Bilirkişiyle FETÖ imamı aynı karede mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili kampanyasını sürdürüyor.
Celal Çelik, dünkü açıklamasında FETÖ’cü sosyal medya hesapları tarafından ısrarla dolaşıma sokulan sonradan üretilmiş ses kayıtları hakkındaki bilirkişi raporuna yönelik eleştiriler karşısında “Eziklik yaşayan odaklarca çarpıtma ve iftiraya başvurulmuştur” diyor.
Dünkü yazımda Celal Çelik’in açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdiğim için “eziklik, çarpıtma ve iftiralar” gibi çirkin benzetmeleri üzerime almıyorum.
Ancak FETÖ’ye yardım ve FETÖ propagandası yapmaktan hakkında 40 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Celal Çelik’in, FETÖ’nün haber sitesi tr724 ile sosyal medyada Bülent Korucu, Adem Yavuz Arslan ve Selçuk Atak gibi firari FETÖ’cüler tarafından sürekli retweet edilen paylaşımlarıyla hukukçu kimliğini süratle tartışmalı hale getirdiğini düşünüyorum.
FETÖ’cü firari savcılardan Celal Kara, 27 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan, Can Dündar’la yaptığı söyleşide “Öğrendiğim kadarıyla orada Bilal dinlenmiyormuş. Yani oradakiler kanuni dinleme tapeleri değil” diyor. 17-25 Aralık operasyonunu yapan İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürü tutuklu FETÖ’cü Yakup Saygılı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10.07.2015 tarihinde yaptığı, “Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçmiş konuşma kaydı ve dinlenmelerine ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında doğrudan geçen konuşma kaydı bulunmamaktadır” açıklaması üzerine, “Hani dinlemiştik?” diye tweet atarak dinlemenin olmadığını ifade ediyor.
FETÖ’cü firari savcılardan Muammer Akkaş, FETÖ’nün yayın organı olan Millet gazetesinde 18 Mayıs 2015 günü yaptığı açıklamada, “Bu ses kaydından internette yayınlanana kadar hiç haberim olmadı. Bizim dosyamızda böyle bir kayıt yok” diyor.
Mahkemelerden alınmış bir dinleme kararı yok. Soruşturma dosyasına girmiş bir dinleme tapesi yok. Yasadışı dinlemelerle ilgili soruşturmada dahi tespit edilen böyle bir görüşme yok. Peki Kılıçdaroğlu’nun avukatı bu konuşmayı nereden temin ediyor? Daha önemlisi sahte olan konuşmayı Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden dinletirken, avukatı Celal Çelik bunu nasıl bilirkişiye götürebiliyor? FETÖ’nün üç önemli savcı ve polisinin dahi yasadışı kabul ettiği bir tapeyi, CHP Genel Başkanı’nın avukatı nasıl yasal bir veri gibi bilirkişiye götürebiliyor?
HAM KAYIT OLMALI
Kendisine de sorduğumda, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’ni yönettiği için buna gerek duyduğunu ifade etti. Bilirkişiye gidebilmesi için bu kayıtların ham halinin olması gerekiyor. Yargıtay kararlarında “Bilirkişi incelemesinde orijinal kayıtlar esas alınır, fotokopi değil” diyor. ABD’de bir kişinin Türkiye’de bilirkişilik yapma yetkisinin olmadığını en iyi Celal Çelik bilir. Ceza dosyasında bilirkişilik yapabilmesi için soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı yerdeki adalet komisyonunun bilirkişi listesinde yer alması gerekiyor.
Celal Çelik’in bilirkişisi Edward Primeau’nun Türk mahkemelerinde böyle bir kaydı varsa ben bilmiyorum.
O da yetmiyor, FBI ve CIA’e çalışan Edward Primeau’nun bazı davalarda birlikte hareket ettiği Prof. Al Yonovitz’in temsilci hukuk bürosu ise Fetullah Gülen davalarına bakan Stepteo&Johnson adlı büro.
