Baykal, ‘CHP’ye kara para hükümdar olmayacak’ demişti

Baykal, “CHP Genel Başkanı olacak kişi CHP’yi satmamış, o kara günlerin acısını yaşamış, CHP’yi satın almaya kalkmamış biri olacak. CHP’ye kara para hükümdar olmayacak. CHP’ye Genel Başkan olacak kişi hesap vermekten aciz olmayacak” demişti.

Bugün CHP’de yaşananları görünce Baykal’ın uyarısının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

SAĞLAM PAKET

Özkan Yalım’ın ek ifadesinden yeni bir bölüm ortaya çıktı. Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığına aday olduğu kurultay öncesinde 200 bin TL verdiğini ardından Özgür Özel’in kendisinden tekrar para istediğini anlatıyor. Özgür Özel’in WhatsApp üzerinden irtibata geçip, “Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla” dediğini anlatıyor. Özkan Yalım, kurultayda Özgür Özel’in kazanması için çalışıyor. 1 milyon Tl hazırladığını söylüyor. Özgür Özel kurultay çalışmaları için 14 Ekim tarihinde Denizli’ye gidecek. Bu konuşma 13 Ekim tarihinde yapılıyor. Özgür Özel WhatsApp’tan, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizin içine koy” diye yazıyor.

SPOR ÇANTA İÇİNDE

14 Ekim’de Özgür Özel Denizli’ye gidiyor. Özkan Yalım bu arada WhatsApp üzerinden Özgür Özel’e 1 milyon TL’yi getirdiğini söylüyor. O da kara kutusu olan Demirhan’a yönlendiriyor. Demirhan dediği kişi ise Manisa’da gözaltına alınan ve Özgür Özel’in sırdaşı olan Demirhan Gözaçan.

Devamını Özkan Yalım’ın ifadesinden aktarıyorum. “Demirhan benim olduğum yere Özgür Özel’e ait araçla geldi. Özgür Özel’in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli bir spor çanta içerisinde 1 milyon TL’yi nakit olarak teslim ettim” diyor.

SIRT ÇANTASINDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisinden istediği 1 milyon Euro parayı sırt çantası içinde getirip CHP’nin 6’ncı katındaki görevliye teslim ettiğini açıklamıştı.

Özkan Yalım koyu renkli spor çanta, Gökhan Böcek ise sırt çantası kullanıyor.

Biri Türk parası veriyor diğeri Euro ile ödeme yapıyor. Demek ki Özgür Özel, Türk paracı Veli Ağbaba Eurocu.

KİRLİ PARA

Bu paraları isteyenler CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ve onun ‘abi’ dediği Veli Ağbaba. Bu paraları getirenler, biri CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım diğeri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oğlu Gökhan Böcek.

Deniz Baykal, CHP’ye kara para hâkim olmayacak demişti ama CHP’ye kirli para hâkim olmuş. CHP Genel Başkanı hesap vermekten aciz olmayacak demişti ama CHP Genel Başkanı para dolu çantalarla dolaşmış.

Ey CHP’liler hiç düşündünüz mü? Bu kirli para trafiği neden belli isimler etrafında dolanıyor.

EKO SİSTEM

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve ekibi. Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu.

Onların uçaklarıyla kumar partilerine gidiliyor, para kuleleri onların etrafında örülüyor, rüşvet paralarında, imar yolsuzluklarında onların ismi geçiyor. Ankara’da ise her taşın altından Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut çıkıyor? Neden?

Çünkü bunlar ekip.

Çünkü güç bunlarda.

CHP’yi bunlar yönetiyor.



Ekrem İmamoğlu paranın gücüyle CHP kongresini aldı.

Özgür Özel’in ekibi de paranın gücünün nelere kadir olduğunu gördü.

ASU KAYA, ÖZKAN YALIM’A İNANCINIZ TAM MI

İster iktidardan, ister muhalefet partisinden olsun bir parti yöneticisini istifaya davet etmek tarzım değildir. Ancak bu prensibimi CHP’nin Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya için bozmuştum.

Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı ile basılan Özkan Yalım’a destek verdiği için “Asu Kaya istifa etmeli” diye yazmıştım.

Özkan Yalım gözaltına alınınca Asu Kaya kameraların karşısına geçmiş, “Tek amacı Uşak’a hizmet etmekten başka bir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır” diye açıklama yapmıştı.

CHP’nin kadın kolları başkanının öncelikle Belediye Başkanı tarafından otel odasına atılan 21 yaşındaki belediye çalışanı kadına sahip çıkmasını beklediğim için eleştirmiştim.

O gün bana ateş püskürdüler. Hakaret ettiler. Ne yandaşlığım kaldı ne CHP düşmanlığım.

Peki şimdi ne oldu?

Özkan Yalım CHP’nin kadın milletvekillerinin namusuna dil uzattı. İftirada bulundu. CHP’li kadın milletvekilleri toplu olarak açıklama yapınca Asu Kaya’nın bunu paylaştığını gördüm.

PİŞMAN MISINIZ

Ne oldu Asu Hanım? Hani Özkan Yalım sizin yol arkadaşınızdı, kıymetli başkanınızdı. Sizin birbirinize olan inancınız tamdı?Özkan Yalım’ın Özgür Özel’le ve CHP’nin kadın milletvekilleriyle ilgili ahlaksızca, hayasızca yaptığı açıklamalara olan inancınız da tam mı?

Asu Hanım, Özkan Yalım için daha önce yaptığınız destek açıklamanızdan dolayı pişman mısınız?

Bakın Asu Hanım size bir şey söyleyeyim mi yanında çalışan personeline kötü gözle bakan birisinden adam olmaz. Bu tür karaktersizlerin partisi, patırtısı olmaz. Bunların CHP’lisi, AK Partilisi olmaz. Karaktersiz, karaktersizdir.

O gün 21 yaşındaki belediye çalışanı ile basıldığı zaman nasıl tepki gösterdiysem, CHP’nin kadın milletvekillerinin namusuna dil uzattığı zaman da aynı duruşu sergiliyorum.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TELEFON SKANDALLARI

CHP’lilere tavsiyem akşam belli bir saatten sonra Özgür Özel’in elinden telefonu alsınlar. Çünkü gecenin bir yarısı birini arıyor ya da WhatsApp’ın başına geçiyor, hakaret, küfür ve tehdit dolu mesajlar atıyor.

Çünkü Burcu Köksal’ı gece yarısı arıyor, “Kocanı boşa” diyor. Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın eşini arıyor. “Senin kocan dik durmadı” diye konuşuyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yazdığı küfürlü WhatsApp mesajları ile mahkemelik oldu.

Özkan Yalım’a yazdığı WhatsApp mesajları ise “best seller” olacak durumda.

Bu gidişle Özgür Özel ne çekecekse telefonundan çekecek. O nedenle CHP’lilere diyorum ki belli bir saatten sonra Özgür Özel’in elinden telefonu alın yoksa skandallar bitmeyecek.