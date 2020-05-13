Bakana ‘Projeyi siz mi durdurdunuz’ diye sordum

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarıyla ilgili incelemelerinden sonra aradım. Lafı dolandırmadan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısıyken bu projeyi siz mi durdurdunuz?” diye sordum. Bakan ne cevap verdi aktaracağım ama izninizle birkaç kelimeyle gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü Adil Karaismailoğlu yeni bir bakan. Bende işine odaklı, samimi bir insan izlenimi bıraktı.
Adil Karaismailoğlu bakanlıkta yeni ama İstanbul’un sorunları konusunda tecrübeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde mühendis olarak başladığı belediyede her kademede görev yapmış. İmamoğlu seçildikten sonra genel sekreter yardımcılığı görevinden ayrılmış. Sohbet ederken, “İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir vizyon oldu. Dünyayı bize orası gösterdi” dedi. Ardından da ekledi: “Orada yanlış olan işler bizi üzüyor. İnanın içimizde bir yara. 25 yılda çok büyük emek verildi.”
METRO HATTINI DA BAKANLIK YAPACAK
Gündem Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolları olduğu için ilk olarak, “Yolların yapımı açılışa yetişecek mi?” diye sordum. “Yerinde yaptığım keşifle bir kez daha ortaya çıktı. Hastanenin ihtiyacı olan yolların hepsi açılacak” dedi. Bu arada Ulaştırma Bakanı’yla konuşurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bir karardan haberim oldu. Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımının Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi için İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verilmiş. Cumhurbaşkanlığı kararı üzerine Ulaştırma Bakanlığı talep etmiş, devir işlemleri için İmamoğlu’na yetki verilmiş. Bakan heyecanlıydı. “Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı da biz yapacağız” dedi. Hastaneye ulaşım açısından metro önemli.
BAKAN NEYE İTİRAZ ETTİ?
Merak ettiğim bir noktayı sordum. Hastanenin yollarını yapmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mali imkanlarının üstünde bir şey midir? Ulaştırma Bakanı itiraz etti. “Olur mu canım. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödeyemeyeceği para olur mu? Devasa bir bütçe, devasa bir kurum. Bakanlıklardan bile daha büyük bütçesi olan bir kurum. Oraları hep biz projelendirmiştik. Onların bir kısmı zamanında yapıldı. Bunlar gelince durdurdular” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dikkate alınması gereken bir açıklaması oldu. “İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe-Ortaköy karayolu tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlanmıştı” demişti. Ulaştırma Bakanı’na İmamoğlu’nun sözlerini hatırlattım. “Yok öyle bir şey. Büyükşehir belediyesi orayı da yapar, orayı da yapar. Bunlar ikisini de durdurdu” diye karşılık verdi.
İDEOLOJİK BİR TERCİH Mİ?
Elbette ki bu soruyu İmamoğlu’na sormak lazım ama Ulaştırma Bakanı’na da sorma gereği duydum: “Neden durdurdular?” Adil Karaismailoğlu, tek cümleyle yanıt verdi. “İdeolojik bir tercih” dedi. “İşleri başka, hesapları başka bunların. Başka taraflara para aktarıyorlar. Büyük projelere para harcamayıp yardım kolileriyle, sonra gizli saklı işleriyle süreci yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.
PROJEYİ KİM DURDURDU?
Şimdi geldik o mühim soruya. Bir iddia var, Karaismailoğlu’nun İstanbul belediyesinde genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde bu projeyi durdurduğu yönünde. Bakanı bulurum da sormam mı? Sordum. Biraz sert çıktı. “Yalan söylüyorlar” dedi. Önce süreci anlattı. “Oranın yapım işleri bana bağlı değildi. Proje işleri bağlıydı. Bana planlama işi bağlıydı. Fen işleri başka bir arkadaşa bağlıydı. Hem oradan bir yalanları var. Hem öyle bir şey yok. Bizim bir haritamız var. Projeleri, seçim öncesi yapılanlar ve şu anda yapılanlar diye ayırdık. Orada görünüyor. Ayrıca müteahhidin yaptığı hakedişler var. 2019 Haziran seçimleri öncesine kadar. Ondan sonra durdurdu. Yoksa hastanenin yolları şimdiye kadar açılırdı. Hastanenin yollarını niye durduralım? Orada onlarca yollar yaptık.”
