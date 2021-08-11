Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?

İkinci sırada ekonominin iyileşmesini, refahın artmasını, işsizliğin düşmesini talep ederiz.
Yeniden yükselişe geçen koronavirüsün bir daha dönmemek üzere hayatımızdan çıkmasını isteriz.
Bunların hepsi sıralamaya dahi konamayacak kadar önemli konular.
EN ÇOK ONA İHTİYACIMIZ VAR
Ama bizim şu günlerde en çok neye ihtiyacımız var derseniz o da sağduyu derim.
Orman yangınlarından dahi husumet üretebiliyorsak durum vahim demektir.
Erdoğan nefreti yüzünden Türkiye’yi küçük düşürmeyi göze alabiliyorsak sorun ciddi demektir.
Olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını Cumhurbaşkanı’na hediye ettiğini açıkladığı için
Gerçi Kılıçdaroğlu mart ayında katıldığı bir televizyon programında ise “Sonbaharda erken seçimi yapmak zorundalar” demişti. Sonbahara şunun şurasında 1 ay kaldı ama alınmış bir seçim kararı yok.
Meral Akşener ise haziran ayında seçim bekliyordu. Sonradan, “Yanıldım” dedi. CHP’de 2021’de erken seçim yapılacağı yönünde iddiaya girenler vardı. Bir parti büyüğü takım elbise kaybetti.
2023’DE ISRARLILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağı konusunda ısrarlılar. Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür. 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli istediği için gidilmedi mi? Bahçeli, 2023 dediğine göre erken seçim konusunda dikkatli konuşmakta yarar var.
ERKEN SEÇİM PROSEDÜRÜ
Ayrıca Başkanlık sisteminde erken seçime gitmenin iki yolu var. Ya Cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da parlamento erken seçim kararı alacak. Muhalefetin sayısı yetmediği için iktidar destek vermeden erken seçim kararı alınamaz. İktidar da niye istesin? Cumhurbaşkanı, iki yıl daha yönetme imkanı varken seçime neden götürsün?
SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Erken ya da zamanında yapılacak olan seçimin kaderini belirleyecek dinamikler var.
İlk başta ben de öyle düşünmüştüm ama Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin ayrıntılarına ulaşınca Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görev dağılımını yansıtmayı düşündüm. Millet İttifakı 2023 seçimlerine ilişkin stratejisini netleştirmeye başladı. Elbette seçim sürecine girilmesiyle birlikte taşlar yerine oturacak ama anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında şimdiden hem arka kapı diplomasisi işlemeye başlamış, hem de iki lider gerek duydukları her zaman görüşebiliyorlar.
ORTAK ADAY MI, AYRI AYRI MI
2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı’nın cevaplandırması gereken en önemli soru, ortak aday olacak mı yoksa ilk tura partiler kendi adaylarıyla girip, seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan karşısındaki aday üzerinde mi ittifak yapılacak sorusu. Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belli. Ancak muhalefeti en çok cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kimin aday olacağı sorusunun zorlayacağını ifade etmiştim. O zorluk devam ediyor ama Kılıçdaroğlu ile Akşener’in kimi zaman verdikleri mesajlarla kimi zaman arka kapı diplomasisini işleterek bu soruların yanıtlarını hazırlamaya başladıkları izlenimi edindim.
2023 İÇİN MODEL ÖNERİSİ NE OLACAK?2023’e giderken Millet İttifakı açısından hayati noktayı ise, “2023 stratejisi” oluşturacak. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçmenlerin huzuruna nasıl bir öneri ile çıkacak? Bir yanda parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyorlar, diğer yanda ise Başkanlık Sistemi’ne göre bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklar. Bunu nasıl modelleyecekler? Yine edindiğim izlenimi aktarayım. Millet İttifakı bu modeli oluşturma konusunda bir hazırlık içine girmiş. Şimdi o modelin ulaşabildiğim ayrıntılarını paylaşacağım.
ADIM ADIM CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA
Ama önce 2023 sürecinde Kılıçdaroğlu’nun pozisyonunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun bir miladı var. 7 Aralık günü Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde olan Kılıçdaroğlu’na, AK Parti milletvekilleri, “Aday ol, aday olabilecek misin?” diye laf attı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi.
ADAYLIK İLANI
O günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı her sorulduğunda
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ile görüştükten sonra doğruca hastaneye gidip üçüncü doz aşımı yaptıracaktım. İlk iki aşımı Sinovac yaptırdığım için üçüncü dozu BioNTech olacaktım. Bakanla görüşmeye girmeden önce randevumun ertelendiği mesajını alınca, ilk iş olarak aşılama çalışmaları ve BioNTech aşısında yaşanan sorunu sormayı kafama koymuştum. Ancak Sağlık Bakanı’nın makamına girince bir süre yangında görev yapan sağlık personeliyle arasındaki diyaloglara tanıklık ettim. Fahrettin Koca bakan ama daha çok bir hekim gibi diyalog kuruyordu. Bakan-hekim demek daha doğru olur.
