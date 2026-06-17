Baskın seçim var mı… Kulislerde ne konuşuluyor

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Yargıtay’daki temyiz sonuçlanmadan yasal olarak olağanüstü kurultaya gidemeyiz denilince hemen, “Baskın seçim var. Eğer 25 Temmuz’dan önce kurultay yapmazsak CHP’nin seçimlere girememe tehlikesi var” diyor.

Yeni parti kuracaklarını açıklıyor. Yeni parti kurarsanız CHP’yi bölersiniz deniliyor. Hemen, “Baskın seçim var. Hazırlıklı olmalıyız” karşılığını veriyor.

Maymuncuk gibi bulmuş bir baskın seçim kartı, her kapıyı onunla açmaya çalışıyor.

İKTİDAR NE DİYOR

Peki iktidarın baskın seçim gibi bir planı var mı?

AK Parti yetkilileri ile konuştum. Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını takip ettim. Önce Bahçeli’den başlayalım. Bahçeli, “Önemli olan seçimlerin zamanında yapılması” dedi.

AK Parti yetkilileri ile konuşmamı ise başlıklar halinde sıralayacağım.

RİSK ALIR MI

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1-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Bunun için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı ise 322’ye ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 milletvekilini garantiye almadan erken seçim kararını Meclis’e getirmez. Çünkü Meclis erken seçimi reddettiği taktirde Erdoğan’ın adaylık şansı kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir riski alır mı?

2-AK Parti kulislerinde erken seçim için bir takvim konuşuluyor. Seçimler 2027 yılının ekim ya da kasım ayından önce olmaz. En geç 2028 yılının mart ya da nisan ayında yapılır, deniliyor.

EKONOMİK TABLO

3-AK Parti bu ekonomik tabloyla seçimlere gitmez. AK Parti’nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnaf ekonomik olarak zor durumda. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yaşanıyor. 2027 yılının vatandaşın ekonomik olarak rahatladığı yıl olması hedefleniyor. Millet ekonomik olarak sıkıntıdayken seçime gitmek yanlış olur.

Vatandaş ekonomik olarak rahatlatıldıktan sonra seçimlere gitmek ise avantajlı olur.

İRAN SAVAŞININ MALİYETİ

4-ABD-İran savaşı dünyada ekonomik dengeleri altüst etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İran savaşı nedeniyle ekonomide yaşanan şok, İkinci Dünya savaşından sonra yaşanan en büyük şok oldu” dedi.

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Şimşek, savaşın ilk 2 aydaki maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yılın tamamında benzer durumun yaşanması halinde kaybın 13-14 milyar dolar olacağını açıkladı. ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlandı. Ama savaşın ekonomiye getirdiği yükler bir süre devam edecek. Böyle bir ortamda seçime gidilir mi?

5-Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran savaşında çok dirayetli bir liderlik yaptı. Türkiye’yi savaşın ortasında bir istikrar adası haline dönüştürdü. Şimdiye kadar İran, savaşın ekonomik olarak bedelini ödedi. ABD ile İran anlaşmasıyla birlikte İran’ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak. İran’da ekonomik kalkınma faaliyetleri başlayacak. Bundan sonra ise Türkiye sınır komşusu olarak bu pastadan bir pay kapacak.

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SEÇİM HAVASI YOK

6-AK Parti baskın seçim hesabına girse devlette işler durur. Seçim havasına hâkim olur. Her şey seçime endekslenir. Bakanlıkların faaliyetlerini izliyorum, dün çok sayıda yetkili ile konuştum. Seçim havası yok. Bakanlıklar kendi hedeflerine odaklanmış durumda. Net olarak söyleyebilirim ki 2026’da seçim yok. 2027’nin de en erken ekim ya da kasım ayı gözüküyor.

MECLİS TATİLİ

7-Meclis tatile giriyor. NATO zirvesi nedeniyle 3 Temmuz’da ara verilecek. 13 Temmuz’da yeniden açılacak. 15 Temmuz’dan sonra yeni bir yasal düzenleme getirilmezse 16 Temmuz’da tatile girecek. 1 Ekim’de açılacak. Peki baskın seçim kararı ne zaman alınacak?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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8-Terörsüz Türkiye süreci en son aşamasına geldi. PKK çekilmesi gereken yerlerden çekilmediği ve silah bırakmadığı için süreç bekleme moduna geçti. Ama bu devam edemez. PKK’nın silah bırakıp tasfiye edilmesini sağlamadan seçimlere gidilmez.

ÖZGÜR ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA GÜVEN KRİZİ Mİ DOĞDU

Özgür Özelciler, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları bugün CHP Genel Merkezi’ne sunacaklar. 1 hafta içinde cevap verilmesi gerekiyor. CHP MYK ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanıp olağanüstü kurultay talebini görüşecek.

CHP Genel Merkezi olağanüstü kurultay talebini kabul etmeyecek. Gerekçe olarak tedbir kararını ve Yargıtay’daki temyiz sürecini ileri sürecekler. Bunun üzerine Özgür Özel ekibi yargıya başvuracak.

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Yukarıda 1 hafta içinde cevap verilmesi gerekiyor dedim. Bu süre haftaya çarşamba günü doluyor. Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun yeni parti kuruluşunu açıklayacağı söyleniyor. Ama Özgür Özel ekibi aynı kanaatte değil. Onlar acele edilmemesini istiyor. En azından 20 Temmuz’daki adli tatile kadar beklenilmesinden yanalar.

GÜVEN KRİZİ

Bu noktada Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir yöntem farkı ortaya çıkabilir.

Çünkü Ekrem İmamoğlu, yeni parti kurulması konusunda çok kararlı. İlke TV’ye yaptığı açıklamada, “CHP’lilerin talebi olan kurultay zorla engellenirse, milletin yürüyüşünü yavaşlatmak bir yana giderek hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız” dedi.

Özgür Özel ekibinin ise CHP’den ayrılıp yeni parti kurma konusunun aceleye getirilmemesi görüşünde olduğu söyleniyor. İkisi arasında bir güven krizi doğar mı? Sanmam. Çünkü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayetinden kurtulamıyor. O nedenle Özgür Özel’in ne düşündüğüne değil, Ekrem İmamoğlu’nun ne yapacağına bakmakta fayda var.