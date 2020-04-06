Çavuşoğlu ile İspanya krizini ve Türkiye’den talepleri konuştuk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya’yla krizin çözüm sürecine girdiği saatlerde konuştum. İspanya Dışişleri Bakanı Laya’nın Türkiye aleyhindeki yayınlara tepki gösterip yardımları için teşekkür ettiği sıralarda, Çavuşoğlu’na “İspanya ile kriz çözüldü mü?” diye sordum. İspanya Dışişleri Bakanı’yla telefonla da görüşmüştü. “Sorun çözüldü” dedi. İstenilen 116 solunum cihazına Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiğini ve cihazların gönderileceğini söyledi. Krizin nereden kaynaklandığını sordum.
“İspanya’da bazı otonom bölgeleri var. Bunlar devletin dışında bizdeki bazı firmalarla sözleşme imzalamışlar. Daha sonra bunları merkezi hükümet bize iletti. Biz karşılayabileceklerimizi gönderdik ama bazılarını o günlerde bizde yeterli sayıda olmadığı için karşılayamadık. Mesela bu solunum cihazlarının ihracatı Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi. Bunları gönderemedik. Bu sefer otonom bölgelerdeki yöneticiler ve basın, ‘Türkiye bizim mallarımıza el koydu’ diye haber yaptılar. Ondan dolayı iş büyüdü. Burada bizdeki şirketler de fırsatçılık yapıyor. İhraç ederse daha fazla para kazanıyor. Ve izne tabi olmasına rağmen izin almadan sözleşmeyi yapıyor, sonra onları bizim üstümüze salıyor. Baskı yaptırıyor. Kurnazlık yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bu sefer de veremeyince ‘Türkiye vermedi’ oluyor. Bizi de zor durumda bırakıyor. Versen, bizde ürün yetersizliği olacak. Sorun bundan kaynaklandı. Federal hükümetin bunda bir suçu yok” diye anlattı.
23 ÜLKEYE YARDIM ETTİK
Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’nin aldığı önlemlerle Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile birlikte anılan ilk 5 ülke arasında sayıldığını anlattı. “Türkiye’nin en çok takdir gördüğü yanı, sağlık kapasitesinin ve kalitesinin çok iyi olması. Türkiye’deki sağlık sisteminin çok başarılı olduğunu ifade ediyorlar” dedi.
Şimdiye kadar kaç ülkeden yardım talebi geldiğini sordum. Çavuşoğlu, 94 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kendi ihtiyacımız karşılandıktan sonra 23 ülkeye yardımda bulunulmuş. Daha çok ne talep ediliyor? Çavuşoğlu, “Değişik tip maskeler, gözlük talep edenler oldu. Tulum isteyenler var. Ayakkabıyla ilgili talepler var. Son zamanlarda vaka sayısı artınca solunum cihazı ve onun parçalarını talep etmeye başladılar” dedi.
YURTDIŞINDA ÖLEN TÜRKLER
Dışişleri Bakanı’nı aradığımda diğer telefonla bir görüşme yapıyordu. Telefona döndüğünde, “Sizle görüşmeden önce yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarıyla görüşüyordum” dedi. Yurtdışında ölen vatandaşlarımızın sayısı 160’a ulaşmış. Çavuşoğlu aileleri tek tek arıyor. “Çok duygulanıyorlar, aradığımız için mutlu oluyorlar. Memnun olanlar var. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer taraftan ‘Bir isteğiniz var mı’ diye soruyoruz. Cenazeleri geliyor. Onların gelmesine yardımcı oluyoruz” dedi. İnsanın böyle zor dönemlerinde devletini yanında görmesi çok önemli.
YURTDIŞINDAN GELENLER NE DİYOR?
Koronavirüsle birlikte Türkiye çok önemli bir operasyona imza attı. Yurtdışındaki vatandaşlarımız Türkiye’ye getirildi. Dışişleri Bakanı, “55 ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu’na Türkiye’ye getirilen vatandaşlarımızın tepkisinin ne olduğunu sordum. “Gerçekten hepsi de dua ediyor, teşekkür ediyor. Yüzde 99’u sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla, Türkiye’ye geldikten sonra karşılaştıkları tablo karşısında duydukları mutluluklarını anlatıyorlar. Ülkeye geldikleri için teşekkür ediyorlar. Bir de kaldıkları 14 günlük karantina sürecinde verilen imkânlar için çok teşekkür ediyorlar” dedi.
Bu duygu çok önemli. Dünyanın neresinde olursa olsun her Türk vatandaşı başı sıkıştığında devletini yanında görebilmeli.