AŞI OLMAMAKTA DİRENEN BÖLGELER
Bazı bölgelerimizde aşı olma oranı düşük. Belli ki bir direnç var. Ama bu insanlar aşı olanlara zarar verecek. Bunun için bir şey yapılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca’ya o bölgelere yönelik özel bir çalışmalarının olup olmadığını sordum. Şöyle dedi:
“O bölgelere yönelik olarak özel bir çabamız var. Mobil ekip sayılarımızı çok arttırdık. Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor.”
Peki Millet İttifakı’nın ortağı olarak İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından dolayı rahatsız mı? Bu konuya nasıl bakıyorlar?
Kılıçdaroğlu’nun her geçen gün Cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirdiğini düşünüyorlar. Her adımında Cumhurbaşkanı adaylığına daha çok yaklaştığını gözlemliyorlar.
“Kılıçdaroğlu doğru olanı yapıyor. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Türkiye’yi yönetmeye talip olmalı. Cumhurbaşkanı adayı olmayan CHP genel başkanlığını da yapmakta zorlanır. Çünkü geçen sefer de aday olmamıştı.” Buraya kadar hem samimi değerlendirmeleri hem de resmi görüşleri. Meral Akşener de “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır” demişti.
MASADA KARAR VERİLMELİ
Ancak Millet İttifakı olarak ortak aday çıkarılacaksa, ona liderlerin karar vermesi gerektiğini düşünüyorlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Cumhurbaşkanlığı seçimini almaya en yakın kimse ona iki lider karar verecek” demişti.
Ancak işin en hassas noktası şurada yatıyor. “Eğer Millet İttifakı başka bir aday belirlerse, Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmekte zorlanmaması gerekir” diyorlar.
CHP Lideri’nin bu konuda bir sorun çıkarmasını beklemiyorlar. Kendi ismi etrafında bir dayatma içine gireceğine ihtimal vermiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu dışındaki alternatife de açık duruyorlar.
KILIÇDAROĞLU’NUN TAKTİĞİ
Deprem oluyor, sel geliyor, ormanlarımız yanıyor, insanlarımız ölüyor, cinayet işleniyor. Biz o derdimizi bırakıp sosyal medya terörü ile uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Bu durum artık bir sosyal medya sorunu olmaktan çıktı. Tam olarak adını koyacak olursak bu durum artık bir milli güvenlik sorununa dönüştü.
Ormanlarımız yanıyor, insanlarımız yanıyor, börtü böcek yok oluyor. Ama bunlar içsavaş çıkarmak için sosyal medyayı bir silah olarak seçmişler, oradan yeni ateşler yakmanın peşindeler.
TEHLİKELİ OYUN
“Arkadaşlar durum vahim molotof düzeneği bulundu hala ciddiyeti kavrayamayanlar var iç savaş var şu an cayır cayır yakılıyoruz yetkililer artık devreye girsin ölümüz mü çıkacak buradan”
Bunlar için felaketin adı önemli değil. Ne olursa olsun onlar her felaketten bir kaos çıkarmanın peşindeler. Fedakâr insanlarımız canını yok sayarak yangını söndürmek için uğraşırken, onlar neyin peşinde?
DERT YANGIN DEĞİL
“manavgatta şu an yangın falan yok burda terör var eli silahlı kişiler var molotofla ormanları yakıyorlar ateş açıyorlar bitmek bilmiyorlar durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar var artık çığırından çıktı her şey bizim burdan kurtarılmamız lazım can güvenliğimiz hiç yok.”
Baştan belirteyim ki, bu doğru değil. Bu yüzden yeni anayasayı doğru bir zeminde ve doğru bilgiler ışığında tartışmamız çok önemli hale geldi.
SİSTEMİN ADI
Bu yüzden basında yer alan “iyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi” iddialarını Yeni Anayasa Taslağı’nı hazırlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunan Yeni Anayasa Bilim Kurulu’nun Başkanı Prof. Yavuz Atar’a sordum.
Yeni Anayasa Taslağı’nda “İyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi” mi var?
