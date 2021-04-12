Bildirinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli amirallerin darbe tehdidi içeren bildirileri hakkındaki yaklaşımını sanıyorum şu cümle çok net bir şekilde özetliyor. Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, “Bunlar sadece 104 emekli amiralden ibaret değil” diyor. CHP’nin bu işin tam göbeğinde olduğunu söylüyor.

CHP ETKİSİ

Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasında da bildiriyi yayınlayan amirallerle CHP arasındaki ilişkiye özel bir yer ayırdı. “Çok açık net olarak söylüyorum. Bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır” diye konuştu.

FAHRETTİN ALTUN ADINI KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Neyi konuştun diyeceksiniz. AK Parti grubunda başka bir gündem yoktu ki? Emekli amirallerin bildirisi tartışılıyordu. Bildiriye dikkati çeken ilk çıkışı yapan İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun’la da sıcağı sıcağına verdiği tepkiyi değerlendirdik. Fahrettin Altun, ilk andan itibaren gece yarısı bildirisinin adını koydu. Darbe tehdidini deşifre etti.

AMİRALLERLE CHP İLİŞKİSİ

Soylu da amirallerle CHP ilişkisine dikkat çekmiş, “CHP’ye üye olan 4 kişi var. Aileleriyle, yakınlarıyla üye olanlar da olduğu biliniyor. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi partiyle yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net” demişti.

CHP’NİN YAPTIĞI ARKASI YARIN

Soylu