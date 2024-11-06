Bahçeli’nin Kandil ve DEM’e Öcalan testi

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İstanbul-Bişkek arasında uçakta Türk gazetecilerin konuştuğu tek konu kayyum atamaları ve Bahçeli’nin çağrısıydı.

BAHÇELİ’DEN İKİNCİ ÇAĞRI

Hep Meclis’te grup toplantısını izledim diye yazarım, bu kez Bişkek’te MHP grubunu izledim.

Çünkü Bahçeli’nin ne diyeceğini, nerede duracağını merak ediyordum.

Bahçeli, “Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan teröristbaşı ‘terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu’ söyleyecekse DEM grubuna gelsin bunları söylesin; umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım” dedi.

ÖCALAN TESTİ

Her şey aklıma gelirdi de MHP Lideri’nin PKK’yı, DEM Parti’yi, Kandil’i Öcalan konusunda teste tabi tutacağı aklıma gelmezdi.

“Öcalan’ın iradesi irademiz” diyorlardı. Öcalan’ın tecridinin kaldırılması için eylem yaptıklarını söylüyorlardı. Ne oldu?

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ÖCALAN’DAN OLUMLU ÇAĞRI

Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’yı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Öcalan’ın, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” dediğini açıkladı.

KANDİL VE DEM

Bu çağrı üzerine Kandil’in ve DEM Parti’nin en azından müzakere zeminini hazırlaması lazımdı. Kandil’den ve DEM Parti’den yapılan açıklamalarda ise Öcalan’ın çağrısına karşı çıkıldı.

MHP’nin lideri, Öcalan’ın Meclis’e gelerek DEM Parti grubunda PKK’nın tasfiye edildiği ve terörün bittiğini açıklamasını istiyor, Öcalan’ın partisi ve terör örgütü buna karşı çıkıyor. Hani siz Öcalan’ın özgürlüğü için mücadele veriyordunuz?

DİRİ DİRİ MEZARA GÖMDÜLER

DEM Parti ve Kandil, Öcalan konusunda MHP’nin gerisinde kaldılar. Öcalan’ı diri diri mezara gömmüş oldular. Bahçeli’nin Öcalan testi Kandil ve DEM’in iki yüzlü olduğunu ortaya çıkardı. DEM Parti’ye sempati besleyen Kürt kardeşlerim Öcalan konusunda bunların samimi olmadığını gördünüz mü?

Bakalım Bahçeli’nin ikinci çağrısından sonra ne yapacaklar?

DEM NEREDE DURUYOR

Öcalan’ın çağrısı, Bahçeli’nin çıkışı ortaya çıkınca DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ilk başta sorumlu açıklamalar yaptılar. Bu durum yeni süreçte DEM’in bir rol üstlenebileceği umudunu verdi. Ancak DEM’in Parti Meclisi toplantısından sonra Kandil çizgisinde bir açıklama yapıldı.

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DEM’in Parti Meclisi toplantısı 22-23 Ekim tarihlerindeydi. Ama Parti Meclis açıklaması 27 Ekim’de oldu. Toplantıyı DEM yaptı, açıklama metni 4 gün sonra Kandil’den geldi. Tam da DEM Parti’nin iradesinin aksine bir açıklama yapıldı. O nedenle Bahçeli’nin “DEM Parti ya siyaset ya silah demeli” çağrısı önemli. Bu süreç DEM Parti’yi Kandil’in tutsağı olmaktan kurtarabilir. Tabii o iradeyi gösterebilirlerse.

ERDOĞAN’IN YENİDEN SEÇİLMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı hamlelerle siyasi denklemi değiştiren bir lider. Bunun birçok örneği var. 3 Kasım seçimlerine gidilmesi, Başkanlık sistemine geçilmesi gibi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi önerisini getirdi.

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“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir” dedi.

Erdoğan’ın üçüncü kez seçilmesi için anayasa değişikliğine gerek yok. Meclis’te seçim kararı alınması yeterli oluyor. Ama bakalım Erdoğan bu öneriye ne diyecek?

CHP’DE EŞ GENEL BAŞKANLAR

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması CHP ile DEM Parti’yi yakınlaştırdı. Öyle ki yönetim modelleri de birbirine benzemeye başladı. DEM Parti’de Eş Genel Başkanlık modeli var. Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan Eş Genel Başkanlar. Benzer bir model ise CHP’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu şeklinde oluştu. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin eş genel başkanı gibi hareket ediyor. Siyasi partileri ziyaret ediyor, güncel siyasi konularda açıklamalar yapıyor.

CHP KARIŞTI

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DEM’le yakınlaşma CHP’yi karıştırdı. “CHP, DEM’leniyor” diye tweet atan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Esenyurt’taki toplantıya katılmayan ve DEM’le işbirliğini eleştiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara’ya davet edilip uyarılacaklar. DEM’le yakınlaşma CHP’de testiyi çatlattı. Bu testi daha su tutmaz.

BİŞKEK İZLENİMLERİ

Bişkek Havaalanı’nda Cumhurbaşkanı’na görkemli bir karşılama yapıldı.

Cumhurbaşkanı’nın resmi büyük panolara yansıtılmıştı. Havaalanına otağlar kurulmuş, geleneksel kıyafetler içindeki genç kızlar Kırgız şarkıları söylüyor, erkekler atlarının üzerinde gösteri yapıyorlardı.

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Sıcak karşılama dün iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla devam etti. Hedef, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak.

İSRAİL VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan her uluslararası toplantıda olduğu gibi yine Filistin konusunu gündeme getirdi. “İsrail, küresel sistemi tehdit ediyor” dedi.

Bugün ise Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı yapılacak. Biz oradan Macaristan’a geçeceğiz.