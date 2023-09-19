Çalışma Bakanı’ndan yeni açıklamalar var

Haberin Devamı

Vedat Işıkhan bakan olmadan önce de akademisyen kimliği ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi olarak çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelere katkı yapan isimlerdendi. O nedenle sürecin içinden geliyor. Ayrıca bilgisi ve kucaklayıcı tarzıyla da çalışma hayatına pozitif yönde katkı yapıyor.







EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ

Vedat Işıkhan’la haliyle çalışma hayatının sorunlarını konuştuk. Tabii ki ilk sırada emeklilere zam konusu vardı. Her zaman gündeme getiriyorum. Emeklilere yapılan zam yetersiz kaldı. Emekliler bu ülkede istikrarın adreslerinden biri. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı zorlukları bildikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri en iyi onlar takdir ediyor. Ama temmuz zammıyla birlikte gönül bağlarında bir kopma yaşandı. O nedenle emeklileri sayıdan ve rakamdan ibaret görmemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüyle ise yeniden umutlandılar. “Erdoğan söz verdiyse yapar” diyorlar.

Haberin Devamı

BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMASI

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da aynı kanaatte. “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.

ÇALIŞMA HAFTAYA BAŞLIYOR

Emeklilerle ilgili olarak bakanlık bürokratları zaten çalışıyorlardı. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak.

Daha önce emeklilere zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını yazmıştım. “Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış” yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor.

Haberin Devamı

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK

Peki zam gelirse ne zaman uygulanacak? 2024 yılı ocak ayına mı kalacak yoksa yeni yıl beklenmeden emeklilerin cebine girecek mi? Bunun için de Meclis’ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak. İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileriyle ilgili olarak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen bir oran var. 2024 yılında enflasyon farkı artı ilk 6 ayda yüzde 10 zam alacaklar. Yüzde 10 düşük bir oran ama enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin liraya yükselecek.

Haberin Devamı

Oransal olarak iyi bir artış ama asıl çözüm enflasyonun düşürülmesinden geçiyor. Siz ne kadar yüksek bir zam verirseniz verin, enflasyon alıp götürüyor. Ama enflasyona karşı çalışanın bir koruma kalkanının olması da yararlı. En azından çalışanı enflasyona karşı koruyor.



BAĞ-KUR’LULARIN PRİMLERİ



ZAMAN zaman TV programlarında da gündeme getiriyorum. Bağ-Kur’luların prim sıkıntısı var. Bu durum özellikle de küçük esnafı zorluyor. SSK’lılar için 7 bin 200 gün prim ödemek yeterli sayılırken Bağ-Kurlular 9 bin gün prim ödemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda söz vermişti. Çalışma Bakanı Işıkhan, “Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” dedi.

Haberin Devamı

EYT’LİLERDE SON DURUM



ÇALIŞMA Bakanı ile bir araya gelinir de EYT’liler unutulur mu? Unutmadık tabii ki. EYT’lilerden başvurduğu halde hâlâ emekli olamayanlar var. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekliliğe hak ettiğine dair bildirim alanların hiçbir hakkının kaybolmayacağını söyledi. Birikmeler İstanbul, Ankara ve İzmir’de kalmış.O da iş yoğunluğundan. Vedat Işıkhan, biriken paraların hesaplarına geçeceğini ve yıl sonuna kalmadan EYT’lilerin tamamına maaşlarının bağlanacağını açıkladı. Çalışma Bakanı özverili çalışmalarından dolayı SGK personeline teşekkür etti. Kolay değil, 1 yılda yapılan emeklilik işlemi 1 ayda tamamlanmış.

MAAŞLARI BAĞLANACAK

Haberin Devamı

2 milyon 200 bin 115 kişi emeklilik başvurusunda bulunmuş. Mükerrerler düşülünce bu sayı 2 milyona inmiş.1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işlemi yapılmış. EYT’lilerin tamamının maaşının, en kısa sürede bağlanması bekleniyor.

ABD’YE YANAŞAN İRAN’IN PARALARI



DÜN ABD ile İran arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekmiştim. Rusya ve Çin’i çevreleme politikası yürüten ABD’nin Ermenistan ve İran’la özel ilişkiler içine girdiğine dikkat çekmiştim. Yazımın flaşında ise ABD ile anlaşmaya varan İran’ın Avrupa’da dondurulan 7.5 milyar Euro’sunun serbest bırakılacağı vardı. İran’ın dondurulan paralarının Güney Kore üzerinden 6-7 kanalla İran’a getirileceğini anlatmıştım. Başka ayrıntılar vardı ama ilk adımın atılmasını bekliyordum. Yazımın üzerinden 24 saat geçmeden ilk adım atıldı. Hem de büyük bir adım atıldı. İran dahi bu denli hızlı olmasını beklemiyordu. Ayrıca 7.5 milyar Euro’nun 1.5-2 milyarlık dilimler halinde İran’a getirilmesi öngörülüyordu. Ama ABD, istekli olduğunu göstermek için ilk etapta İran’ın Güney Kore’de dondurulan 6 milyar doları serbet bırakıldı. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammet Rıza Ferzin söz konusu paranın İran bankalarının Katar’daki hesabına aktarılacağını açıkladı. Ferzin, İran’ın başka birkaç ülkede bloke edilen paralarının da kullanılabilir hale geleceğini ve bunun piyasada etkisinin görüleceğini ifade etti. 6 milyar doları Avrupa bankalarındaki diğer paraların takip etmesi bekleniyor.