 29.8.

Kimse Betimar’a haksızlık etmeye kalkışmasın. İsabetli araştırmalarıyla bilinen bir anket firmasıdır. Betimar’ın nisan ayı araştırmasına göre CHP yüzde 32.5’le birinci parti, AK Parti yüzde 30.6’yla ikinci parti konumundaydı. Neyse o.

MHP YÜKSELİŞTE

MHP’de de bir yükseliş var. Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakma süreciyle birlikte verdiği mesajların geniş kitleler tarafından benimsenmesinin bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. MHP, yüzde 9 çıkarken hemen arkasından gelen DEM Parti’nin oy oranı ise yüzde 8.6. Terör gölgesinin ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte DEM Parti’ye oy vereceğini söyleyenler kendilerini daha açık ifade edebiliyorlar.

Haberin Devamı

Ayrıca CHP’ye giden DEM Parti oylarında da geri dönüş başladı. Bu süreç DEM Parti’ye yarayacak.

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ

İYİ Parti yüzde 5.3, Zafer Partisi yüzde 4.4’le onu takip ediyor. İYİ Parti diğer araştırmalarda yüzde 3 seviyesinde çıkıyor. Betimar daha yüksek bir oranı tespit etmiş.

Yavuz Ağırailoğlu’nun başında olduğu Anahtar Parti yüzde 2.9 olurken Yeniden Refah Partisi yüzde 2.8 çıkıyor. TİP, yüzde 1.5 oy oranı ile istikrarlı bir trende sahip.Lorpos est,



ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN YENİ OYUN PLANLARI



Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel de Mansur Yavaş da yeni oyun planı kuruyorlar.

Ekrem İmamoğlu’nun söyleminde değişiklikler başladı. “Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim” dedi.

Haberin Devamı

İmamoğlu, hakkındaki davalar ve diplomasının iptal edilmesi nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü. “Başka bir adayı desteklerim” diyerek cumhurbaşkanı adaylarına da mesaj gönderdi. CHP’de şu anda en güçlü kişi Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı adaylarına “Benim desteğimi almadan aday olamazsınız” diyor. Böylece CHP’nin Genel Başkanı’ndan sonra cumhurbaşkanı adayını da vesayeti altına alıyor.

MANSUR YAVAŞ’I DESTEKLER Mİ

Bu isim kim olabilir? Mansur Yavaş olmaz. Çünkü en güçlü rakibi. Eşi Dilek İmamoğlu olabilir mi? Neden olmasın. Özgür Özel’le yeni bir pazarlığa girip onu destekler mi? Güçlü ihtimallerden biri de Özgür Özel’in adaylığı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN OYUN PLANI

Haberin Devamı

Özgür Özel’in oyun planı ise biraz daha zamana yayılmış durumda. Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. İlk başlarda Kemal Kılıçdaroğlu da bu şekilde konuşuyordu. Sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı minder dışına iterek cumhurbaşkanı adayı oldu.

Özgür Özel oyundan adam eksiltme sürecinde. Ekrem İmamoğlu denklem dışına çıktı. Özgür Özel, “Gümbür gümbür seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız” dedi. Böylece İmamoğlu’nun aday olamayacağını kabullendiğini gösterdi. 6’lı Masa döneminde Meral Akşener de Kılıçdaroğlu’nun önünü kesmek için “Seçimi kazanacak aday” formülünü ortaya atmıştı. Özgür Özel, çok akıllı bir siyasetçi. Bu süreçte aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun en güvendiği isim olduğunu gösterdi. İmamoğlu, Özgür Özel’i desteklerse kimse şaşırmaz.



DİLEK İMAMOĞLU OLUR MU



Özgür Özel’in kadın aday neden olmasın şeklindeki bir sözü üzerine gözler ilk başta Dilek İmamoğlu’na çevrilmişti. Ancak Dilek İmamoğlu, bir kez Saraçhane’deki mitingde konuşturuldu. Baktılar ki kitlelerde bir karşılığı oluşuyor. Hemen önünü kestiler. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı ofisinin açılışında Dilek İmamoğlu ile parti yönetimi arasında bir gerginlik yaşandığı söyleniyor. Ön plana çıkarmadılar.

Haberin Devamı

ADADA TEK BAŞINA

Ancak Ekrem İmamoğlu güçlü bir şekilde bastırırsa Dilek İmamoğlu’nun adaylık yolu açılır.

Özgür Özel, rakiplerini bir bir tüketen NBA oyuncusuna benziyor. Onlar tek tek adayı terk edecek. Tek aday olarak Özgür Özel kalacak. CHP’nin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayı diyerek Özgür Özel’i aday gösterecekler.

PUSUDA BEKLİYOR

Mansur Yavaş ise pusuda bekliyor. Son ana kadar CHP’yi terk etmeyi düşünmüyor. Çünkü CHP’nin blok halindeki yüzde 30’luk oyunu almak istiyor. Ama CHP’de umutları tükenirse İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile bir platform oluşturup cumhurbaşkanı adayı olacak.