‘MEVLÜT ABİ’
Koronavirüs nedeniyle yurtdışından getirilen öğrencilerimizin sosyal medya mesajlarında dikkatimi çekmişti, “Mevlüt abi” diyorlar. “Abim beni aradı” diyenine rastladım. Dışişleri bakanları biraz mesafeli olurlar. Bu yakınlık ilgimi çekti. O nedenle sormayı düşünüyordum. “Kardeşim diyen de var abi diyen de var” karşılığını verdi.
ÇAVUŞOĞLU’NUN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Dışişleri Bakanı’na koronavirüse karşı aldığı önlemleri sordum.
“Mümkün olduğu kadar konutta çalışıyorum. Eğer güvenli hattan konuşmam gerekiyorsa, o zaman bakanlığa gidiyorum. Bakanlıkta da gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi. Konutta çalışıyor, ama aynı zamanda dinleniyor diye düşünmeyin. “İş yüküm 7-8 kat arttı” diyor. Bir yandan da NATO toplantısı, G-20 zirvesi ve Türkiye’ye getirilecek vatandaşlarımızla ilgili operasyonları yürütüyor.
DOMATES, BİBER EKMİŞ
Mevlüt Çavuşoğlu, “Fırsat buldukça yürüyorum, spor yapıyorum. Bugünkü sporu çalışarak yaptık. Bahçeyle tohumları ektik” deyince, “Ne ektiniz?” diye sordum. “Domates ektik. Biber, salatalık, kabak, kavun, karpuz ektik. Serperek ekeceklerimizi de hazırladık. Yeşillikleri, havuç, cehennem topuzu dediğimiz bir bitki var, buna benzer şeyler ekiyoruz. Fasulye, mısır gibi. Onları da ekeceğim. Onların tohumlarını da seçtim, listesini yaptım” diye anlattı.
Bunun üzerine, “Toprakla uğraşmayı seviyor musunuz?” dedim. “Hem de çok. Küçükken ilkokulda ortaokulda, lisede, üniversitedeyken de çok çalışırdım babamın çiftliğinde. Okul yıllarında biraz zor gelirdi. Ama şimdi daha fazla severek yapıyorum” karşılığını verdi.
Bahçesi olanlar için koronavirüs günlerinde bakan onaylı güzel bir uğraş.
Çavuşoğlu ile İspanya krizini ve Türkiye’den talepleri konuştuk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya’yla krizin çözüm sürecine girdiği saatlerde konuştum. İspanya Dışişleri Bakanı Laya’nın Türkiye aleyhindeki yayınlara tepki gösterip yardımları için teşekkür ettiği sıralarda, Çavuşoğlu’na “İspanya ile kriz çözüldü mü?” diye sordum. İspanya Dışişleri Bakanı’yla telefonla da görüşmüştü. “Sorun çözüldü” dedi. İstenilen 116 solunum cihazına Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiğini ve cihazların gönderileceğini söyledi. Krizin nereden kaynaklandığını sordum.
“İspanya’da bazı otonom bölgeleri var. Bunlar devletin dışında bizdeki bazı firmalarla sözleşme imzalamışlar. Daha sonra bunları merkezi hükümet bize iletti. Biz karşılayabileceklerimizi gönderdik ama bazılarını o günlerde bizde yeterli sayıda olmadığı için karşılayamadık. Mesela bu solunum cihazlarının ihracatı Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi. Bunları gönderemedik. Bu sefer otonom bölgelerdeki yöneticiler ve basın, ‘Türkiye bizim mallarımıza el koydu’ diye haber yaptılar. Ondan dolayı iş büyüdü. Burada bizdeki şirketler de fırsatçılık yapıyor. İhraç ederse daha fazla para kazanıyor. Ve izne tabi olmasına rağmen izin almadan sözleşmeyi yapıyor, sonra onları bizim üstümüze salıyor. Baskı yaptırıyor. Kurnazlık yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bu sefer de veremeyince ‘Türkiye vermedi’ oluyor. Bizi de zor durumda bırakıyor. Versen, bizde ürün yetersizliği olacak. Sorun bundan kaynaklandı. Federal hükümetin bunda bir suçu yok” diye anlattı.
23 ÜLKEYE YARDIM ETTİK
Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’nin aldığı önlemlerle Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile birlikte anılan ilk 5 ülke arasında sayıldığını anlattı. “Türkiye’nin en çok takdir gördüğü yanı, sağlık kapasitesinin ve kalitesinin çok iyi olması. Türkiye’deki sağlık sisteminin çok başarılı olduğunu ifade ediyorlar” dedi.