Ama “Ulaştırma Bakanı olarak siz yapıyorsunuz” diye araya girdim. “Şimdi bakan olarak yapmak bize nasip oldu. Baktık bu işler olmuyor, hastane açılıyor ama yolu yok. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen karayolları ağına aldık, hızlıca ihale ettik. Hemen çalışmalara başladık. İnşallah yetiştireceğiz” dedi.
Açılışa şunun şurasında 8 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe 21 Mayıs’ta videokonferans yöntemiyle birlikte açacaklar. Dünya küresel salgınla uğraşırken hastane açan Türkiye...
İYİ PARTİ-HDP KAVGASI NEREYE GİDER?
İYİ Parti ile HDP arasındaki son tartışma, Meral Akşener’in “Biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” sözleri üzerine başladı. Bunun üzerine HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “Ben sizi Gladio terör örgütünün anası olarak konumlandırıyorum” diye karşılık verdi. İYİ Parti’den bir ses çıkmadı.
Bu kez HDP’li Sırrı Süreyya Önder, “Bize aracı gönderen bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kast ediyorum” diye çıkış yaptı. Buna İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağırailoğlu, “Bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen şebekeyle görüşebilecek bir tane alçak yoktur. Varsa bir alçak açıklasın. Biz de gereğini yapalım” diye karşılık verdi.
Peki bu suçlamaların bir siyasi sonucu olacak mı ? Yoksa İYİ Parti ile HDP, ekranlarda hakaret edip seçimlerde işbirliğine devam edecekler mi?
Bakana ‘Projeyi siz mi durdurdunuz’ diye sordum
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarıyla ilgili incelemelerinden sonra aradım. Lafı dolandırmadan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısıyken bu projeyi siz mi durdurdunuz?” diye sordum. Bakan ne cevap verdi aktaracağım ama izninizle birkaç kelimeyle gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü Adil Karaismailoğlu yeni bir bakan. Bende işine odaklı, samimi bir insan izlenimi bıraktı.
Adil Karaismailoğlu bakanlıkta yeni ama İstanbul’un sorunları konusunda tecrübeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde mühendis olarak başladığı belediyede her kademede görev yapmış. İmamoğlu seçildikten sonra genel sekreter yardımcılığı görevinden ayrılmış. Sohbet ederken, “İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir vizyon oldu. Dünyayı bize orası gösterdi” dedi. Ardından da ekledi: “Orada yanlış olan işler bizi üzüyor. İnanın içimizde bir yara. 25 yılda çok büyük emek verildi.”
METRO HATTINI DA BAKANLIK YAPACAK
Gündem Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolları olduğu için ilk olarak, “Yolların yapımı açılışa yetişecek mi?” diye sordum. “Yerinde yaptığım keşifle bir kez daha ortaya çıktı. Hastanenin ihtiyacı olan yolların hepsi açılacak” dedi. Bu arada Ulaştırma Bakanı’yla konuşurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bir karardan haberim oldu. Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımının Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi için İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verilmiş. Cumhurbaşkanlığı kararı üzerine Ulaştırma Bakanlığı talep etmiş, devir işlemleri için İmamoğlu’na yetki verilmiş. Bakan heyecanlıydı. “Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nı da biz yapacağız” dedi. Hastaneye ulaşım açısından metro önemli.
BAKAN NEYE İTİRAZ ETTİ?
