Çalışma Bakanı emekli maaşları için olumlu konuştu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için tüm gayretlerimizi göstereceğiz, imkânlarımızı kullanacağız” dedi. Emekli maaşları söz konusu olunca gözlerin çevrildiği isimlerden birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’la emeklilere yapılacak olan maaş artışını konuştum.

EKK TOPLANMIŞ

Emeklilere yapılacak maaş artışıyla ilgili devletin içindeki mekanizmalar çalışmaya başlamış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın katıldığı Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında bu konu ele alınmış. Elbette ki asıl çalışma bundan sonra yapılacak. O nedenle Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan teknik ekipler emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilmiş.

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan birkaç noktanın altını çizdi. Bence çok önemli noktalardı. Teknik analizlere girmeden aktarmak istiyorum.

BÜTÇEYE KOYDUK

1-Sayın Cumhurbaşkanımız tam zamanında talimat verdi. Bütçemiz Meclis’te ayrıca önümüzde yeterli zaman ve fırsat var.

2-Bütçeye emeklilerimizle ilgili belli bir rakam koymuştuk. Şimdi bunu adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtıp emeklilerimizin maaşlarında artış yapacağız.

3-17 milyon 100 bin emeklilimiz var. Alternatifli çalışmalar yapıyoruz.

(Emeklilikte işçi ve memurlar için 7 bin 200 gün, işveren ve esnaflar için 9 bin prim gün sayısı esas alınıyor.)

4-Teknik çalışmalarımızı yaptıktan sonra, artı refah payını ekleyerek emeklilerimizin maaş artışını belirleyeceğiz. Ancak bu nihai karar olmayacak.

HAVA OLUMLU

5-Çünkü alternatifli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son şeklini vereceğiz.

6-Ocak ayında enflasyon oranı açıklandığı anda bizim çalışmamız zaten çoktan bitmiş olacak. Enflasyon oranını da esas alıp hesaplarımızı tekrar düzenleyeceğiz.

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7-Çalışmalarımızı bitirince açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak.

BAŞIMIZIN TACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilerle ilgili açıklamasından sonra AK Parti yetkilileriyle konuşuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz” demişti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da “Emeklilerimize yönelik destek verememiştik. Emeklilerimizde büyük bir beklenti oluşmuştu. Bu kez adil ve hakkaniyetli bir maaş artışı yapmak için çalışıyoruz” dedi.

EMEKLİLER, ASGARİ ÜCRETLİLER

Emeklilerimizin sayısı bazı ülkelerin nüfusundan daha büyük. 17 milyon 100 bin emeklimiz var. İki kişi olarak düşünsek 34 milyon emekli ailesi demektir.

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Ayrıca emeklilerin ailedeki manevi ağırlığı yüksek. Emeklilerin imkânları artınca bu ailelere pozitif bir şekilde yansıyor. Emekliler sevinirse torunlar mutlu oluyor.

Siyaseten de emekliler ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy veriyorlar.

Beklentileri yükseltmeyi doğru bulmuyorum ama iktidar çevrelerindeki havaya bakarak söylüyorum. Bu düzenlemenin sadece emekli maaşlarıyla sınırlı kalacağını zannetmiyorum. Aynı pozitif yaklaşımın asgari ücretlilere ve memur maaşlarına da yansıtılmasını bekliyorum.

ANKETLERDEN İKTİDARA VE MUHALEFETE MESAJLAR

Siyasi belirsizliğin arttığı dönemlerde kamuoyu araştırmaları önümüzü görmemizi sağlıyor. O nedenle sık sık anket sonuçlarını aktarmaya çalışıyorum.

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Son dönemlerde kararsız seçmenlerin oranındaki artış dikkat çekici boyuta ulaştı. ASAL Araştırma’nın anketinde kararsızların oranı yüzde 37.8’e ulaşmış durumda. Bu aynı zamanda partiler açısından kazanılması gereken seçmen kitlesini oluşturuyor. Çünkü seçim sonucunu kararsızların oyları belirliyor. Partilerin sadık seçmenleri zaten oy veriyor. Ama seçim sonucunu sadık seçmenden ziyade blok halinde gelen yeni seçmen kitlesi belirliyor. O nedenle kararsız seçmen kıymetli seçmendir. Partiler açısından kazanılması gereken seçmen kitlesini oluşturuyor.

PARTİLERİN OY ORANI

Anket yayınlanır da partilerin oy oranı verilmez mi? Şimdi sıra geldi partilerin oy oranına. Kararsızlar dağıtıldığı taktirde AK Parti yüzde 31.6’yla birinci sırada yer alıyor. YENİ Parti yüzde 25.2’yle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. DEM Parti yüzde 8.8’le istikrarlı çizgisini sürdürürken, onu yüzde 8’le MHP takip ediyor. İYİ Parti yüzde 7.1, CHP yüzde 5.1 çıkıyor. Zafer Partisi yüzde 3.4 olurken, onu yüzde 3.2’yle Anahtar Parti takip ediyor. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.9 çıkıyor.

EKONOMİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklama toplumun nabzını tutması açısından önemliydi. ASAL’ın Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna ankete katılanların yüzde 46.6’sı ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı karşılığını veriyor.

KİM ÇÖZER

Şimdi vereceğim rakamlar aynı zamanda muhalefetin sorununu da ortaya koyuyor. Türkiye’nin sorunları yok mu? Başta hayat pahalılığı olmak üzere sorunlarımız var. Ama millet çare olarak muhalefeti görmüyor. Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer sorusuna ankete katılanların yüzde 34.8’i hiçbiri karşılığını veriyor. AK Parti çözer diyenler ise yüzde 23’le ikinci sırada yer alıyor. YENİ Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 16.6 olurken, İYİ Parti diyenler yüzde 3.8 çıkıyor. DEM Parti çözer diyenler yüzde 2.5 olurken, MHP diyenler yüzde 2.2. CHP çözer diyenler yüzde 1.6 olurken, Zafer Partisi diyenler yüzde 1.1’de kalmış durumda. Anahtar Parti diyenler yüzde 1 olurken, Yeniden Refah Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 1 çıkıyor.

Bu veriler çok önemli. Muhalefetin ‘biz neden çare olarak görülmüyoruz’ diye düşünmesi gerekiyor.