“Yeni Anayasa’da hükümet sisteminin adı açıkça “başkanlık sistemi” olarak düzenleniyor. “İyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı, iyileştirilmiş başkanlık veya iyileştirilmiş parlamenter sistem” gibi adlandırma ve nitelendirmeler literatürde yer almıyor, ayrıca bilimsel olarak da yanlıştır. AK Parti Anayasa Taslağı çalışmasının “Bilim Kurulu” ve “siyasi heyet müzakereleri” aşamalarında hiçbir şekilde böyle bir nitelendirme yapılmamıştır. Başkanlık sisteminin böyle yanlış bir ad altında kamuoyuna sunulması da düşünülmemektedir. Basında yer alan bu minvaldeki açıklama ve yorumlar dayanaksızdır.
DENGE DENETLEME
Denge ve Denetleme sistemi nasıl kuruluyor? Türk Başkanlık Sistemi’nin temel felsefesi nedir?
Yeni Anayasa Taslağı’nda yasama, yürütme ve yargı organları ve fonksiyonları bakımından “denge ve denetleme sistemi” yeniden kurgulanıyor. Daha doğru şekilde Türk Tipi Başkanlık Sistemi olarak adlandırılabilecek bu modelin temel felsefesi yasama, yürütme ve yargının sorunsuz olarak işleyebilmesi ve ciddi çatışma ve tıkanmaların ortaya çıkmasının engellenmesidir. Bununla birlikte, Yeni Anayasa Taslağı’nda denge ve denetim mekanizmalarında Meclis’i güçlendiren ve sistemdeki ağırlığını arttıran bir yaklaşım benimsenmiştir.
Ancak özellikle de Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da kabul edeceği siyaset üstü bir isimle temas halinde olduğu yönündeki kulis çok ilgi gördü. CHP kanadı sessizliğini korurken, herkes o isim ya da isimlerin peşine düştü. Çünkü bir değil iki isimle temas kurulduğu yönünde bilgiler vardı. Bir spekülasyona meydan vermemek için hiçbir ismi yazmadım. Ama temas trafiğini dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Henüz neticelenmiş bir şey yok. Sadece nabız yoklanıyor diyebilirim.
KÜRT PLANLARI BOZULDU MU?
HDP’ye açılan kapatma davasında ön savunmasını yapması için 60 günlük süre verilmişti. HDP, en geç 9 Eylül günü savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne teslim etmek zorunda.
Bu tarihi neden hatırlattım?
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın, “Eylül ayında tüm Türkiye’ye bir tutum belgesi açıklayacağız” açıklaması ile örtüştü.
Sancar, tutum belgesinde HDP’nin bundan sonra ne yapacağı sorusunun cevabının yer alacağını ifade etti.
HDP’nin ne yapacağı sorusu sadece HDP’nin sorunu değil, Türk demokrasisinin sorunu.
HDP’nin ne yapacağı sorusu aynı zamanda 2023 seçimlerinin en önemli sorunu.
Kulislerde konuşulanları 40 artı iki madde halinde sıralamak istiyorum.
KILIÇDAROĞLU’NUN B PLANI
1- Kılıçdaroğlu, kasım ayından bu yana her adımda cumhurbaşkanlığı adaylığına daha çok yaklaşıyor.
2- Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının A planı olmadığı, B planı olarak yedekte tutulduğu söyleniyor.
3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin ön plana çıkmasını önlemek için kendi ismini ön plana çıkardı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I DÜŞÜNÜYOR MU?
4- Peki Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu?
5-
Tunus’un en büyük siyasi partisi olan Nahda’nın lideri Gannuşi ise başkanı olduğu Meclise sokulmadı. Tunus’ta demokrasinin yaşaması için diyaloğu esas alan Gannuşi, tüm siyasi partilerin bir masa etrafında toplanarak bir çıkış planında anlaşmasını önerdi.
Tunus darbesi karşısında Batı dünyası yine kendisine yakışanı yaptı. Mısır’da olduğu gibi darbecilerin arkasında yer aldı.
BAE ETKİSİ
Tunus darbesinde dikkat çekmek istediğim farklı bir nokta var. Mısır’daki darbede olduğu gibi Tunus darbesinin arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri’nin parmağı olduğu ortaya çıktı.
BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in adamı olarak bilinen Dubai Emniyet Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Dhahi’nin, darbeden 4 gün önce “Müslüman Kardeşler’e darbe geliyor” şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Bin Zayed’in ise Tunus darbesi için 5 milyar dolarlık bir fon oluşturduğu söyleniyor. BAE resmen ve alenen darbe sponsorluğu yapıyor.
