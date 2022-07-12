Başkan, tatil sana yakışıyor

Haberin Devamı

Bazen “Gülmek sana yakışıyor” diye söylüyorum, bazen değiştiriyor, “Tatil sana yakışıyor” diye mırıldanıyorum.

Hani yaza damgasını vuran şarkılar yapılıyor ya, tatil beldelerinde en çok onlar dinleniyor ya, öyle bir şey.

Yaz şarkılarını pek bilmem ama siyasete ilişkin bir şarkı yap deseler Ekrem İmamoğlu’na, “Tatil Sana Yakışıyor” parçasını ithaf ederdim.

İmamoğlu ne zaman bir tatile çıksa İstanbul’u sel basıyor.

İstanbul’a ne zaman sel gelse İmamoğlu tatilde oluyor.

YOK ARTIK

Komedyen Şahan Gökbakar bile “dermişim” modunda, bir espri yapmaya kalkışmış. Espri gerçek olmuş.

Şahan Gökbahar’a, “Yok artık” dedirten tweet şöyle: “İstanbul’da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma ‘İmamoğlu yine tatildeymiş mesela’ deyip kahkaha attım. O da ‘Evet abi, tatilde’ dedi. ’Yok artık’ dedim, ‘Gerçekten abi’ dedi. ’Lan saçmalama, vallaha mı?’ dedim, ’Vallaha’ dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!”

Haberin Devamı

İmamoğlu’nda bu tatil merakı olduğu sürece Şahan Gökbahar daha çok “Yok artık” der. “Komedi filminde olur bu” diye tweet’ler atmak zorunda kalır.

Çünkü niye?

Ekrem İmamoğlu bunun hata olduğunu kabul etmiyor, “Alışacaksınız” diyor. İyi de evini su basanlar, karda donma tehlikesi geçirenler nasıl alışsın?



ERDOĞAN GECE VAN’DAYDI



Van’da deprem oldu, Erdoğan üç buçuk saat içerisinde Van’daydı. Van’da depremzedelerle konuşurken, “Dünya başımıza yıkıldı ama ben o gece devletimin yanımda olduğunu hissettim” dediler.

Rize’de, Sinop Ayancık’ta, Giresun Dereli’de, Kastamonu Bozkır’da, Bartın’da, Düzce’de sel felaketi yaşandı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile konuşurken, “Nuh tufanı gibiydi. Sel, Düzce’ye su getiren ana hatları koparmıştı. Üç gün uyumadık ama Düzce’ye su verdik” demişti. Belediye başkanlığı budur işte. Karadeniz’deki sel felaketinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu haftalarca bölgeden ayrılmadılar.

BAKANLAR KEPÇEDE



Hiç unutmuyorum. Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Bekir Pakdemirli sel bölgesinde mahsur kalanlara ulaşmak için kepçeye binmişlerdi. O zaman ‘Devlet işte budur. Felaket adında bazen kepçenin içinde vatandaşına ulaşır’ diye yazmıştım. Muhalefet etmek amacıyla saldıranlar olmuştu.







Şimdi gördünüz mü İstanbul’u sel basarken tatil yapan belediye başkanını? Bir yanda sel felaketinin ortasında mahsur kalan vatandaşa ekskavatörün kepçesinde ulaşan bakanlar, diğer yanda Esenyurt’u sel götürürken şezlonga uzanıp tatilin keyfini çıkaran İmamoğlu. Bunun hangisi devlet?

Haberin Devamı

TATİL REHBERİ



İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının hizmet rehberi hazırlanır. Temel atma törenlerini, açılışları, hangi metro hattının temelini attığını, su sorununu nasıl çözüp açılışını yaptığı kavşakları yazardık. Hizmet rehberi olurdu belediye başkanlarının. Ama İmamoğlu için tatil rehberi hazırlıyoruz.

ÖNCE BODRUM’DAYDI

Ekrem İmamoğlu çiçeği burnunda belediye başkanıydı. 17 Ağustos 2019 tarihinde Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere İstanbul merkezi sel sularının altında kalmıştı. Ben İmamoğlu’nun klasik CHP’li belediye başkanlarından farklı olduğunu savunurdum. Büst açılışı yapan, dans eden değil, ayağına çizmeleri geçirmiş hizmet eden bir başkan profiline uygun görürdüm. İmamoğlu’nun ikinci ayıydı. Sel felaketi yaşanınca tamam dedim, işte şimdi farkını fark ettirecek. Tam da öyle oldu, farkını fark ettirdi. Bodrum’da tatildeydi. Tatilini yarıda kesmedi. Kendisini eleştirenlere, “Tatil benim de hakkım” diye yanıt verdi. Eleştirilerin dozu yükselince İstanbul’a geldi, öğlene kadar kaldı. Tekrar Bodrum’a dönüp tatiline kaldığı yerden devam etti. “Tatil bana yakışıyor” dedi.







DEPREM BÖLGESİNDEN KAYAK PİSTLERİNE

Haberin Devamı

24 Ocak 2020’de Elazığ ve Malatya’da deprem oldu. Büyük acılar yaşandı. İmamoğlu pırıltılı bir belediye başkanıydı. Elazığ’ı ziyaret etti, toplanan yardımları bölgeye ulaştırdı. Bu davranışı çok takdir topladı. Elazığ’da kısa bir süre kaldıktan sonra bir de baktık ki soluğu Erzurum Palandöken’deki kayak pistlerinde almış. O zaman kendisini arayıp konuşmuştum. Ailesinin Palandöken’de tatilde olduğunu, onlara katıldığını söylemişti. Ama deprem bölgesinden kayak pistlerine dönmek ne alaka diye bir soruyu kendisine sormamıştı.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE BALIKÇIDA

Bu yılın başında 24 Ocak günü İstanbul’da yoğun bir kar yağışı yaşandı. Ama öyle bir baskın diye gelmedi kar. Günler öncesinde uyarılar yapıldı. Hatta kar yağışı artmaya başlayınca resmi daireler tatil edildi. İstanbullular kara teslim oldu. Saatlerce yollarda kaldılar. Donma tehlikesi atlatanlar oldu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan uçakla İstanbul’a gittiler. Öyle ki İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havaalanı’na iniş yapabildiler.

Haberin Devamı

Onlar gece canla başla yolları açmaya çalıştılar. Sanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu ise onursal başkan. İmamoğlu o sırada İngiliz Büyükelçi ile balık keyfi yapmakla meşguldü.

BU KEZ FETHİYE’DE TATİLDE

İstanbul Esenyurt’u vuran sel geldiğinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri’deki üs bölgesinden gelip ayağına çizmeleri çekip çamurun içinde vatandaşın derdini dinledi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başından beri çalışmaları koordine etti. Ekrem İmamoğlu ise, bu kez dünyaca ünlü tatil beldemiz Fethiye’den çıktı.

Şahan Gökbakar’ın ancak komedi filmlerinde olur dediği şey gerçekleşti.

YORUMSUZ

Bunlar sel felaketindeki bakanlar, bu da sel felaketinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...