Bölgemiz ateş çemberinden geçerken Erdoğan’ın liderliği

1- Terörsüz Türkiye

ABD-İsrail-İran savaşı öncesinde PKK’nın silah bırakması ve Türkiye’den çekilmesi değil, SDG’nin Suriye devletine entegre olmasının ne kadar önemli bir hamle olduğu şimdi daha iyi ortaya çıktı.

İran’a kara harekâtı yapmayı planlayan ABD ve İsrail, İran’a saldırtmak için 6 Kürt grubu bir araya getirdi. Trump, bizzat telefon açıp Barzanilerle, Bafıl ve Kubat Talabani ile daha da ilginci 500-600 silahlı adama sahip olan Mustafa Hicri ile bile görüştü. İran’a karadan girmelerini istedi.

Bunu yapan Trump, PKK’yı ve SDG’yi kullanmaz mıydı? SDG’nin 60 bin civarındaki silahlı grubunu İran’a sevk etmez miydi? ABD onlara bütçesinden her yıl 200 milyon dolar para verdi. Binlerce tır silah verdi. Eğitti-donattı. İran’da bunları kullanmak istemez miydi?

İsrail, İran’a saldırmalarını için Kürt gruplara para teklif etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI

Bu arada Öcalan’ın da bu süreçte önemli bir rol üstlendiği ve PKK’nın kollarının İran’a karşı yapılacak bir kara harekâtına girmemeleri yönünde mesaj gönderdiği söyleniyor.

Öcalan’ın İran’a yapılacak kara saldırısında PKK’yla bağlı grupların yer almasının tarihi bir hata olacağını belirttiği ifade ediliyor. İran’a yapılacak saldırın başarısız olacağı uyarısında bulunduğu söyleniyor. PKK’nın İran kolunu PJAK oluşturuyor. Öcalan’ın çağrısının etkili olduğu gözleniyor.

MİT’TEN TARİHİ GÖREV

Bu arada İsrail ve ABD, İran’a saldırması için Kürt grupları organize etmeye çalışırken Türkiye’nin bunu engelleme çabalarının sonuç verdiğini söylemek mümkün. MİT yine tarihi bir görev ifa ediyor.

İRAN SAVAŞININ DIŞINDAYIZ

2- Erdoğan Türkiye’yi İran savaşının dışında tutuyor. İran’dan atılan füzelere rağmen aklı selimle hareket ediyoruz. ABD ile ilişkilerimizi bozmuyoruz. Bir yandan da savaşı sona erdirmek için çaba gösteriyoruz. Eğer bu savaş sona erecekse Erdoğan gibi hem Trump’la hem Pezeşkiyan’la görüşebilen bir lider sayesinde olacak. Erdoğan hem Türkiye’yi savaştan uzak tutmayı başarıyor hem de çözümün adresi olacak bir konumda tutuyor.

Bu çok kritik bir nokta.

TARAFLARLA GÖRÜŞÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında da sürecin çerçevesini çizen bir değerlendirme yapıyor. “Türkiye bir an önce bu savaşın bitmesini istiyor. Sulh gelsin istiyor. Taraflarla görüşüyoruz. İran, Irak ve Suriye gibi olmasın diye çaba gösteriyoruz. Savaşın bir an önce bitmesi için gayret gösteriyoruz” diyor

İRAN’IN STRATEJİSİ

İran bu savaşın uzamasını istiyor. Çünkü zaman İran’ın lehine, ABD’nin aleyhine işliyor. Savaşın maliyetini artırmaya çalışıyor. Çok akıllı bir strateji.

İsrail de İran’da rejim değişene ve iç savaş çıkana kadar savaşı uzatmaya çalışıyor.

TRUMP’IN ÇIKIŞI

Burada politikası net olmayan, bir çıkış planı bulunmayan ABD. Trump, Epstein belgelerinde İsrail’e paçayı kaptırmış durumda. Ancak savaş uzadıkça Amerikan halkı homurdanmaya başladı. Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda yardıma çağırdığı ülkelerin tamamı reddetti. Trump, Çin’den dahi yardım isteyip reddedilen Amerikan başkanı konumuna düştü. Trump için tehlike çanları çalmaya başladı.

Trump’ın bir çıkış yolu bulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapısını çalmaktan başka çaresi kalmadı.

‘SAVAŞTAN BİR GÜN ÖNCE TRUMP’A VERİLEN BRİFİNG NEYDİ’

Siz bu başlığı hatırlıyorsunuz. Çünkü pazartesi günü çıkan yazımın başlığıydı. 27 Şubat’ta yani İran savaşından bir gün önce Beyaz Saray’da Trump’a Pentagon ve CIA tarafından verilen brifingde İran’ın, ABD için bir baskı unsuru olmadığı ifade ediliyor diye yazmıştım. Peki bu brifinge rağmen 28 Şubat’ta Trump, İran’a neden savaş açtı diye sormuştum. Bu teyitli bir bilgiydi. Yoksa yazmazdım. Bu bilgiyi doğrulayan bir gelişme yaşandı. Trump yönetiminin Ulusal İstihbarat Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent, “İran’da süren savaşı vicdanen destekleyemem” diyerek istifa etti. Kent iki sayfalık istifa mektubunda, “İran, ABD için yakın bir tehdit değildi” diyor.

Benim anlatmak isteğim de buydu. İran savaşı uzadıkça Trump yönetiminden yeni istifaların yaşanması sürpriz olmamalı.

CUMHURBAŞKANI’NIN İFTARINDAN İZLENİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iftar programında bir araya geldik. Çok sakin ve huzurlu bir ortam vardı. Gazetelerin ve televizyonların üst düzey yöneticileri, yazarlar ve en güzel olan yanlarından biri Cumhurbaşkanlığını takip eden muhabir arkadaşlarımız da davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında iktidarları devirip iktidarlar kuran medya düzeninin artık eski Türkiye’de kaldığını söyledi. Biz o dönemlerin canlı tanıklarıyız. İftar programından ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bayramlaştık.

