CHP-AK Parti ve MHP arasında yaşanan neydi

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1- Yerel seçimlerle birlikte siyasette taşlar yerinden oynadı. Yeni dengeler ortaya çıktı, muhalefet birinci parti oldu.

2- Türkiye’nin önünde 4 yıl var. Bu dengelere göre Türkiye’nin idare edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkenin yeni anayasa ve ekonomi başta olmak üzere çözüm bekleyen ciddi sorunları var.

YENİ SİYASET

3- Bu yeni bir siyaset, yeni bir dil ve yeni bir ilişki biçimi gerektiriyordu.

4- Erdoğan bunu gördü. Diyaloğa dayalı yeni bir siyaset inşa etmek için adım attı.

5- Özgür Özel’in yaklaşımı ile siyasette normalleşme ve yumuşama süreci başladı.

YOL KAZASI

6- Bu arada bir yol kazası yaşandı.

7- Özgür Özel’in suç örgütü benzetmesi AK Parti’yi rahatsız etti. Bahçeli’ye ‘Bizim ittifaka gel’ çağrısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

8- Bahçeli, ‘fırsat bu fırsat’ deyip hem AK Parti’ye hem CHP’ye sert mesajlar verdi.

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9- MHP Lideri normalleşme sürecinden duyduğu rahatsızlığı yansıttı. AK Parti- CHP koalisyonu önerdi.

10- Ama aynı zamanda da “Cumhurbaşkanı’na desteğimiz sürecek” diyerek Erdoğan’ı ayrı tuttu.

11- Ömer Çelik, Erdoğan ve Bahçeli’nin karşılıklı açıklamaları ile Cumhur İttifakı bu süreçten çıkmayı başardı.

DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR

12- Özgür Özel, Erdoğan’ın ‘hazmedemediler’ sözlerini üstüne alınmadığını söyleyerek tartışmayı büyütmek istemediğini ortaya koydu.

13- Bu süreçte hem Bahçeli hem Özgür Özel, Erdoğan’ı ayrı bir yere koydu.

14- Peki bunlar yaşanmayabilir miydi? Siyasette bunlar olur. Önemli olan krizi aşmayı bilmektir. Bu sağlandı.

15- Son durum ne? Cumhur İttifakı da devam edecek, normalleşme süreci de sürecek. Ama bundan sonra daha temkinli olunacak.

16- Ama siyaset dar alanda paslaşmalarla devam edecek.

KOMANÇERO ÇETESİNİN UÇAĞINA KUŞ ÇARPINCA

Komançero çetesi.

Film adı gibi ama gerçek...

Hem de Avusturalya’nın en büyük mafya örgütü.

Komançero suç örgütü lideri Mark Douglas Buddle’ın suç ortağı ve Avustralya’da arananlar listesinin başında yer alan, ‘Alameddine’ suç örgütünün lideri Masood Zikria 1 Şubat 2023 tarihinde İstanbul’da yakalanmıştı. 29 Aralık 2023’te Avustralya’ya sınırdışı edilmişti.

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Size film gibi yakalanma hikâyesini anlatmayacağım.

SENARYO DEĞİL GERÇEK

Tam aksine filmlere taş çıkartan bir iade süreci aktaracağım.

Bu aktardığım bilgi bir senaryo değil, devletin resmi kayıtlarında yer alan bir gerçek.

Komançero çetesinin liderinin yakalandığı haberi Avusturalya devletine bildirince heyecanlanıyorlar. Üst üste “Gerçekten mi yakaladınız?” diye soruyorlar.

Karşılıklı incelemenin ardından yakalanan şahsın o olduğuna ikna oluyorlar. Asıl olay iade sürecinde yaşanıyor.

UÇAK DOLUSU ÖZEL HAREKÂTÇI

Avusturalya polisi özel bir uçakla geliyor. Peki, ‘Komançero çetesinin liderini almaya kaç polis geliyor’ diye sorsam, ne yanıt verirsiniz?

Üç ya da beş kişi değil mi?

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Yok. Tam 60 özel harekât polisi ile geliyorlar.

Komançero çetesinin lideri, Türk polisi tarafından İstanbul Atatürk Havaalanı’ndaki uçağın içine kadar götürülüp Avusturalya polisine teslim ediliyor. Peki burada ilginç olan ne diyeceksiniz?

Zaten ilginç olaylar ondan sonra başlıyor.

UÇAK ACİL İNİŞ İZNİ İSTİYOR

Türkiye, ‘çete liderini teslim ettik, uçak Avusturalya’ya doğru gidiyor, en geç 24 saat sonra paket ülkesine ulaştı’ mesajı gelir diye beklerken, kısa bir süre sonra uçağın Atatürk Havalimanı’na geri dönüş yapmak istediği mesajı alınıyor.

Uçak, İstanbul’a doğru rotasını çevirmiş ve acil iniş izni istiyor.

Haber süratle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya iletiliyor. Ali Yerlikaya bu işte bir bit yeniği olabileceğini düşünüyor. Çete liderini İstanbul’a inen uçaktan kaçırmak gibi bir plan yapılmış olabileceğinden endişe ediyor.

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UÇAĞA ÇARPAN KUŞ

Süratle uçakla irtibat kuruluyor. Pilotlar uçağın kuş sürüsüne daldığını, camın, motorların ve kanadın zarar gördüğünü, bu şekilde uçmalarının mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu yanıt tam ikna etmiyor. Kuşkular sürüyor.

Türk havacılık yetkilileri ile güvenlik birimleri, uçakla tekrar irtibat kuruyor. Bu kez verilen bilgiler daha ikna edici geliyor. Bu arada uçak burnunu İstanbul’a doğru çevirmiş geliyor.

UÇAĞIN ETRAFI SARILIYOR

Uçağın inişine izin veriliyor. Komançero çetesini taşıyan uçak, gözlerden uzak bir yere çekiliyor ve etrafı sarılıyor.

Uçuş görevlileri, çete liderini güvenlik birimlerimize tekrar teslim edip uçağın camındaki sorunu çözmek istediklerini bildiriyorlar. O sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı devreye giriyor.

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UÇAKTAN İNİLMEYECEK TALİMATI

Ali Yerlikaya, “Uçağın içindekilerin tüm ihtiyaçları karşılanacak ama uçaktan bir kişi dahi inmeyecek” diyor.

Müzakereler sonucunda uçuş ekibi bunu kabullenmek zorunda kalıyor. Çünkü karar kesin.

İKİ GÜN SONRA

Bu arada Avustralya’dan ikinci uçak geliyor. İki gün boyunca uçaktakilerin temel ihtiyacı karşılanıyor. Ama uçaktan bir kişinin dahi dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Sadece havalandırma için kapılar açılıyor. Uçağın etrafında Türk özel harekât polisleri tetikte bekliyor. İki günün sonunda Avusturalya’nın en çok aranan gangsteri yeni uçakta bu ülkeye doğru yola çıkıyor. Uçak Türk hava sahasını terk edene kadar izleniyor.