15 TEMMUZ GECESİ
15 Temmuz gecesi “Ha düştü ha düşecek” diye Erdoğan’ı takip eden BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’den başkası değildi. Muhammed Bin Zayed’in Erdoğan’ı devirmek için 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğu söylenmişti. Şimdi Tunus’taki darbeye bakınca Birleşik Arap Emirlikleri merkezli video saldırıları ile ne amaçlandığı daha iyi anlaşılmıyor mu? Bir de bu gözle bakın istedim.
SEÇİM YASASINDA NELER OLUYOR?SEÇİM
DENİZ Baykal’la ilk tanışmam, siyasi yasakların kaldırılmasından sonra Gaziosmanpaşa’daki bürosunda olmuştu. 12 Eylül sonrası siyasete güçlü bir dönüş yaptığı dönemden sonra SHP Genel Sekreterliği sürecinde, Erdal İnönü ile girdiği genel başkanlık yarışında hep izledim. CHP’nin yeniden açılma sürecinde ise büyük bir risk almış, adeta siyasete yeniden başlamıştı. Çevre Sokak’taki tarihi genel merkezde sohbetlerimiz olurdu. SHP’nin koalisyon hükümeti olduğu bir dönemde CHP’nin yeniden açılması siyaseten bir riskti belki ama Baykal o riski aldı ve sonunda kazanan o oldu.
RAHŞAN ECEVİT GİBİ DEĞİLDİ
Uzun bir süredir izlememe rağmen Baykal’ın evine hiç gitmemiştim. Önceki gün Angora Evleri’nde Baykal ailesiyle bir araya geldim. Doğrusu bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum.
Oran Sitesi’ndeki evinde Ecevit’le röportaj yaptığım bir sırada mutfaktan tıkırtılar gelmişti. Ecevit’e “İçeride biri mi var?” diye sorduğumda, “Rahşan mutfakta” demişti. Rahşan Hanım selam vermekle yetinmişti.
OLCAY HANIM, ASLI BAYKAL, YILMAZ ATEŞ
Baykal’ın evindeki tablo ise farklıydı. Olcay Hanım hep bizimle beraber oldu. Aynı masanın etrafında sohbet ettik. Baykal’ın yakın kurmaylarından Yılmaz Ateş bize eşlik etti. Kızı Aslı Baykal ise bir orkestra şefi gibiydi. Aslı Baykal bir tıp profesörü ama babasının basın danışmanı gibi hareket ediyor.
Siyasetçilerin, hele Deniz Baykal gibi 1970’li yıllardan beri siyasetin zirve noktalarında bulunmuş insanların yurt ve dünya olaylarına ilişkin değerlendirmeleri elbette ki önemli. Tecrübe imbiğinden süzerek anlatıyorlar. Ama onların bir de insani yönleri var. İstedim ki, ikisi birlikte bu söyleşide yer alsın.
OLCAY’LA AŞKIMIZ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR
HDP’nin üçüncü bir ittifak mı oluşturacağı yoksa Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına mı destek vereceği sorusu, seçimin kaderi açısından belirleyici olacak.
O nedenle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 2023 seçimlerine yönelik değerlendirmelerini dikkatle takip ediyorum. Siyaset yapıcılarının da Buldan’a kulak vermesi gerektiğine inanıyorum.
HDP’DEN İLK UYARI
Pervin Buldan kısa bir süre önce, Millet İttifakı’na, “Günah bizden gitti” anlamında bir mesaj göndermişti. Ardından da 2023 seçimlerinde beklentiniz gerçekleşmezse kimse bizden bilmesin diye bir çıkış yapmıştı.
Pervin Buldan, “İstanbul seçimlerinde İzmir, Ankara, Mersin, Antalya seçimlerinde desteklediğimiz Demokratik Güç Birlikleri elbette ki önemliydi. Ancak bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir” demişti.
MİLLET İTTİFAKI’NA UYARI
Uyarıları pek anlaşılmamış olmalı ki Pervin Buldan ikinci açıklamasının dozunu yükseltti.
“Millet İttifakı’ndan size herhangi bir katılım çağrısı oldu mu?” sorusuna, “Ne onlardan böyle bir çağrı geldi, ne bizde böyle bir heves var. Buna ihtiyacımız da yok. Parlamento seçimlerinde yüzde 10 seçim barajı gibi bir sorunumuz yok” diye karşılık verdi.
YALAN TERÖRÜ
Erdoğan, “yalan haber” demedi. “Yalan terörü” olarak tanımladı. “Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor; ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık” diye konuştu.
UYARICI OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var” sözü ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, “Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır” açıklaması ise benim için uyarıcı oldu.
BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki sosyal medya konusunu sadece “yalan terörü” olarak görmüyor. İşin bir de rejim boyutu var. Fahrettin Altun bunu “Beşinci kol faaliyeti” olarak yorumladı. Beşinci kol, yani başka bir ülke adına Türkiye’nin içinde faaliyet göstermek. Ya da başka bir deyişle başka bir ülke adına yalan haber yapmak, kaos ortamının oluşmasına hizmet etmek.
REJİM BOYUTU
Ben Cumhurbaşkanlığı’nda sosyal medya işinin bu kadar ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün farkında değildim.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle yapılan gezide Erdoğan’ın değindiği konular şöyle özetlenebilir:
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in davet edildiğini söyledi. Ama Temel Karamollaoğlu’nun davet edildiği halde gelmemesini biraz sitemkâr bir ifade ile söyledi.
Erdoğan, milli meselelerde davet edilecek isimler konusundaki duyarlılığını ise “Ben de bu tür programlarda bu hassasiyetlere hep dikkat ederim” sözleriyle ortaya koydu.
HEDEF BELLİ
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti hedefine odaklanmış durumda. Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni Meclis Binası’nın ilan edilecek Kıbrıs Türk Devleti’ne hazırlık olduğunu düşünüyorum. İlan edilecek yeni Kıbrıs Türk Devleti’nin yeni mekânlarda çalışması hedefleniyor.
SEÇİM YASASI
3-
Bayram sabahı hareketlilik erken başladı. Hala Sultan Camisi’nde bayram namazını kıldık. Kıbrıs’ın manevi mimarlarından olan Peygamberimizin halasının adını taşıyan cami, Sultanahmet Camisi’ne benzer bir mimari ile yaptırılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımıyla yakından ilgilenmiş. Büyük bir cami. Bırakın caminin içini, avluda yer kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camiye gelişi sırasında bir dalgalanma oldu. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz bitti ama cami boşalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu eline alıp, “Selamün aleyküm” deyince camiden tekbir sesleri yükseldi. Erdoğan kısa bir tebrik konuşması yaptı. Ama Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmak isteyenler uzun süre camiyi terk etmedi. Coşkulu bir hava vardı.
CAMİDEKİ KONUŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ısrarla aynı noktaya vurgu yapıyor. Her gün o yönde yeni bir adım atıyor. O da Kıbrıs’ta egemen ve eşit iki devletli çözüm. Camideki kısa konuşmasında da, “Kıbrıs’ın 47 yıl önce yaşadıkları bir daha yaşanmayacak. Güney-kuzey, böyle bir derdin içinde olmayacağız. Kıbrıs Türkü daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi. Tahmin ettiğiniz gibi bu sözlerden sonra alkış koptu.
SONRAKİ HAMLE NE OLACAK?
Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde Türkiye’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesinin Kuzey Kıbrıs’ta meydana getirdiği olumlu havayı söylemeye gerek yok. Rum kesiminde de o denli endişeyle izlendiği sır değil. Rum-Yunan cephesi güçlü temsilden ziyade Erdoğan’ın bir sonraki hamlesini merak ediyor. Ama merak eden sadece onlar değilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bizi arayanlar 20 Temmuz’da herhalde rahatsızlık verecek bir konuşma olmaz diyorlar. Bunun iznini sizden alacak değilim” sözleri bunu ortaya koyuyor. Şimdi ben merak etmeye başladım. Erdoğan’ı arayan kim ya da kimler acaba?
SIR DEĞİL, YENİ HEDEF
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü nedeniyle Kıbrıs’a tam bir “devlet” çıkarması yaptı. Meclis Başkanı Şentop başta olmak üzere yedi bakan ve çok sayıda milletvekili geziye katıldı.
İki uçak halinde hareket ettik. Biz Ankara’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Lideri Mustafa Destici ve Oğuzhan Asiltürk ile birlikte AK Partili yönetici ve milletvekilleriyle birlikte uçtuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte ayrı bir heyet ise İstanbul’dan hareket etti. Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs’ta buluştuk.
DEVLET UÇAĞI ESPRİLERİ
MHP Lideri Bahçeli ile birlikte olmamız nedeniyle, “Devlet uçağı” esprileri yapıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı ve Bülent Ecevit söz konusu olunca DSP ayrı bir program yapmış. Ankara’da şeref salonuna girince DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la karşılaşınca şaşırdım. Önder Bey, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan davet gelince, devletle olalım diye kendi programımızı iptal edip, buraya katıldık” dedi. Önder Aksakal sağduyulu bir politikacı. Keşke iktidarı ve muhalefetiyle Türkiye, Barış Harekâtı’nın yıldönümünde Kıbrıs’ta olabilseydi.