Şimdiye kadar kaç ülkeden yardım talebi geldiğini sordum. Çavuşoğlu, 94 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kendi ihtiyacımız karşılandıktan sonra 23 ülkeye yardımda bulunulmuş. Daha çok ne talep ediliyor? Çavuşoğlu, “Değişik tip maskeler, gözlük talep edenler oldu. Tulum isteyenler var. Ayakkabıyla ilgili talepler var. Son zamanlarda vaka sayısı artınca solunum cihazı ve onun parçalarını talep etmeye başladılar” dedi.
YURTDIŞINDA ÖLEN TÜRKLER
Dışişleri Bakanı’nı aradığımda diğer telefonla bir görüşme yapıyordu. Telefona döndüğünde, “Sizle görüşmeden önce yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarıyla görüşüyordum” dedi. Yurtdışında ölen vatandaşlarımızın sayısı 160’a ulaşmış. Çavuşoğlu aileleri tek tek arıyor. “Çok duygulanıyorlar, aradığımız için mutlu oluyorlar. Memnun olanlar var. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer taraftan ‘Bir isteğiniz var mı’ diye soruyoruz. Cenazeleri geliyor. Onların gelmesine yardımcı oluyoruz” dedi. İnsanın böyle zor dönemlerinde devletini yanında görmesi çok önemli.
YURTDIŞINDAN GELENLER NE DİYOR?
Koronavirüsle birlikte Türkiye çok önemli bir operasyona imza attı. Yurtdışındaki vatandaşlarımız Türkiye’ye getirildi. Dışişleri Bakanı, “55 ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu’na Türkiye’ye getirilen vatandaşlarımızın tepkisinin ne olduğunu sordum. “Gerçekten hepsi de dua ediyor, teşekkür ediyor. Yüzde 99’u sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla, Türkiye’ye geldikten sonra karşılaştıkları tablo karşısında duydukları mutluluklarını anlatıyorlar. Ülkeye geldikleri için teşekkür ediyorlar. Bir de kaldıkları 14 günlük karantina sürecinde verilen imkânlar için çok teşekkür ediyorlar” dedi.
Bu duygu çok önemli. Dünyanın neresinde olursa olsun her Türk vatandaşı başı sıkıştığında devletini yanında görebilmeli.
‘MEVLÜT ABİ’
Koronavirüs nedeniyle yurtdışından getirilen öğrencilerimizin sosyal medya mesajlarında dikkatimi çekmişti, “Mevlüt abi” diyorlar. “Abim beni aradı” diyenine rastladım. Dışişleri bakanları biraz mesafeli olurlar. Bu yakınlık ilgimi çekti. O nedenle sormayı düşünüyordum. “Kardeşim diyen de var abi diyen de var” karşılığını verdi.
ÇAVUŞOĞLU’NUN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Dışişleri Bakanı’na koronavirüse karşı aldığı önlemleri sordum.
“Mümkün olduğu kadar konutta çalışıyorum. Eğer güvenli hattan konuşmam gerekiyorsa, o zaman bakanlığa gidiyorum. Bakanlıkta da gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi. Konutta çalışıyor, ama aynı zamanda dinleniyor diye düşünmeyin. “İş yüküm 7-8 kat arttı” diyor. Bir yandan da NATO toplantısı, G-20 zirvesi ve Türkiye’ye getirilecek vatandaşlarımızla ilgili operasyonları yürütüyor.
DOMATES, BİBER EKMİŞ
Mevlüt Çavuşoğlu, “Fırsat buldukça yürüyorum, spor yapıyorum. Bugünkü sporu çalışarak yaptık. Bahçeyle tohumları ektik” deyince, “Ne ektiniz?” diye sordum. “Domates ektik. Biber, salatalık, kabak, kavun, karpuz ektik. Serperek ekeceklerimizi de hazırladık. Yeşillikleri, havuç, cehennem topuzu dediğimiz bir bitki var, buna benzer şeyler ekiyoruz. Fasulye, mısır gibi. Onları da ekeceğim. Onların tohumlarını da seçtim, listesini yaptım” diye anlattı.
Bunun üzerine, “Toprakla uğraşmayı seviyor musunuz?” dedim. “Hem de çok. Küçükken ilkokulda ortaokulda, lisede, üniversitedeyken de çok çalışırdım babamın çiftliğinde. Okul yıllarında biraz zor gelirdi. Ama şimdi daha fazla severek yapıyorum” karşılığını verdi.
Bahçesi olanlar için koronavirüs günlerinde bakan onaylı güzel bir uğraş.