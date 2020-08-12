Çetin ve Karayalçın’dan Muharrem İnce’ye: ‘Masayı devirme’

CHP’nin bölünmesini önlemek ve Muharrem İnce’nin partiden ayrılmasını engelleme misyonunu üstlenen eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın dün Muharrem İnce’yle görüştüler.
Görüşme Muharrem İnce’nin yeni hareketinin merkez üssü olan Ankara Yaşamkent’teki ofisinde gerçekleşti. Muharrem İnce görüşme için Yalova’dan Ankara’ya döndü. Saat 17.00’de başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, pazartesi günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek 1.5 saat süren bir görüşme yapmışlardı. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşerek ayrılığın önüne geçmesi yönündeki tekliflere, “Randevu talep etsin görüşelim” yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu, partinin kurulları olduğunu belirterek, İnce’nin çağrısı nedeniyle bunları çiğnemeyeceği mesajını vermişti. Bu sözleri Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin ayrılmaması için özel bir çaba sarf etmeyeceği yönünde yorumlanmıştı. CHP Lideri’nin İnce konusundaki stratejisini, “Ne kal ne de git demeyecek” diye özetlemek mümkün. Çetin ve Karayalçın’ın İnce ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi konusu gündeme gelmemiş. CHP’nin bölünmemesi misyonunu üstlenen eski genel başkanlar Kılıçdaroğlu ile, İnce ile görüşmeleri yaptıktan sonra eğer taraflardan yeni bir talep gelmezse, ikinci bir görüşme yapmayı planlamıyor. Ama süreç içerisinde kendilerine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarsa partinin bölünmemesi için ellerini taşın altına koymaktan da çekinmeyecekler. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın, Muharrem İnce ile görüşmede, “Eski Genel başkanlar olarak tabandan gelen tepkileri, tabanın ve partililerin sesini getirdik. Taban böyle bir dönemde CHP’nin bölünmesinin acısını yaşamak istemiyor” dedikleri öğrenildi.
İNCE’YE BEŞ ÖNERİ
Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, görüşmede İnce’ye şu mesajları veriyorlar:
1- Partiyle köprüleri atma. Partiyle ve genel başkanla köprüleri atacak ifadelerden kaçın. Perşembe günü yapacağın basın toplantısında partiyle ipleri koparacak beyanlarda bulunma. Tansiyonu düşür.
2- Masayı devirme. Masayı devirecek açıklamalar yapma. Masanın kurulu olması her zaman değerlendirilebilir.
3- Disipline sevk edilmeyi gerektirecek ifadelerden kaçın.
4- Genel başkanlar ve parti yönetimleri geçicidir. Cumhuriyet Halk Partisi kalıcıdır. O nedenle partiyle bağlarını koparma.
5- Geçmişin olaylarına çok takılma. Geleceğe bak. Gelecekte de senin yerinin CHP olduğunu aklından çıkarma.
Muharrem İnce’nin eski genel başkanların önerilerini dikkatle dinlediği ve Perşembe günü yapacağı basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi zan altında bırakacak ifadeler kullanmayacağını ifade ettiği öğrenildi. İnce’nin, “Seçim gecesi yaşananları anlatacağım” dediği ifade edildi. Muharrem İnce’nin görüşmede, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’yi dolaşacağım. Gittiğim yerlerde Türkiye’nin geleceğine dair düşüncelerimi paylaşacağım” dediği öğrenildi.
MUHARREM İNCE O GECEYİ ANLATACAK
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim gecesinde yaşananlarla ilgili olarak suçlanmıştı. Muharrem İnce o gece yaşananlardan dolayı özür dilemiş ancak o gece ortadan kaybolduğu hatta sarhoş olduğu yönündeki söylentilere sert tepki göstermişti. İnce, eski genel başkanlarla görüşmesinde bu konuyu da gündeme getirip “Perşembe günkü basın toplantısında o gece yaşananları anlatmak istiyorum. Ben seçimleri CHP Genel Merkezi’nde takip etmek istedim. Ancak bana, ‘ikinci tura kalırsan diğer partilerden de oy alacaksın. O nedenle partili kimliğin ön plana çıkmasın, CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapma. Bir otelden izle’ denildi. Zaten ben de aday olunca parti rozetimi çıkarmıştım. Genel Merkez’in talebi üzerine seçimleri otelden izledim” dediği öğrenildi.
Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, misyonlarını yerine getirdiler. Tabanın, “CHP bölünmesin” mesajını hem Kılıçdaroğlu’na hem İnce’ye ilettiler. Bundan sonra sorumluluk Kılıçdaroğlu ve İnce’de...
MUHARREM İNCE YARIN HANGİ MESAJLARI VERECEK?
MUharrem İnce, yarın saat 11.00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde siyasi hayatının en önemli basın toplantılarından birini yapacak. Daha doğrusu, yeni ufuklara açılışının startını verecek. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçim gecesi pek iyi bir sınav verememişti. Bunu kendisi de kabul ediyor. Hatta özür diledi. Ancak faturanın tek başına kendisine kesilmesini de adaletli bulmuyor. Yarınki basın toplantısında o gecenin hikayesini anlatıp, seçimleri otelden takip etmesinin CHP Genel Merkezi’nin fikri olduğunu belirtip bir belge açıklaması bekleniyor. Daha önce Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberden söz ediyorum. Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin 60 bin sandık için gözlemciyi bildirmediğine ilişkin belgeyi açıklaması bekleniyor. Ama edindiğim izlenim, basın toplantısını sadece bu konuya ayırmayacak.
Kurultayda tuvaletin önüne oturtulduğu için CHP’den istifa edip yeni parti kurulur mu şeklinde eleştiriler söz konusu olmuştu. İnce’nin yakın çevresine “Bu yeni parti kurma nedeni olmaz. Olsa olsa nezaketsizlik olarak değerlendirilebilir. O nedenle basın toplantısında bu noktaya neden geldiğimi kamuoyuna tek tek anlatmak istiyorum” dediği söyleniyor.
İnce’nin basın toplantısının üç ayaklı olacağı anlaşılıyor.
1- 24 Haziran seçim gecesine ilişkin belge açıklayacak.
2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30.6 oy alan birisi olarak CHP’de maruz kaldığı “etkisizleştirilme” operasyonlarını sıralayacak.
3- Türkiye için yeni mesajlar verecek.
Muharrem İnce’nin başlatacağı siyasi hareketin yol haritasını vermesi bekleniyor.
İNCE KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRMEMELİ
Anketler Muharrem İnce’nin siyasette bir rüzgâr estireceğini gösteriyor. Sonar’ın anketinde “Muharrem İnce parti kurarsa oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.8 çıkıyor. Optimar’ın anketlerinde ise Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı daha yüksek. Ama asıl gösterge, Muharrem İnce Türkiye’yi gezmeye başlayınca halkın göstereceği ilgi olacak.
Yeni bir siyasi başlangıç için bunlar olumlu göstergeler. Ancak bu Muharrem İnce’nin kendini dev aynasında görmesine yol açmamalı. Çünkü bu parti CHP. Asırlık çınar gibi. Türkiye’nin en uzun ömürlü partisi. Darbeleri gördü, parti kapatmaları yaşadı, mal varlıklarına el konuldu, bölünmeleri yaşadı. Ama sonunda CHP dimdik ayakta kalmayı başardı. Muharrem İnce’nin bunu göz ardı etmemesi gerekir. Ne Güven Partisi olayı, ne de Ecevit’in DSP’si CHP’yi bitiremedi. Bu demek değil ki Muharrem İnce olayı CHP’yi sarsmaz. Sarsar. Hele hele yerel seçimde yakaladığı rüzgârla “dostları” ile birlikte iktidar motivasyonunu yakalayan CHP’nin kurgusunu bozar. En büyük zararı CHP’ye verir. Ama CHP asırlık çınar olduğu için dalları sallanır ama gövdesini korur. İnce gider ama CHP kalır. Bunu da akıldan çıkarmaması gerekir.
