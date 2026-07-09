Bir magazin muhabirinin NATO izlenimleri

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Kim ne giymiş, kim kimle yakın duruyor, Trump kime sataşmış; Meloni, Trump’la yan yana gelmemek için neler yapmış... Kendimi bunları kovalarken buldum.

Millet NATO 3.0’la ilgilenirken ben Meloni’nin ne giydiğiyle, Edi Rama’nın zirvelerin vazgeçilmezi olan spor ayakkabılarıyla ilgileniyordum. Galiba içimde iflah olmaz bir magazin muhabirliği duygusu var.

MELONİ ŞIKLIĞI

Meloni şıklığı diye bir şey var. Bu kez de şık giyinmişti. Meloni çok şıktı ama gergindi. Zümrüt yeşili kıyafeti tercih etmişti. İlk gün boynuna taktığı fular kıyafetini tamamlıyordu. Zirvede ise boynuna kolye takmıştı. Daha önce zirvelerde ön plana çıkmayı severdi; Trump’la polemiğe girince uzak durmayı tercih etti. Aile fotoğrafı çekileceği zaman Trump’ı görünce yüzünü öteki tarafa çevirdi. NATO Zirvesi’nden önce Ankara’yı arayıp “Beni Trump’tan uzak tutun” diye ricada bulunmuştu. Aile fotoğrafı çekilirken Trump’tan uzak durdu. Ama Trump’tan kaçarken Macron’a yakalanma durumu oluştu. Hiç sevmediği Macron’la yan yana durdu. Allah’tan öteki tarafta İspanya Başbakanı Sanchez vardı. Toplantı salonuna da sessiz bir şekilde girip hızla yerine oturdu.

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Trump’la tartışmaya girmek Meloni’nin psikolojisini bozmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşürken de rahat değildi. Oysa Meloni doğallığı ve samimiyetiyle ön plana çıkan bir liderdi.

TRUMP BOMBALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşürken yüzünde güller açan Trump’ın NATO Zirvesi’nde ise suratı asıktı. Sevmediği adamlarla birlikte olmanın verdiği sıkıntı yüzüne yansımıştı. Aile fotoğrafı çekildikten sonra hemen yanındaki İngiltere Başbakanı Starmer’ın dediklerini duymazdan geldi. Arkasını döndü. Kendisini gülümseyerek izleyen Miçotakis’e yüz vermeden, arka sıradaki İzlanda Başbakanı ile tokalaştı. İyi ki bizim için Erdoğan-Trump görüşmesi NATO Zirvesi’nden daha önemli demişim. Biz, CAATSA yaptırımlarının kaldırıldığı sözünü aldık. Trump, F-35’lerin verileceğini söyledi. Allah’tan bir gün sonraya kalmadı, çünkü Trump yine Trumplığını yaptı. NATO Zirvesi öncesinde tam anlamıyla bombaladı. Biraz sonra yüz yüze geleceği Batılı liderlere açtı ağzını yumdu gözünü.

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İran’la ateşkesin bittiğini ilan etti. “İran’ı bu akşam da vurabiliriz” dedi. NATO Zirvesi’ne İran barışıyla geldik ama zirve başlamadan Trump, ateşkesin bittiğini ilan etti. Burası Ortadoğu. Bazen 24 saat uzun bir süre. Trump, İspanya için de “Berbat bir ortak” deyimini kullandı.

TRUMP-ERDOĞAN DOSTLUĞU

Trump, Avrupalı liderlerden nefret ediyor. Bunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok değer veriyor. Erdoğan-Trump dostluğundan biz kazançlı çıkıyoruz.

Suriye’de işbirliği yapıyoruz.

PKK’nın tasfiyesi ve Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor.

Halkbank dosyasını kaldırdı.

KAAN uçaklarının motorlarını vereceğini açıkladı.

Önemli bir ayak bağımız olan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ilan etti.

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Türkiye’nin F-35’leri alacağını söyledi.

Bizim Trump’la ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. Çünkü yapacak daha çok işimiz var.

MİT BAŞKANI’NIN ANLATTIKLARI

Trump’ın bu gergin hali salona girip Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ayaküstü sohbet ederken yerini gülümsemeye bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la konuşurken MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın anlattıklarını ilgiyle dinledi. İbrahim Kalın hararetli bir şekilde bir şeyler anlatıyordu. Tam orada olmak lazım diye düşündüğüm anlardan biriydi.

MACRON’UN GÖZLÜKLERİ

Macron’un sabah nerede koşacağı sorusu da yanıtını almış oldu. Macron sabah koşusunu Seğmenler Parkı’nda yaptı. Ama daha çok ilginç gözlüğüyle dikkatleri çekti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da her zirvede kendisini ayrıştıran spor ayakkabıları ile aile fotoğrafında yerini aldı.

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KÜRESEL LİDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin en tecrübeli lideri olarak beyaz gömlek ve kırmızı kravatla Türk bayrağının rengini tercih etmişti. Bu zirveye Türkiye damgasını vurdu. Her yönüyle mükemmel bir organizasyon gerçekleştirildi. Aşçılarımız bile “Sadece Türk yemeklerini değil, Türk misafirperverliğini gösteriyoruz” duygusuyla hareket etti. Dört dörtlük bir zirve oldu. Bu zirvede aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel liderliği bir kez daha tescil edilmiş oldu.

ASPİRİN TEDAVİSİ

NATO Zirvesi’nin sonuç bildirisine gelince, burada maddeleri tek tek sıralayacak değilim.

NATO dağılmadı. Toplantıda Trump’ın Avrupalı liderleri eleştirdiği ve bir tartışma yaşandığı söyleniyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte’nin çabalarıyla NATO yoluna devam edecek. Ama köklü bir çözüm getirilemedi. Bildiride NATO 3.0’dan söz edilmedi. Çünkü öyle bir perspektif ortaya konulmadı. Erbakan’ın deyimiyle Aspirin tedavisi uygulandı. ABD ile Avrupa silikonla tutturuldu.

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SAVAŞI TERCİH ETTİLER

NATO’dan Ukrayna’ya taahhüt edilen 70 milyar dolara gelince Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek demektir.

NATO, sadece ‘Savaşı devam ettirin’ dedi. Oysa Rusya ve Ukrayna’nın ihtiyacı olan daha çok savaş değil, barışın sağlanması. Buradan bakınca garp cephesinde yeni bir şey yok. Daha çok savaş var.