GÜLEN'İN HUKUK BÜROSU
CHP’nin bilirkişisi, Hindistanlı sapık bir tarikatın gurusu Nithyananda’nın davasında da bilirkişilik yapmış. Hem de Prof. Al Yonovitz’le birlikte. Yonovitz, temsilci hukuk bürolarının arasında birinci sırada FETÖ davasına bakan Stepteo&Johnson hukuk bürosunu gösteriyor.
Celal Çelik’in bilirkişi olarak rapor aldığı Primeau ve Yonovitz, Hindistanlı sapık tarikat lideri Nithyananda’nın davasındaki “seks kasedi”nin sahte olduğu yönünde rapor vermişler.
Bunlar da hiç normal davalarda bilirkişilik yapmamışlar. Ya Hindistanlı sapık tarikat liderinin seks kaseti, ya da Fetullah Gülen’in davaları... Kılıçdaroğlu’nun avukatı da Türkiye’de bilirkişi yokmuş gibi bula bula bu bilirkişileri bulmuş. Atatürk’ün partisi olan CHP’nin düşürüldüğü şu duruma bakın...
Sağlam dayanışma...
Celal Çelik açıklamasında, Primeau’nun FBI ile çalışan bir bilirkişi olduğunu söylüyor. O zaman avukat Burak Bekiroğlu’nun yayınladığı, FBI direktörü Robert Mueller’in de içinde yer aldığı fotoğrafı masanın üstüne koyuyorum.
Avukat Bekiroğlu’na göre FETÖ’cülerin yayınladığı fotoğrafta Celal Çelik’in bilirkişisi Primeau’nun olduğu karede FETÖ’nün firari imamı Bilal Ekşili yer alıyor.
Söz sırası şimdi Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’te... Celal Bey, FETÖ imamı Bilal Ekşili ile aynı karede olan kişi, bilirkişiniz Edward Primeau mu?
Bilirkişiyle FETÖ imamı aynı karede mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili kampanyasını sürdürüyor.
Celal Çelik, dünkü açıklamasında FETÖ’cü sosyal medya hesapları tarafından ısrarla dolaşıma sokulan sonradan üretilmiş ses kayıtları hakkındaki bilirkişi raporuna yönelik eleştiriler karşısında “Eziklik yaşayan odaklarca çarpıtma ve iftiraya başvurulmuştur” diyor.
Dünkü yazımda Celal Çelik’in açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdiğim için “eziklik, çarpıtma ve iftiralar” gibi çirkin benzetmeleri üzerime almıyorum.
Ancak FETÖ’ye yardım ve FETÖ propagandası yapmaktan hakkında 40 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Celal Çelik’in, FETÖ’nün haber sitesi tr724 ile sosyal medyada Bülent Korucu, Adem Yavuz Arslan ve Selçuk Atak gibi firari FETÖ’cüler tarafından sürekli retweet edilen paylaşımlarıyla hukukçu kimliğini süratle tartışmalı hale getirdiğini düşünüyorum.
FETÖ’cü firari savcılardan Celal Kara, 27 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan, Can Dündar’la yaptığı söyleşide “Öğrendiğim kadarıyla orada Bilal dinlenmiyormuş. Yani oradakiler kanuni dinleme tapeleri değil” diyor. 17-25 Aralık operasyonunu yapan İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürü tutuklu FETÖ’cü Yakup Saygılı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10.07.2015 tarihinde yaptığı, “Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçmiş konuşma kaydı ve dinlenmelerine ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında doğrudan geçen konuşma kaydı bulunmamaktadır” açıklaması üzerine, “Hani dinlemiştik?” diye tweet atarak dinlemenin olmadığını ifade ediyor.