Merak ettiğim bir noktayı sordum. Hastanenin yollarını yapmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mali imkanlarının üstünde bir şey midir? Ulaştırma Bakanı itiraz etti. “Olur mu canım. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödeyemeyeceği para olur mu? Devasa bir bütçe, devasa bir kurum. Bakanlıklardan bile daha büyük bütçesi olan bir kurum. Oraları hep biz projelendirmiştik. Onların bir kısmı zamanında yapıldı. Bunlar gelince durdurdular” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dikkate alınması gereken bir açıklaması oldu. “İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe-Ortaköy karayolu tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlanmıştı” demişti. Ulaştırma Bakanı’na İmamoğlu’nun sözlerini hatırlattım. “Yok öyle bir şey. Büyükşehir belediyesi orayı da yapar, orayı da yapar. Bunlar ikisini de durdurdu” diye karşılık verdi.
İDEOLOJİK BİR TERCİH Mİ?
Elbette ki bu soruyu İmamoğlu’na sormak lazım ama Ulaştırma Bakanı’na da sorma gereği duydum: “Neden durdurdular?” Adil Karaismailoğlu, tek cümleyle yanıt verdi. “İdeolojik bir tercih” dedi. “İşleri başka, hesapları başka bunların. Başka taraflara para aktarıyorlar. Büyük projelere para harcamayıp yardım kolileriyle, sonra gizli saklı işleriyle süreci yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.
PROJEYİ KİM DURDURDU?
Şimdi geldik o mühim soruya. Bir iddia var, Karaismailoğlu’nun İstanbul belediyesinde genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde bu projeyi durdurduğu yönünde. Bakanı bulurum da sormam mı? Sordum. Biraz sert çıktı. “Yalan söylüyorlar” dedi. Önce süreci anlattı. “Oranın yapım işleri bana bağlı değildi. Proje işleri bağlıydı. Bana planlama işi bağlıydı. Fen işleri başka bir arkadaşa bağlıydı. Hem oradan bir yalanları var. Hem öyle bir şey yok. Bizim bir haritamız var. Projeleri, seçim öncesi yapılanlar ve şu anda yapılanlar diye ayırdık. Orada görünüyor. Ayrıca müteahhidin yaptığı hakedişler var. 2019 Haziran seçimleri öncesine kadar. Ondan sonra durdurdu. Yoksa hastanenin yolları şimdiye kadar açılırdı. Hastanenin yollarını niye durduralım? Orada onlarca yollar yaptık.”
Ama “Ulaştırma Bakanı olarak siz yapıyorsunuz” diye araya girdim. “Şimdi bakan olarak yapmak bize nasip oldu. Baktık bu işler olmuyor, hastane açılıyor ama yolu yok. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen karayolları ağına aldık, hızlıca ihale ettik. Hemen çalışmalara başladık. İnşallah yetiştireceğiz” dedi.
Açılışa şunun şurasında 8 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe 21 Mayıs’ta videokonferans yöntemiyle birlikte açacaklar. Dünya küresel salgınla uğraşırken hastane açan Türkiye...
İYİ PARTİ-HDP KAVGASI NEREYE GİDER?
İYİ Parti ile HDP arasındaki son tartışma, Meral Akşener’in “Biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” sözleri üzerine başladı. Bunun üzerine HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “Ben sizi Gladio terör örgütünün anası olarak konumlandırıyorum” diye karşılık verdi. İYİ Parti’den bir ses çıkmadı.
Bu kez HDP’li Sırrı Süreyya Önder, “Bize aracı gönderen bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kast ediyorum” diye çıkış yaptı. Buna İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağırailoğlu, “Bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen şebekeyle görüşebilecek bir tane alçak yoktur. Varsa bir alçak açıklasın. Biz de gereğini yapalım” diye karşılık verdi.
Peki bu suçlamaların bir siyasi sonucu olacak mı ? Yoksa İYİ Parti ile HDP, ekranlarda hakaret edip seçimlerde işbirliğine devam edecekler mi?