ECEVİT-DEMİREL
Siyah beyaz televizyondan hatırlıyorum. Ama hiç unutmuyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı olduğunda muhalefet lideri Süleyman Demirel’in Başbakanlığın merdivenlerinin dibinde yaptığı bir açıklama vardı. Başbakan Ecevit, muhalefet lideri Demirel’i davet edip bilgilendirmiş. Demirel de, “Gün iktidar muhalefet günü değil, Mehmetçiğin arkasındayız. Devletimizi, hükümetimizi destekliyoruz” diye açıklama yapmıştı. Devlet adamlığı budur.
OĞUZHAN ASİLTÜRK İLE SOHBET
Benim için bir sürpriz de şeref salonundan içeri giren
Optimar’ın temmuz ayı araştırmasında en çok kullandığımız sosyal medya platformları ile hangi parti hangi sosyal medyayı tercih ediyor sorusuna cevap arandı.
INSTAGRAM’IN YÜKSELİŞİ
Fotoğraf paylaşımı ve göreceli olarak daha nitelikli bir kitleye hitap etmesi Instagram’ın öne çıkmasını sağladı. En sık kullandığınız sosyal medya aracı hangisi sorusuna ankete katılanların yüzde 30.4’ü Instagram yanıtını verirken, Facebook yüzde 30.1’le ikinci. Twitter ise kısa sürede çöplüğe dönüşmesi nedeniyle üçüncü sıraya geriledi. Twitter’ı takip ediyorum diyenlerin oranı yüzde 19.6 olurken, YouTube kullanıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.5 oldu. Bu arada Tiktok’u kullanıyorum diyenler 1.4’e ulaşırken, skandallarla gündeme gelen Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı ise 0.1’de kaldı.
KADINLARIN TERCİHİ
Kadınlar yüzde 30.3’le ilk sırada Instagram’ı kullanırken, onu yüzde 30.1’le Facebook takip etti. Kadınlar yüzde 19.5’le Twitter’ı, 11.4’le YouTube’u tercih ederken, Tiktok kullanımında 1.6’yla erkekleri geçtiler.
ERKEKLER NEYİ TERCİH EDİYOR
Erkeklere de haksızlık etmeyelim. Erkeklerde de sıralama da Instagram yüzde 30.5’le birinci gelirken, Facebook yüzde 30.3’le ikinci sırada yer alıyor. Erkekler Twitter’da 19.6’yla kadınları geçerken, üstünlüklerini YouTube’de sürdürüyorlar. YouTube diyen erkeklerin oranı 11.6 olurken, Tiktok’ta 1.3’le kadınların gerisinde kaldılar.
CLUBHOUSE’CU ERKEKLER
Optimar’ın anketlerini ise hem bir siyasi partinin siparişi değil, kaynağını kendisinin karşılaması, hem güvenilir olması, hem de ilk kez bu köşede yayınlanıyor olması nedeniyle tercih ediyorum.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 10-13 Temmuz tarihleri arasında 1726 kişi ile CATİ yöntemiyle yaptığı 15 Temmuz özel anketinin sonuçları çok önemli uyarılar içeriyor. Aslında bu anketin verilerini haziran araştırması olarak değerlendirmekte yarar var.
2023’e giderken iktidar ne yapmalı diye soracak olursanız, o sorunun cevabı bu ankette yer alıyor. Bir süredir özellikle ekonomiye, geçim sıkıntısına ve işsizliğe dikkat çekmeye çalışıyorum. Kitleler AK Parti’yi refahını yükselttiği için tercih ediyor. Bence 2023’ün anahtarı da burada yatıyor.
2023’te halkımız neye göre oy verecek derseniz tek kelime ile cevap veririm. Ekonomi.
EKONOMİ ARTI İŞSİZLİK
Türkiye’nin en önemli sorunu ne sorusuna ankete katılanların yüzde 38.5’i ekonomi yanıtını vermiş. Koronavirüs salgını yüzde 14.8’le ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.6’yla işsizlik var. Bir süredir ilk üç sıra değişmiyor.
Ekonomiyle işsizliği birlikte düşündüğümüzde ise bu oran 51.1’e ulaşıyor.
ÜÇ AYIN VERİLERİNE
Erdoğan’ın bu rejime yaptığı en büyük hizmet Cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan millete götürmesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte artık asker ne diyor, medya kimi destekliyor, iş dünyasının adayı kim, Amerika kimi istiyor gibi sorular ortadan kalktı. Artık millet kimi istiyorsa o seçiliyor. Millet ne diyorsa o oluyor. Demokrasinin öznesi millet oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılı haziran ayında yapılacak ama seçim kampanyası başladı.