FETÖ’cü firari savcılardan Muammer Akkaş, FETÖ’nün yayın organı olan Millet gazetesinde 18 Mayıs 2015 günü yaptığı açıklamada, “Bu ses kaydından internette yayınlanana kadar hiç haberim olmadı. Bizim dosyamızda böyle bir kayıt yok” diyor.
Mahkemelerden alınmış bir dinleme kararı yok. Soruşturma dosyasına girmiş bir dinleme tapesi yok. Yasadışı dinlemelerle ilgili soruşturmada dahi tespit edilen böyle bir görüşme yok. Peki Kılıçdaroğlu’nun avukatı bu konuşmayı nereden temin ediyor? Daha önemlisi sahte olan konuşmayı Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden dinletirken, avukatı Celal Çelik bunu nasıl bilirkişiye götürebiliyor? FETÖ’nün üç önemli savcı ve polisinin dahi yasadışı kabul ettiği bir tapeyi, CHP Genel Başkanı’nın avukatı nasıl yasal bir veri gibi bilirkişiye götürebiliyor?
HAM KAYIT OLMALI
Kendisine de sorduğumda, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’ni yönettiği için buna gerek duyduğunu ifade etti. Bilirkişiye gidebilmesi için bu kayıtların ham halinin olması gerekiyor. Yargıtay kararlarında “Bilirkişi incelemesinde orijinal kayıtlar esas alınır, fotokopi değil” diyor. ABD’de bir kişinin Türkiye’de bilirkişilik yapma yetkisinin olmadığını en iyi Celal Çelik bilir. Ceza dosyasında bilirkişilik yapabilmesi için soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı yerdeki adalet komisyonunun bilirkişi listesinde yer alması gerekiyor.
Celal Çelik’in bilirkişisi Edward Primeau’nun Türk mahkemelerinde böyle bir kaydı varsa ben bilmiyorum.
O da yetmiyor, FBI ve CIA’e çalışan Edward Primeau’nun bazı davalarda birlikte hareket ettiği Prof. Al Yonovitz’in temsilci hukuk bürosu ise Fetullah Gülen davalarına bakan Stepteo&Johnson adlı büro.
GÜLEN'İN HUKUK BÜROSU
CHP’nin bilirkişisi, Hindistanlı sapık bir tarikatın gurusu Nithyananda’nın davasında da bilirkişilik yapmış. Hem de Prof. Al Yonovitz’le birlikte. Yonovitz, temsilci hukuk bürolarının arasında birinci sırada FETÖ davasına bakan Stepteo&Johnson hukuk bürosunu gösteriyor.
Celal Çelik’in bilirkişi olarak rapor aldığı Primeau ve Yonovitz, Hindistanlı sapık tarikat lideri Nithyananda’nın davasındaki “seks kasedi”nin sahte olduğu yönünde rapor vermişler.
Bunlar da hiç normal davalarda bilirkişilik yapmamışlar. Ya Hindistanlı sapık tarikat liderinin seks kaseti, ya da Fetullah Gülen’in davaları... Kılıçdaroğlu’nun avukatı da Türkiye’de bilirkişi yokmuş gibi bula bula bu bilirkişileri bulmuş. Atatürk’ün partisi olan CHP’nin düşürüldüğü şu duruma bakın...
Sağlam dayanışma...
Celal Çelik açıklamasında, Primeau’nun FBI ile çalışan bir bilirkişi olduğunu söylüyor. O zaman avukat Burak Bekiroğlu’nun yayınladığı, FBI direktörü Robert Mueller’in de içinde yer aldığı fotoğrafı masanın üstüne koyuyorum.
Avukat Bekiroğlu’na göre FETÖ’cülerin yayınladığı fotoğrafta Celal Çelik’in bilirkişisi Primeau’nun olduğu karede FETÖ’nün firari imamı Bilal Ekşili yer alıyor.
Söz sırası şimdi Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’te... Celal Bey, FETÖ imamı Bilal Ekşili ile aynı karede olan kişi, bilirkişiniz Edward Primeau mu?