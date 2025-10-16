Bahçeli ve Pervin Buldan’a haksızlık

Haberin Devamı

Sürecin başlarında oyları kısmen arttı. Ama şimdiye kadarki iddiaları boş çıktığı için oyları yeniden dibe doğru inmeye başladı. Umutlarını Terörsüz Türkiye’nin başarısız olmasına bağlamış durumdalar. Terör yeniden hortlasın, Türkiye 90’lı yılların karanlık günlerine dönsün, faili meçhuller başlasın, şehit cenazeleri gelsin, biz de PKK karşıtlığı üzerinden oy toplayalım hesabı yapıyorlar. Akan kan dursun, Türk-Kürt kardeşliği bozulmasın, Türkiye bölünmenin eşiğine gelmesin, şehit cenazeleri gelmesin, kınalı kuzularımız toprağa düşmesin, Türkiye güçlü ve büyük Türkiye olsun diye düşünmüyorlar.

Bölgemiz, etnik ve mezhep kökenli iç savaşların bedelini ağır ödedi. Irak, Suriye ve Lübnan örneği gözümüzün önünde duruyor. Bunlar Amerika kıtasında ya da Uzak Asya’daki ülkeler değil, bizim sınır komşularımız. Irak’tan, Suriye’den önce bu planlar Türkiye üzerinde oynandı ama başarılı olamadılar.

Haberin Devamı

ÖNCE ÜMİT ÖZDAĞ SONRA İYİ PARTİ

Bir dönem Ümit Özdağ’ın başında olduğu Zafer Partisi, Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye’yi karıştırmaya çalıştı. Ankara Altındağ ve Kayseri olayları yaşandı. Şimdi ise İYİ Parti, Terörsüz Türkiye’nin başarısız olması için çırpınıyor. Peki Terörsüz Türkiye başarısız olursa İYİ Parti’nin bundan kazancı ne olacak? Şehit cenazeleri geldiği zaman bu, İYİ Parti’ye ne sağlayacak? Kandan beslenen siyaset olmaz. O siyasete de siyaset denilmez.

DEM Parti ile İYİ Parti arasındaki siyasi tartışmaları kastetmiyorum. Siyasette bunlar olur. Ayrıca DEM parti grubunda atılan sloganların sürece zararı oldu. DEM Parti’nin de sürece zarar verecek eylemlerden uzak durması gerekiyor.

PERVİN BULDAN’A HAKSIZLIK

Ama Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan’a yapılan saldırıları haksız buluyorum. Pervin Buldan, İmralı’ya yeni gitmedi ki? Sürecin başından itibaren gidiyor. Yeni mi keşfettiniz? Önce Sırrı Süreyya Önder’le birlikte gidiyorlardı, şimdi de Mithat Sancar’la birlikte gidiyorlar. Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için çalışıyor. Kan akmasın diye uğraşıyor. Türkiye bölünmesin, Kürt-Türk kardeşliği sağlansın diye uğraşıyor. Türkiye bölünsün, akan kan devam etsin, şehit cenazeleri gelsin diye uğraşanlar dururken, Pervin Buldan’a saldırılmasını iyi niyetli bulmuyorum. Bunun altında başka hesaplar var. Bu hesaplar yerli ve milli hesaplar değil. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmek isteyen güçler, içerideki uzantılarını harekete geçirmeye başladılar. Terörsüz Türkiye hedefinin başarısız olmasını isteyenler, Pervin Buldan’ı hedef alıyor. Ama başarılı olamayacaklar. Bu topraklara barış ve huzur hâkim olacak.

Haberin Devamı

BAHÇELİ TARİHİ BİR MİSYON ÜSTLENDİ



Şimdi benzer bir saldırı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye başladı. Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için tarihi bir misyon üstlendi. Eğer Bahçeli, sürecin öncülüğünü yapmasaydı, bu kadar hızlı mesafe alınamazdı. PKK ile mücadele bizim 40 yılımıza mal oldu. Binlerce şehit verdik. Bu topraklar kana doydu. Genç fidanlarımız kara toprağın altına girdi. Maddi olarak 1.2 trilyon dolara mal olduğu söyleniyor. Akan bunca kan, bunca acı yetmedi mi? Ayrıca Türkiye ile hesabı olan büyük güçler bize karşı hep PKK kartını kullandılar. Kimi zaman ABD, kimi zaman İngiltere, kimi zaman İran, kimi zaman Rusya, kimi zaman İsrail, kimi zaman Esed yönetimi... Terörsüz Türkiye hamlesi, aynı zamanda büyük güçlerin elinden bu kartı almak demektir. Devlet Bahçeli, tarihi Türk-Kürt kardeşliğinin ihyası ve inşası için çalışıyor. Türkiye bölünmesin diye uğraşıyor. Terörsüz Türkiye başarılı olsun, böylece ülkemiz ayaklarına vurulan kanlı prangalardan kurtulsun istiyor. Terörsüz Türkiye’yi başarmış olan Türkiye’nin bölgemizde ve dünyadaki yerinin daha güçlü olacağına inandığı için elini taşın altına koyuyor. Yoksa Bahçeli bu sürece karşı çıksa, oyları şimdi yüzde 20’ye dayanmıştı. Ama bedel ödeme pahasına Terörsüz Türkiye için mücadele ediyor. “Önce partim” demiyor, “Önce Türkiye” diyor. Türkiye’yi sevmek bu demektir.

Haberin Devamı

Kandil’deki terör baronlarından Duran Kalkan’ın Bahçeli’yi hedef alması hayra alamet değil. Duran Kalkan’ı kim konuşturdu? Duran Kalkan üzerinden kim mesaj verdi? Bunlar önemli sorular.

SDG’YE HAMLE HAZIRLIĞI



Bu vesile ile bir kulis bilgisini de paylaşmak istiyorum. SDG’nin Suriye ordusuna entegre olması için süreç başladı. Ama Ankara tarafından bu yeterli bulunmuyor. Mazlum Abdi’nin isteksizliği dikkati çekiyor. Mazlum Abdi ile Kandil arasında sorun olduğu yönündeki haberlere de prim verilmiyor. Mazlum Abdi’nin Kandil’den bağımsız hareket etmediği söyleniyor. Hatta kendisine iletilen metinlere, “Kandil’e sormam gerekiyor” diye karşılık verdiği ifade ediliyor. SDG’yi frenleyen güçlerden biri İsrail’di ama acaba diyorum SDG’yi frenleyen Kandil mi? Yıl sonuna kadar bu sürecin tamamlanması isteniyor.

Haberin Devamı

Sorun sadece SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu değil. 10 Mart mutabakatına göre gümrüklerin, sınır kapılarının, petrol ve doğalgaz sahalarının, Tışrin Barajı başta olmak üzere sulama ve enerji merkezlerinin Suriye’ye devredilmesi gerekiyor. Peki SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olmazsa ne olacak?

Hep söylüyorum, Ankara’nın da bir B-Planı var. “Bir-iki hamlemiz olacak” deniliyor. Peki bu hamlenin içinde askeri güç kullanımı var mı? “Tabii ki askeri boyutu da olacak” karşılığı veriliyor. Ortadoğu’da arkasına askeri güç konulmayan hiçbir hamlenin başarı şansı yoktur.

Yine bir soru... Bu süreçte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG konusunda sağlam duruyor mu? “Bizden daha keskin ve net” cevabı veriliyor. Çünkü SDG, sadece bizim değil, Suriye’nin de sorunu. Hatta asıl Suriye’nin sorunu.