Bu bir Erdoğan-Trump yazısıdır

O tarihten bu yana saydım en az 15 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle söz etmiş. Boş hamaset yapmamış, Erdoğan’ın uluslararası krizlerdeki rolüne değinmiş.

Netanyahu gibi en azılı Erdoğan düşmanlarının yüzüne karşı Erdoğan’ın dostu olduğunu söylemesinin ise ayrı bir önemi var.

NETANYAHU’NUN YÜZÜ

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan dostumdur. Kendisini yakın tanıyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum. Netanyahu da saygı duyuyor. Aralarında sorun olacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başka kimsenin gerçekleştiremeyeceği işler gerçekleştirdim. Onun yanındayım. Sonuna kadar yanındayım” derken Netanyahu’nun yüzüne baktım; renk vermemeye çalışsa da içinden kahroluyordu.

İsrail, Suriye’yi istikrarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor. Başkent Şam’ı bombalıyor. Trump ise Netanyahu’nun yanında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok kötü bir Suriye liderinden kurtulmamız konusunda bize yardımcı oldu. Hakkını vermekte zorlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkının teslim edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi kurtardı” dedi. Daha ne desin?

Bu elbetteki Türkiye’nin öneminden kaynaklanıyor. Ama yiğidi öldür hakkını yeme. Bunda Erdoğan’ın küresel liderliğinin de payı büyük.

İSRAİL VE YUNAN BASINI

Trump’ın, Netanyahu’yu kabulünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili söylediği sözler Yunanistan ve İsrail basınını sallamış. Batı’da yer bulmuş. Haberlerin ortak noktası Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan ilgisi. İsrail basını bunu Netanyahu üzerinden, Yunan basını Miçotakis’e göndermeler yaparak vermiş.

İsrailliler anladı, Yunanlılar anladı, Miçotakis anladı, hatta Netanyahu anladı ama bizdeki Erdoğan düşmanları anlamadı.

Trump, Erdoğan’ı övdükçe bizdeki yeminli Erdoğan düşmanları bundan rahatsız oluyor. Bunu küçük göstermeye çalışıyorlar. Sanki geçmiş ABD başkanları bizim cumhurbaşkanlarımızı övgü yağmuruna tutmuş gibi önemsiz ve sıradan göstermeye gayret ediyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL’E RANDEVU VERMEYENLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Benimle 5 dakika bile görüşmedi” diye sitem ettiği Avrupa Konseyi Başkanı Costa, New York’ta Erdoğan’la görüşmek için randevu talep etmişti. Görüşmeden sonra da Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünden övgüyle söz etmişti.

Özgür Özel’in “Terk edilmiş hissediyoruz” diye sitem ettiği İngiltere Başbakanı Starmer ise Erdoğan’la görüşmek için Ankara’ya gelmişti.

Fransız Le Point dergisi ise Macron’u değil, Erdoğan’ı dünyanın dört güçlü liderinden biri olarak göstermişti. Diğerleri Trump, Putin ve Şi.

Hadi Truman’ı, Eisenhowar, Kennedy, Nixon’u geçtim. Sanki Carter, Reagan, Clinton, Bush, Obama ve hatta Biden sabah akşam yatıp kalkıp cumhurbaşkanlarımıza övgüler dizmiş de Trump’ın Erdoğan’dan övgüyle söz etmesi normalmiş gibi hareket ediyorlar. Burun kıvırıyorlar.

GÜÇLÜ LİDERLİK

Güçlü liderlerin dünyayı dizayn ettiği bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası kuruluşlar çöktü. İşlevsiz hale geldi. Lider diplomasisi ön plana çıktı. Erdoğan’ın güçlü liderliği bu süreçte Türkiye için bir şans. Türkiye için altın fırsat. Telefonu kaldırınca ABD Başkanı Trump’la ve Putin’le konuşabilen kaç lider var?

Biz bir dönemler dünya lideri olan İngiltere, Fransa ya da Almanya değiliz. Ama onlardan daha güçlü ve onlardan daha etkili bir lidere sahibiz. Dünyadaki kriz merkezlerinin hepsinde Türkiye’nin söyleyeceği bir söz, Erdoğan’ın yapabileceği bir liderlik var. Bu da Türkiye’yi odak noktalarından biri yapıyor.

YAPTIRIMLAR KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’la olan yakın diyaloğu Türkiye-ABD ilişkilerine olumlu yansıyor. ABD ile aramızdaki çok önemli konu başlıkları var. Bunların başında CAATSA yaptırımları geliyor. F-16 ve F-35 uçaklarının alımı, Halkbank dosyası var. 2026 yılı yaptırımların kaldırıldığı bir yıl olabilir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “ABD Başkanı Turmp’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını Senato’ya getirmek için girişimlerde bulunduğunu ve ABD’li yetkililerin de bu konuda çalıştığını biliyoruz” demişti. Yaşar Güler, “F-16 tedariki konusunda bir sorun görmüyoruz. Tabii ki bizim önceliğimiz F-35’lerde olacak. İsrail ve Yunanistan’ın bu uçakların bize verilmemesi için lobi yaptıklarını biliyoruz” diye konuşmuştu.

Trump, Netanyahu’nun yüzüne karşı “F-35’leri ciddi olarak vermeyi düşünüyoruz” dedi.

Halkbank davasında ise birkaç pürüz kaldığı, 2026 yılının başlarında sorunun çözülmesinin beklendiği söyleniyor.

F-16’ların alımı kendi mecrasında yürüyor. Daha çok F-35’lerin alımına ağırlık verilmiş durumda.

YARARLI MI ZARARLI MI

Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgisi ABD’nin İsrail’le çatışma noktalarımızda önemli bir tampon görevini görmesini sağlıyor.

SDG ile mücadele konusunda Suriye’de ve Terörsüz Türkiye projesinde Trump’la Erdoğan’ın perspektifleri uyuşuyor.

PKK demek, ABD demek. SDG demek, ABD ve İsrail demek. Bu durumda ABD Başkanı Trump’ın yanınımızda olması Türkiye açısından yararlı mı, zararlı mı?

DEAŞ EVİNİ KADINLAR ÇÖZECEK

Bir yandan üç polisimizi şehit verdiğimiz Yalova’daki DEAŞ hücresine yapılan operasyonla ilgili gelişmeleri takip ediyorum.

Yalova’daki DEAŞ evine alınan bir istihbarat sonucunda operasyon yapılmış. DEAŞ’lılar 02.00-09.40 arasındaki 7 saatlik çatışma sırasında örgütle ilgili yazışmaları, belgeleri ve saldırı planlarını yakarak yok etmişler. Zaten sonunda evde yangın çıkardılar.

Çökertilen DEAŞ hücresinin Horasan koluna bağlı olduğu tespit edildi. Yalova’daki hücre eviyle bağlantılı olarak 87 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ’lıların eşleri gözaltında. Ancak şu ana kadar konuşmadılar. Sorulan sorulara, “Bilmiyoruz” diye cevap verdikleri söyleniyor. Ancak Reina katliamında teröristi, kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisi kadın ihbar etmişti. Terörist de olsan kadınları aldatmayacaksın. İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda da kadın bombacı çözülmüştü.

Burada da kadınlar konuşursa, DEAŞ’lıların nereye yönelik saldırı planı yaptıkları ortaya çıkar.