Çetin ve Karayalçın’dan Muharrem İnce’ye: ‘Masayı devirme’
CHP’nin bölünmesini önlemek ve Muharrem İnce’nin partiden ayrılmasını engelleme misyonunu üstlenen eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın dün Muharrem İnce’yle görüştüler.
Görüşme Muharrem İnce’nin yeni hareketinin merkez üssü olan Ankara Yaşamkent’teki ofisinde gerçekleşti. Muharrem İnce görüşme için Yalova’dan Ankara’ya döndü. Saat 17.00’de başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, pazartesi günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek 1.5 saat süren bir görüşme yapmışlardı. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşerek ayrılığın önüne geçmesi yönündeki tekliflere, “Randevu talep etsin görüşelim” yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu, partinin kurulları olduğunu belirterek, İnce’nin çağrısı nedeniyle bunları çiğnemeyeceği mesajını vermişti. Bu sözleri Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin ayrılmaması için özel bir çaba sarf etmeyeceği yönünde yorumlanmıştı. CHP Lideri’nin İnce konusundaki stratejisini, “Ne kal ne de git demeyecek” diye özetlemek mümkün. Çetin ve Karayalçın’ın İnce ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi konusu gündeme gelmemiş. CHP’nin bölünmemesi misyonunu üstlenen eski genel başkanlar Kılıçdaroğlu ile, İnce ile görüşmeleri yaptıktan sonra eğer taraflardan yeni bir talep gelmezse, ikinci bir görüşme yapmayı planlamıyor. Ama süreç içerisinde kendilerine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarsa partinin bölünmemesi için ellerini taşın altına koymaktan da çekinmeyecekler. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın, Muharrem İnce ile görüşmede, “Eski Genel başkanlar olarak tabandan gelen tepkileri, tabanın ve partililerin sesini getirdik. Taban böyle bir dönemde CHP’nin bölünmesinin acısını yaşamak istemiyor” dedikleri öğrenildi.
İNCE’YE BEŞ ÖNERİ
Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, görüşmede İnce’ye şu mesajları veriyorlar:
1- Partiyle köprüleri atma. Partiyle ve genel başkanla köprüleri atacak ifadelerden kaçın. Perşembe günü yapacağın basın toplantısında partiyle ipleri koparacak beyanlarda bulunma. Tansiyonu düşür.
2- Masayı devirme. Masayı devirecek açıklamalar yapma. Masanın kurulu olması her zaman değerlendirilebilir.
3- Disipline sevk edilmeyi gerektirecek ifadelerden kaçın.
4- Genel başkanlar ve parti yönetimleri geçicidir. Cumhuriyet Halk Partisi kalıcıdır. O nedenle partiyle bağlarını koparma.
5- Geçmişin olaylarına çok takılma. Geleceğe bak. Gelecekte de senin yerinin CHP olduğunu aklından çıkarma.
Muharrem İnce’nin eski genel başkanların önerilerini dikkatle dinlediği ve Perşembe günü yapacağı basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi zan altında bırakacak ifadeler kullanmayacağını ifade ettiği öğrenildi. İnce’nin, “Seçim gecesi yaşananları anlatacağım” dediği ifade edildi. Muharrem İnce’nin görüşmede, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’yi dolaşacağım. Gittiğim yerlerde Türkiye’nin geleceğine dair düşüncelerimi paylaşacağım” dediği öğrenildi.
MUHARREM İNCE O GECEYİ ANLATACAK
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim gecesinde yaşananlarla ilgili olarak suçlanmıştı. Muharrem İnce o gece yaşananlardan dolayı özür dilemiş ancak o gece ortadan kaybolduğu hatta sarhoş olduğu yönündeki söylentilere sert tepki göstermişti. İnce, eski genel başkanlarla görüşmesinde bu konuyu da gündeme getirip “Perşembe günkü basın toplantısında o gece yaşananları anlatmak istiyorum. Ben seçimleri CHP Genel Merkezi’nde takip etmek istedim. Ancak bana, ‘ikinci tura kalırsan diğer partilerden de oy alacaksın. O nedenle partili kimliğin ön plana çıkmasın, CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapma. Bir otelden izle’ denildi. Zaten ben de aday olunca parti rozetimi çıkarmıştım. Genel Merkez’in talebi üzerine seçimleri otelden izledim” dediği öğrenildi.
Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, misyonlarını yerine getirdiler. Tabanın, “CHP bölünmesin” mesajını hem Kılıçdaroğlu’na hem İnce’ye ilettiler. Bundan sonra sorumluluk Kılıçdaroğlu ve İnce’de...
MUHARREM İNCE YARIN HANGİ MESAJLARI VERECEK?
MUharrem İnce, yarın saat 11.00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde siyasi hayatının en önemli basın toplantılarından birini yapacak. Daha doğrusu, yeni ufuklara açılışının startını verecek. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçim gecesi pek iyi bir sınav verememişti. Bunu kendisi de kabul ediyor. Hatta özür diledi. Ancak faturanın tek başına kendisine kesilmesini de adaletli bulmuyor. Yarınki basın toplantısında o gecenin hikayesini anlatıp, seçimleri otelden takip etmesinin CHP Genel Merkezi’nin fikri olduğunu belirtip bir belge açıklaması bekleniyor. Daha önce Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberden söz ediyorum. Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin 60 bin sandık için gözlemciyi bildirmediğine ilişkin belgeyi açıklaması bekleniyor. Ama edindiğim izlenim, basın toplantısını sadece bu konuya ayırmayacak.
Kurultayda tuvaletin önüne oturtulduğu için CHP’den istifa edip yeni parti kurulur mu şeklinde eleştiriler söz konusu olmuştu. İnce’nin yakın çevresine “Bu yeni parti kurma nedeni olmaz. Olsa olsa nezaketsizlik olarak değerlendirilebilir. O nedenle basın toplantısında bu noktaya neden geldiğimi kamuoyuna tek tek anlatmak istiyorum” dediği söyleniyor.
İnce’nin basın toplantısının üç ayaklı olacağı anlaşılıyor.
1- 24 Haziran seçim gecesine ilişkin belge açıklayacak.
2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30.6 oy alan birisi olarak CHP’de maruz kaldığı “etkisizleştirilme” operasyonlarını sıralayacak.
3- Türkiye için yeni mesajlar verecek.
Muharrem İnce’nin başlatacağı siyasi hareketin yol haritasını vermesi bekleniyor.
İNCE KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRMEMELİ
Anketler Muharrem İnce’nin siyasette bir rüzgâr estireceğini gösteriyor. Sonar’ın anketinde “Muharrem İnce parti kurarsa oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.8 çıkıyor. Optimar’ın anketlerinde ise Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı daha yüksek. Ama asıl gösterge, Muharrem İnce Türkiye’yi gezmeye başlayınca halkın göstereceği ilgi olacak.
Yeni bir siyasi başlangıç için bunlar olumlu göstergeler. Ancak bu Muharrem İnce’nin kendini dev aynasında görmesine yol açmamalı. Çünkü bu parti CHP. Asırlık çınar gibi. Türkiye’nin en uzun ömürlü partisi. Darbeleri gördü, parti kapatmaları yaşadı, mal varlıklarına el konuldu, bölünmeleri yaşadı. Ama sonunda CHP dimdik ayakta kalmayı başardı. Muharrem İnce’nin bunu göz ardı etmemesi gerekir. Ne Güven Partisi olayı, ne de Ecevit’in DSP’si CHP’yi bitiremedi. Bu demek değil ki Muharrem İnce olayı CHP’yi sarsmaz. Sarsar. Hele hele yerel seçimde yakaladığı rüzgârla “dostları” ile birlikte iktidar motivasyonunu yakalayan CHP’nin kurgusunu bozar. En büyük zararı CHP’ye verir. Ama CHP asırlık çınar olduğu için dalları sallanır ama gövdesini korur. İnce gider ama CHP kalır. Bunu da akıldan çıkarmaması gerekir.