Bir devir kapanıyor PKK silah bırakıyor

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Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını paylaşmak istiyorum. Erdoğan, “Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak” dedi.



Kandil silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldı. Silah bırakma ve fesih kararı sadece PKK’yı kapsamıyor. Çatı yapılanması olan KCK adına bu karar alındı. Bir aksilik olmazsa açıklama bugün yapılabilir. En fazla hafta sonu açıklama yapılır.

50 YILLIK PRANGA

Bu, bir devrin bittiğinin yeni bir devrin başladığının ilan edilmesidir.

Bu, ayağımıza vurulan 50 yıllık prangaların kırılması demektir.

Bu, akan kanın durması demektir.

Bu, barışın dilinin hâkim olması demektir. Bu yepyeni bir Türkiye demektir.

BU KEZ BAŞARDIK

Bu noktaya kolay ulaşılmadı.

Geçmişte Özal’ın, Erbakan’ın, iki kez Erdoğan’ın yaptığı girişimler ABD ve İngilizler tarafından sabote edildi.

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Ama bu kez barışı engelleyemediler.

YENİ BİR DEVİR BAŞLIYOR

Bir devir kapanıyor yeni bir devir başlıyor. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yeni süreç yeni riskleri getiriyor. Yeni bakış açısını, yeni politikaları gerektiriyor. PKK’nın silah bırakmasından sonra süreç iyi planlanmalı. İlgili birimlerin hakkını teslim etmek gerekir. Biz rahat yatağımızda uyurken birileri bunları planlamakla meşguldü. Bu noktaya kolay ulaşılmadı.

TARİHİ ROL OYNADILAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin mimarı. Erdoğan tarihi bir misyon üstlendi. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği olmasa bu iş olmazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise tarihi bir rol oynadı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise perde arkasında bu süreci ilmek ilmek ördü. Müthiş bir başarıya imza attı.

SIRRI SÜREYYA VE PERVİN BULDAN

Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katkıları da unutulmaz.

Diğer cephede ise barışı göremedi ama Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan önemli bir rol oynadı.

Öcalan’ın iradesinin ise altını çizmeden geçemeyeceğim.

Artık silahlı mücadele dönemi bitiyor, siyasi mücadele dönemi başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor” uyarısı önemli.



MEMLEKET İSTERİM



Şiir paylaşmam. Ama bugün Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” şiirini paylaşmak istiyorum.

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Memleket isterim

“Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun.”

Derim ki barışın tadını çıkarın...



SIRRI SÜREYYA’YI ÖLÜME GÖTÜREN BOMBA



Doğu Perinçek, Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmadan bir gün önce kendisini ziyaret ettiğini açıklamıştı. Önder o görüşmede Öcalan’ın “Amerika ve İsrail sizi ortadan kaldırabilir” dediğini aktarmış.

BOMBA DÜZENEĞİ

Bu konu bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. DEM Parti 2 Nisan’da Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğinde bomba düzeneğinin bulunduğunu açıkladı.

DEM parti açıklaması şöyle:

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“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.”

Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan’da hastaneye kaldırıldı.

STRES Mİ ÖLDÜRDÜ

Acaba diyorum bu stres mi Sırrı Süreyya Önder’i ölüme götürdü...

Kimseye korku vermek istemem ama Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik ama Pervin Buldan’ı koruyalım.