2023 SAVAŞI BAŞLADI
Yaşanan tartışmaların odağında da 2023 seçimleri yer alıyor. Emekli amirallerin bildirisi, video operasyonları ve HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırı ile vesayet sistemi 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı tasfiye etmek için harekete geçti.
Şurası çok net ki, 2023 seçimleri, “Erdoğan seçimi” olacak.
Peki bu seçimlerde Erdoğan’ın rakibi kim olacak? Elbette ki Erdoğan’ın rakibinin kim olacağı çok önemli olacak. Ama AK Parti’nin rakibini biliyorum. AK Parti’nin rakibi yine AK Parti. O nedenle AK Parti’nin bu gerçeği görerek silkinmesi ve dava şuuruyla harekete geçmesi gerekiyor. Bezginliği, bıkkınlığı, yılgınlığı bir kenara bırakıp, yeniden dirilişe ihtiyaç var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor.
ERDOĞAN İZLENİMLERİ
Kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı
Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?
AK Parti’nin önde gelen isimlerinden Hamza Dağ, Mahir Ünal, Bülent Turan ve Mustafa Şen’in, “Birlik, beraberlik, ülkem, Türkiyem” gibi sosyal medya paylaşımlarına önce bir anlam veremedim.
Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın darbe uyarısı olan yazısını da okuduğum için ne oluyor, bilmediğimiz bir tehdit ya da tehlike mi var diye merak ettim. Hele hele bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor diye çalmadık kapı bırakmadım. Ama işin gerçek yüzü farklı çıktı. Biraz rahatladım. Biraz da “Sağduyu zamanı” diye çırpınan biri olarak birlik, beraberlik vurgusundan dolayı memnun oldum.
TASADA VE KIVANÇTA BİRLİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu mesajlara neden ihtiyaç duyduklarını sordum.
“Bir yanda afetlerle boğuşuyoruz. Ama birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Bu çağrılarımız ona karşı bir tepki. Ama aynı zamanda olimpiyatlarda sporcular büyük başarılara imza attılar. Bayrağımızı göndere çektirdiler. Bütün milletin yüzünü güldürdüler. Biz millet olmayı tasada ve kıvançta birlik olarak tanımlıyoruz. Kutuplaşmayı reddediyoruz. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, ‘Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiyemiz’ diyoruz” dedi.
Birileri için ne felaketlerin insanlarımıza yaşattığı acılar ne de sporcularımızın olimpiyatlarda topladığı madalyalar önemli.
Onlar milletimizin yaşadığı felaketlerden kendilerine saadetler çıkarmanın ve siyasi sonuç almanın peşindeler.
AFETLERLE İLGİLİ YENİ YAPILANMA GELİYOR
Seller, depremler ve nihayet orman yangınları. Afetler her defasında yüreğimizi yakarken... Aynı anda birkaç şeyi birden yönetmeyi zorunlu kılıyor. Henüz depremin enkazı kaldırılmadan yaşadığımız bilgi kirliliği unutulmadı. Benzer bir durum orman yangınları sırasında başımıza gelmedi mi? Hepimizin olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli gündem maddesi de milletimizin yüreğini yakan orman yangınları. Ancak Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda yaşanan sorunlara ilişkin sonuçlar çıkarmak gibi bir görevi de var.
YENİ YAPILANMA GEREKLİ
Pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında orman yangınları masaya yatırılıyor. Kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Afetlerle mücadelede yeni bir yapılanmaya gidilecek” diyor. “Para pul hesabı yapmadan vatandaşımıza her şeyi verelim” diye ekliyor.
Marmara depreminde tam anlamıyla devlet enkazın altında kalmıştı. Ankara üç gün sonra depremin büyüklüğünü öğrenebilmişti. Kızılay ise tel tel dökülmüş, vatandaşlarımız kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmıştı.
Afetler karşısındaki kargaşayı gidermek için AFAD kuruldu. Kızılay yeniden yapılandırıldı, Sağlık Bakanlığı’nın UMKE ekibi ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerimiz koordinasyon çerçevesinde yararlı hizmetler verdi. Depremin, selin vurduğu yerleşim yerleri TOKİ ile ayağa kaldırıldı.
Ancak her afet yeni dersler içeriyor. Günlerce süren orman yangınları ise şimdiye kadar olmadığı kadar büyük sonuçlar ortaya çıkardı.
AK Parti MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yapılandırılmaya gidileceğini söyleyince, afetlerin tek elden ve tek merkezden yönetimi üzerinde duruluyor.
Evet bir yandan çıkan yangını söndüreceksiniz ama aynı zamanda toplumsal psikolojiyi de yönetmeniz gerekecek. Yani yangında ateş sadece bir yere düşmüyor. Hele sosyal medya çağında aynı zamanda birkaç şeyi birbirine uyum içinde yönetmeniz gerekiyor.
