Bahçeli’nin çıkışı sonrası kulislerdeki sorular

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Çünkü Bahçeli açık bir şekilde çekilebileceklerini söyledi. “Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakârlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır” dedi. Yetinmedi. Bir de AK Parti-CHP koalisyonu önerdi. Hem de bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 günlük yurtdışı gezisi için henüz uçakta olduğu bir sırada yaptı.

ERDOĞAN’IN TALİMATI

AK Parti yetkilileri bu sırada henüz İspanya yolunda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kurdular. Erdoğan’ın, “Cumhur İtifakı’nın devamına olan güçlü inancımızı belirten açıklamalar yapın” talimatını verdiği söyleniyor.

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ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sıcağı sıcağına açıklama yaparak, “Cumhur İttifakı olarak ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır” dedi. Böylece Cumhur İttifakı’nın geleceğiyle ilgili sorular yanıtını bulmuş oldu.

İKİ GÖRÜŞME

Peki buna rağmen Erdoğan tam da yurtdışındayken Bahçeli böyle bir açıklamayı neden yaptı?

1- CHP ile karşılıklı ziyaretler nedeniyle girilen normalleşme süreci.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve çocukları ile görüşmesi.

BAHÇELİ NE YAPAR

Bahçeli geçmişte de kritik zamanlardaki hamleleriyle siyasetin mecrasını değiştiren bir lider oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerine ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine gidildi.

Bahçeli her ne kadar “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir” dese de bir sonraki açıklamasında erken seçim çağrısı yapmayacağının garantisi yok.

SORUN ÇÖZÜLÜR

Peki Ankara’da ‘Eyvah hükümet yıkılıyor. Erken seçime gidilecek’ gibi bir hava var mı?

Yok. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ona izin vermiyor.

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AK Parti’deki hava MHP ile yaşanan sorunun aşılacağı yönünde. Onun için Erdoğan’ın dönüşü bekleniyor.

EYVALLAH ETMEM

İsmini anmaya değer bulmadığım malum şahsı daha önceki tehdit ve hakaretleri nedeniyle mahkemeye vermiştim. Gazetecileri tehdit etme cüretini gösteren malum şahsın, kendi fıtrat ve tıynetine yakışan hakaret ve tehditleriyle mahkemelerde hesaplaşacağım. Ama şunu bilsin ki hiçbirine boyun eğmem. Hiçbirine eyvallah etmem. Ölümden ötesi mi var? Doğru bildiklerimi yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim.

TÜRKİYE’NİN YOLU

Beni ikide bir Silivri üzerinden tehdit etmeye çalışanlar dikkat etsin. Kimin Silivri’ye gireceği belli olmaz. Ben Türkiye’nin yolunun Silivri Cezaevi’nden değil özgürlüklerden geçtiğine inanıyorum.

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İÇİŞLERİ BAKANI KRİTİK SORULARA HANGİ YANITLARI VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 yıllık görev süresinin sonunda gazetecilerle bir araya gelip iğneden ipliğe her şeyin hesabını verdi. Yerlikaya’nın açıklamalarından sıcak gündeme ilişkin olan bölümleri çok kısa ve net ifadelerle paylaşmak istiyorum.

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda itirafçı olan Serdar Sertçelik yurtdışından çektiği videoda, polis şeflerinin ifadesinin içine AK Parti’nin önemli isimlerinin girmesini telkin ettiğini iddia etmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN YANITI

Ali Yerlikaya’ya ilk olarak bu konu soruldu.

Konu yargıda olduğu için çok ayrıntılı bir açıklama yapamayacağını söyledi. “O günler zor günlerdi. O günleri hatırlayın. Öyle bir fırtına estiriliyordu ki... Konu yargıda olduğu için kısa tutacağım. Hep beraber mahkemenin nasıl tecelli ettiğini göreceğiz ve mahkeme tecelli ettiği zaman da orada verilen hüküm gerekçesinde bu sorunun cevabı ayan beyan orada ortaya çıkacak. Ben de merak ediyorum” dedi.

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KİMLER TELKİN ETTİ

Doğrusu ben de merak ediyorum. Öncelikle iddianamede bu bölüm nasıl yer alacak? Serdar Sertçelik yakalandığı için çektiği videoda kimlerin telkini ile siyasilerin isimlerini kullandığı ortaya çıkacak.

YASADIŞI DİNLEMELER

Bir de Ankara Emniyeti tarafından 280 kişinin yasadışı olarak dinlenildiği iddiaları vardı. Ali Yerlikaya, bu iddialar üzerine müfettiş görevlendirip inceleme başlatmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma açmıştı. Yerlikaya, incelemenin Kurban Bayramı’ndan sonra biteceğini ve müfettişlerin tespitlerini yargıya intikal ettireceğini açıkladı. Bu tür olayların tek ilacı vardır. O da gerçeklerin ortaya çıkması...

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ÇETELERLE MÜCADELE

Çetelerle mücadelede her gün yayımlanan haberler birilerini rahatsız ediyor mu? Beni çetelerin cirit atması rahatsız eder. Çete liderlerinin yakalandığı haberleri ise devlete olan güveni artırır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptırdıkları anketlerde halkın yüzde 85’inden fazlasının desteklediğini söyledi. “Zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine karşı meydan okuyoruz. Senin nefesini keseceğiz, cesaretin varsa gel diyoruz” dedi. Çetelerle mücadelede tüm Türkiye Ali Yerlikaya’nın yanında. En büyük destekçisi ise, “Şehir eşkıyalarının nefesini keseceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan.

KAYYUM TARTIŞMASI

Toplantıda Hakkâri Belediyesi’ne atanan kayyum konusu da soruldu. Ali Yerlikaya, aday yapılmasında hiçbir sorun olmayan kişiler dururken davası devam eden birisinin aday gösterildiğini belirterek, “Hiç kimse demokrasiye tuzak kuramaz” dedi. Ankara’da, DEM Parti’nin bilinçli olarak davası devam eden isimleri aday gösterdiği kanaati hâkim.