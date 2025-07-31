Bakan Yumaklı açıkladı: ‘Orman şehitlerimiz için Şehitler Ormanı kuracağız’

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Bugün köşemi orman yangınlarında hayatlarını kaybeden orman çalışanları ve gönüllülerimize ayırmak istiyorum.

Onlar yeşil vatan için canlarını verdiler. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra onların isimlerini yaşatmakta. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Şehitler Ormanı” kurarak, orman şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklarını açıkladı. Onların isimleri önce bu milletin kalbinde, sonra şehitler ormanında yaşamaya devam edecek.

Eskişehir Seyitgazi’de çıkan yangında 5’i orman çalışanı 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan birisi de Hürriyet Ankara Temsilciliği’nden arkadaşımız Gürsel’in oğlu Eren Arslan’dı. Gürsel, oğlunun ismini yaşatmak için, “Bana bir yer göstersinler orayı ağaçlandırayım. Gidip o ağaçlara sırtımı dayayayım. Eren’e dua okuyayım” diyordu.

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Oğlunu genç yaşta yeşil vatana şehit veren acılı babanın talebi karşılıksız kalmadı. Önce Ankara Valimiz Vasip Şahin arayarak, Gürsel Arslan’ın talebini yerine getireceklerini ve Eren’in ismini taşıyacak olan bir bölgeyi ağaçlandırmak üzere tahsis edeceklerini açıkladı.

MİNNETTARIZ

Yeşil vatan için hayatlarını hiçe sayanların hepsi bizim için değerli. Lastiği patlak traktörüyle orman yangınına su taşıyan Ramazan Doğru isimli çiftçi de yanan ağaçların arasında hayvanları canlı olarak kurtarmaya çalışanlar da saygıyı hak ediyorlar. Orman yangınlarını söndürmek için seferber olan itfaiye görevlisinden, helikopter pilotuna kadar kim mücadele ediyorsa onlara minnettarız.

Millet olmak demek tasada ve kıvançta birlikte olmak demektir. Vefalı bir devlet olmak ise canlarını bu vatana feda edenlerin isimlerini yaşatmak demektir. Bu aynı zamanda yeşil vatanımız için de geçerli.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı tam da bu noktada bir çalışma yürütüyor. Orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin adına “Şehitler Ormanı” kuruyor. Yeşil vatan şehitlerimizin isimleri “Şehitler Ormanı”nda yaşatılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Şehit olan bütün kardeşlerimiz için şehitler ormanı yapacağız. Onların isimlerini ve hatıralarını orada yaşatacağız” dedi.

İSTEDİKLERİ YERDE OLACAK

Şehitler Ormanı için alternatifli çalışmalar yapılıyor. İbrahim Yumaklı, “Şehitler Ormanı’nı farklı yerlerde de yapabiliriz ya da bir yerde de kurabiliriz. Bir yerde yaptığımız taktirde ormanı bölüm bölüm ayırır oraya şehitlerimizin isimlerini veririz. Ama bir de ailelerin istedikleri yerlerde de kurabiliriz. Şehit ailesi ‘ben şurada istiyorum’ diyebilir. Hayatını kaybettiği yerdeki ormanda bir bölüme isminin verilmesini talep edebilir. Ya da kendine yakın bir bölgeyi tercih edebiliriz. Biz oralarda da şehitler ormanı yapar, orman şehidimizin ismini verebiliriz” diye konuştu.

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AİLELER MÜSTERİH OLSUNLAR

Bakan Yumaklı, “Şehit aileleri müsterih olsunlar. Onlar vatan için şehit oldular. Biz de onların isimlerini yeşil vatanda yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlerin acısını yüreğinin derinlerinde hisseden birisi. Onların isimlerini “Şehitler Ormanı”nda yaşatmak için kolları sıvamış durumda.

ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMIYOR

İnşallah yeni orman yangınları çıkmaz, yeni orman şehitlerimiz olmaz. Ama bu ülkede “şehitler tepesi” boş kalmıyor. Orman çalışanları ya da gönüllülerimiz yangınları söndürmek için hayatlarını hiçe sayma pahasına mücadele ediyorlar. Kimi zaman da şehitler veriyoruz. Şimdi bu şehitlerimizi uğruna canlarını verdikleri yeşil vatanımızda yaşatmak ise bizim görevimiz. O nedenle bu konuda atılan adımları yürekten destekliyorum. Onlar daha çok şeylere layıklar.

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ORMAN ŞEHİTLERİ

Yeşil vatan şehitlerimizin isimlerini bir kez daha burada anmak istiyorum.

Eskişehir Seyitgazi’de 5’i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi orman yangını ile mücadele sırasında hayatlarını kaybetmişti.

Orman işçileri Enes Kızılyer, Eyüp Dereli, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Sercan Ünti.

AKUT gönüllüleri ise Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Alperen Özcan ve Bayram Eren Arslan.

Bursa’nın Gürsu ve Kestel İlçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole yuvarlanması sonucunda Ahmet Demirel, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatlarını kaybetmişlerdi.

İzmir Ödemiş’teki yangın söndürme çalışmaları sırasında ise kepçe operatörü İbrahim Demir alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirmişti.

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Yine Ödemiş’te orman yangınında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ormanlarımızın yanmasına, içinde canlıların yok olmasına neden olanlar ne kadar nefreti hak ediyorsa, bir ağaç daha kurtulsun, bin canlı daha sağ olarak çıksın diye hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden orman şehitlerimiz de o kadar saygıyı hak ediyorlar. Mekânları cennet olsun.