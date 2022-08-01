Cemevlerine saldırının arkasında ne yatıyor

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Emniyet teşkilatımız cemevi saldırganını birkaç saat içinde yakalayarak zaten provokasyonun önüne geçmiş oldu. Şimdi bağlantılarıyla birlikte, olayın aydınlatılmasıyla birlikte hem arkasındaki bağlantılar ortaya çıkarılmış olacak hem de yeni provokasyon hazırlıkları içinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak.

NEDEN ANKARA’DA

Cemevleri saldırganı İzmir’de yaşıyor. Ama ne hikmetse Ankara’daki cemevlerine yönelik saldırıda bulunuyor. Neden Ankara? Daha çok ses getirmesi için mi? Ya da bilmediğimiz başka bir neden mi var? Ahmet Ozan K. ifadesinde İzmir’den geldiğini, 45 dakika içinde üç cemevine saldırıda bulunduğunu anlatıyor.

Bir, Ankara’da yaşamıyor? Daha önceden keşif yapıp yapmadığı net değil ama Ankara’daki üç cemevinin yerini çok iyi biliyor. O mu bu cemevlerini tespit etti yoksa ona birileri mi cemevlerinin adresini verdi? O cemevlerine tek başına mı gitti yoksa onu birileri mi oraya götürdü? Çünkü 45 dakika içinde üç cemevine gideceksin, orada eylem yapacaksın, bir diğerine geçeceksin... Çankaya ve Mamak ilçeleri Ankara’nın en büyük ilçeleri. Şehiriçi trafiğinin en yoğun olduğu merkezler. Burada üç cemevine ancak özel bir aracın eskortluğu sayesinde ulaşabilirsiniz. Burada cevaplandırılması gereken çok önemli sorular var.

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BİRİLERİNİ KORUYOR

Saldırgan Ahmet Ozan K.’nın verdiği ifade hakkında bilgi sahibi olunca tamam dedim, tam da geçmişte bu tür provokasyonlarda kullanılanların verdiği önceden hazırlanmış bir ifade şekli. Yani kes yapıştır yapılan, birbirinin aynı olan fotokopi ifade. Bize masal anlatıyor. Asıl perde arkasında kendini azmettirenleri koruyor diye düşündüm.

BAĞLANTILARI

Ahmet Ozan K. 1998 Kars doğumlu ama İzmir’de yaşıyor. İzmir’de eylem alanı olarak Ankara’yı seçmiş. Daha önce Ankara’da yaşamış mı bilmiyorum ama 40 yıldır Ankara’da yaşayan biri olarak ben Çankaya ve Mamak’taki üç adrese 45 dakika içinde ulaşamam. O nedenle Ahmet Ozan K.’nın bağlantılarının araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Zaten emniyetin yaptığı da o. Önemli bağlantıların ortaya çıkacağını düşünüyorum.

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Çünkü ailesinin siyasi bağlantıları bir yönüyle 28 Şubat sürecinde kullanılan bir yapıya çıkıyor. Dini cemaat görünümü altındaki bu yapı hem 28 Şubat sürecinde hem de 27 Nisan e-Muhtırası’nın verildiği, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı dönemde aktif hale getirilmişti. Lideri vefat eden bu yapı yeniden aktif hale geldi.

KARIŞIK İRTİBATLAR

Cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.’nın son gün birlikte olduğu iki arkadaşının üzerinde duruluyor. Durulması da gerekiyor. Çünkü ilginç örgüt bağlantıları olan isimler. Biri İzmir’de, diğeri Eskişehir’de. Zaten Ahmet Ozan K. da kaçarken Eskişehir’de yakalandı. Çünkü cemevlerine saldırıdan bir gün önce bir travestinin gaspına karıştıkları ifade ediliyor. Bu tür

provokatif eylemler öncesinde gasp, hırsızlık, adam

yaralama gibi eylemlerde bulunmaları onların birer suç makinesi olduğu izlenimi verilmek için kullanılan bir yöntem. Bilinçli bir karartma taktiği.

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İLLİMUNATİ İDDİASI

Cemevi saldırganı ifadesinde İllimunati’nin kendisine bu eylemi yaptırdığını söylemiş. Ama inandırıcı olamamış. Çünkü bağlantıları, yaşamı başka şeyler söylüyor. İllimünatı bana bunu yaptırdı demek, bağlantılarımı gizleyeceğim demekten başka bir şey değil. Mehmet Ali Ağca da kendini Mesih ilan etmişti. Belli ki profesyonel bir provokatörle karşı karşıyayız. Dersine iyi çalışmış.

KİME MESAJ

Yazımın girişinde seçimin ucu gözükünce provokasyon mevsiminin açıldığını söyledim. Çünkü cemevi provokasyonun da birileri bir mesaj veriyor. Yoksa bu eylemi çok daha farklı bir şekilde yapabilirlerdi. Özellikle mesaj vermeyi tercih etmişler.

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FAY HATLARI

Sivas, Çorum ve Maraş olayları, Madımak Oteli’nin yakılması gibi Alevilere yönelik katliamlarda büyük acılar çekmiş bir milletiz. Sen Aleviler için kutsal olan Muharrem ayının ilk günü İzmir’den Ankara’ya gel, 45 dakika içinde hiç bilmediğin bir şehirde üç cemevine saldırı düzenle ve kaç. Bu normal bir şey mi? Özellikle bir mesaj vermeyi tercih etmişler. Belli ki fay hatlarımızı harekete geçirmeye çalışıyorlar. Biz bu odakları Sivas’tan, Maraş’tan, Çorum’dan tanıyoruz. Kartal’da cemevine yapılan saldırıdan, İzmir’de Alevi vatandaşın duvarına yazılan yazıdan biliyoruz.

İKTİDARA BİR MESAJ MI

AK Parti iktidarı geçmişte Alevi çalıştayları başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi-Bektaşi kültürünün temel eserlerini yayınladı. Sonuca ulaştırılamadı ama bir tabu yıkıldı. Son dönemlerde ise özellikle İçişleri Bakanlığı, cemevlerine yönelik samimi bir gayret içinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve danışmanı Ali Arif Özzeybek, valiliklerle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bakanlar, AK Parti’nin önde gelen isimleri gittikleri şehirlerde cemevlerini ziyaret ediyor. Cemevlerine yapılan saldırılar acaba buna karşı bir atak mı sorusunu da akla getirmiyor değil.

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HANGİ PROVOKASYONLARIN PEŞİNDELER

Her ne olursa olsun, failin yakalanması önemli. O nedenle emniyet mensuplarını tebrik ediyorum. Ama daha önemlisi arkasındaki yapının ortaya çıkarılması.

Ahmet Ozan K.’yı cemevlerine saldırtan akıl kimin aklı? O mihrak hangi mihrak? Ve bundan sonra ne tür provokasyonlar planlıyorlar?