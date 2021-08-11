Bu mesajlar ne, darbe tehlikesi mi var?

Şu günlerde en çok neye ihtiyacımız var diye sorulacak olsa elbette ki ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının sona ermesini isteriz.

İkinci sırada ekonominin iyileşmesini, refahın artmasını, işsizliğin düşmesini talep ederiz.

Yeniden yükselişe geçen koronavirüsün bir daha dönmemek üzere hayatımızdan çıkmasını isteriz.

Bunların hepsi sıralamaya dahi konamayacak kadar önemli konular.

EN ÇOK ONA İHTİYACIMIZ VAR

Ama bizim şu günlerde en çok neye ihtiyacımız var derseniz o da sağduyu derim.

Orman yangınlarından dahi husumet üretebiliyorsak durum vahim demektir.

Erdoğan nefreti yüzünden Türkiye’yi küçük düşürmeyi göze alabiliyorsak sorun ciddi demektir.

Olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını Cumhurbaşkanı’na hediye ettiğini açıkladığı için