DÖRT UNSUR
Afet yönetimi konusunda 4 başlık üzerinde duruluyor.
1- Afetle mücadele yönetimi
2- İletişimin yönetimi
3- Siyasetin yönetimi
4- Toplumsal psikolojinin yönetimi
Bunun birini ya da birkaçını yapsanız ama örneğin siyaset ya da iletişim boyutunu eksik bıraksanız olmuyor. O nedenle hepsini aynı anda ve aynı merkezden yönetmek gerekiyor.
Anladığım kadarıyla, afetlerle mücadelede yeniden yapılandırmaya gidilirken sil baştan yeni bir yapı ortaya çıkarılmıyor. AFAD’ın merkezde yer aldığı, onun etrafında iletişim, siyaset ve toplumsal psikolojinin de yönetildiği yeni bir yapılanma planlanıyor.
THK’NIN DURUMU
Birinci gün orman yangını başlarsa bilin ki ikinci gün THK uçakları gündeme gelir. Bu kez de öyle oldu. Ama orman yangınlarını bir kenara bırakan Kılıçdaroğlu THK’nın dört uçağının peşine düştü.
THK’yı Atatürk kurdu. Ama Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri olan THK’yı Atatürk’ü dilinden düşürmeyenler batırdı.
THK’daki batağa, yolsuzluklara ilk müdahale eden ise Ecevit oldu. Ama bugün de aynı sorun devam ediyor.
THK’nın durumu gündeme gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Hava Kurumu bir dernektir. Dernek kendi işini yapsın. Türkiye Cumhuriyeti’nin derneği düzeltmek gibi bir işi yok. THK da işini yaparsa, kendini düzeltirse ihalelere girer. Yoksa onun için özel bir uygulama yapılamaz” diyor.
CUMHURBAŞKANINA “ULAN” DENİLİR Mİ?
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın güçlü bir hitabeti var. Çekirdekten devrimci. Babası “Mahir Çayan”ların mücadele arkadaşı olduğu için adını Mahir koymuş.
Ancak bir üslup sorunu var.
Geçmişte, “Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” demişti. O zaman aradığımda Tank Palet Fabrikası’nı kastettiğini söylemişti.
Deniz Baykal’la ilgili konu gündeme geldi. Bu kez Ali Mahir Başarır, “Deniz Bey yok artık. Deniz Bey yok. Deniz Bey’in bilinci yerinde değil. Akli melekeleri belki zor. Gözünün biri görmüyor. Bakın önemli bir şey söylüyorum size. Ona rağmen ailesi verebiliyorsa istifa da etsin, bıraksın siyaseti zaten. Deniz Bey, dediğiniz gibi kalem bile oynatacak durumda değil” diye konuştu.
ULAN HİTABI
Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştireyim derken yine kantarın topunu kaçırmış. Orman yangınları üzerinden Erdoğan’ı eleştireyim derken, “Ulan sen ormanları söndürmekten aciz cumhurbaşkanısın” diyor.
Muhalif olursunuz ya da destek verirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden bir cumhurbaşkanına “ulan” denir mi? İnsan kendi evladına bile “ulan” diye hitap etmez. Çok yakışıksız bir ifade.
Sözün şehvetine kapılmış desem bu kaçıncı vukuatı diyeceksiniz.
Galiba CHP’de yükselmenin yolu cumhurbaşkanına hakaretten geçiyor. O yüzden Engin Özkoç’tan Ali Mahir Başarır’a kadar CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret için yarışıyorlar.
DEMİREL’DEN DEVLET ADAMLIĞI DERSLERİ
Birinci Körfez Savaşı sırasında Demirel, Cumhurbaşkanı Özal’ı hedef alarak, “Çankaya hıyanet ve dalalet içindedir” demişti. Özal, Demirel aleyhine 50 milyon liralık tazminat davası açtı. Demirel’i 10 milyon lira tazminat ödetmeye mahkûm etti.
Bunun üzerine Demirel’e, “Özal’a tazminat ödemeye mahkûm oldunuz, ne diyeceksiniz?” diye sorduk. Demirel, “Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın hıyanet ve dalalet içinde olmadığını ortaya koyduğu için. Benim için önemli olan budur” karşılığını verdi.
Onun için Demirel büyük devlet adamıydı. Onun için darbelerin devirdiği Demirel, 6 kez gitti, 7 kez geldi.
İsmet Paşa da büyük devlet adamıydı. Başbakan resmi temaslar için yurtdışına çıkınca hükümeti eleştirmeyi bırakırdı.