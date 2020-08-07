Bahçeli, Akşener’e neden ‘Evine dön’ dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarla, aldığı kararlarla siyasetin yönünü değiştirebilen liderlerden birisi.
O nedenle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısı siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Bahçeli’nin çağrısı üzerine birbirine zıt yorumlar yapıldı.
Bir kesim, “Bahçeli, Akşener’i MHP’ye davet ediyor” dedi.
Bir kesim, “Bahçeli, İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na davet ediyor” yorumunu yaptı.
Bir kesim ise “Bahçeli, Akşener’e ‘Git evinde otur’ diyor” dedi.
Meral Akşener ise olayı siyasi magazine benzetti.
Bahçeli’nin çağrısı hakkında nabız tutmak için İYİ Parti kulislerini yokladım. Bahçeli’nin bu çağrıyı yapmadan önce her yönüyle değerlendirdiğini, hesap kitap yaptığını düşünüyorlar.
“İkircikli bir cümle kullandı” diyorlar. Yani MHP’ye ya da ‘cumhur ittifakı’na girmesi yönünde de evine gidip oturması şeklinde de anlaşılabilecek bir cümle olduğunu söylüyorlar.
MHP İLE TEMAS YOK
Bu tür çağrılardan önce partiler arasında arka kapı diplomasisi işletilmiş, iş belli bir olgunluğa ulaştırılmış olabilir. Peki MHP ile İYİ Parti arasında böyle bir temas var mı? Hiçbir temas yokmuş. Bayramda da bayramlaşmamışlar. Buna rağmen Bahçeli’nin bir sonraki adımını görmek istiyorlar.
AYASOFYA ŞEMSİYESİ
Bahçeli’nin çağrısındaki hedefin, Ayasofya’da namaz kılan, ardından da “Ayasofya’da çok mutlu oldum” diyen Meral Akşener’in yerinin CHP ya da HDP ile birlikte olmak değil, Ayasofya şemsiyesi altında ‘cumhur ittifakı’ ile birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatmak olduğunu düşünüyorum.
İYİ PARTİ’NİN POZİSYONU
Hem Bahçeli’nin çağrısı, hem Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak yeni parti kuracak olması, İYİ Parti’yi ittifaklar açısından kilit konumuna yükseltti. Bakalım Meral Akşener bu kozu iyi kullanacak mı...
İNCE PARTİSİNE UZMANLARDAN KADRO KURUYOR
MUHARREM İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki işaretler artıyor. İnce, kuracağı partide görmek istediği isimlere teklif götürmeye başladı. Yakın çevresine de “Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım” demiş. “Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak” diyormuş. Partinin isminde de “cumhuriyet” ismi yer alacakmış.
PARTİ KURMAKTA KARARLI
Bu durumda CHP’nin İnce’yle temas kurması beklenmez mi? Çünkü kurulacak olan yeni parti en çok CHP’yi etkileyecek. İnce’nin kurmaylarına sordum. Şu ana kadar CHP yönetiminden kimse irtibat kurmamış. “Parti kuruyormuşsun. Gel konuşalım. CHP bölünmesin” diyen çıkmamış. CHP yönetiminin bir kısmı “Muharrem İnce CHP’den ayrılıp yeni parti kuramaz” diyormuş. Muharrem İnce de yakın çevresine, “Kararlıyım. Partimi kuruyorum” diye konuşuyormuş.
UZMAN İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR
Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin, eski CHP’liler ya da eski siyasetçiler yerine daha önce siyasete girmemiş olan uzman isimlerle görüşmeler yaptığı söyleniyor. İnce’nin alanında uzman isimlerden oluşan bir parti kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.
CHP’DE İKİ EĞİLİM VAR
Muharrem İnce’nin parti kuracağının ortaya çıkmasından sonra CHP’de iki eğilim dikkati çekiyor.
Bir kısmı, “Oh, kurtulduk” diyormuş. Bir kısmı ise “Eyvah, çok zarar göreceğiz” düşüncesindeymiş.
İNCE’Yİ PARTİ KURMAYA GÖTÜREN SÜREÇLER
Muharrem İnce’nin yeni parti kurmak için harekete geçmesi, kurultayda tuvalet kapısının yakınında bir yer verilmesine bağlanıyor. Bu muamele bardağı taşıran son damla olarak görünüyor. Ülkeye Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğin birisine layık gördüğün yer tuvalet kapısı olur mu?
Bu değerlendirmeye hak verenler olduğu gibi, “Bir kapris yüzünden CHP’yi bölüyor” diyenler de var. İnce’nin yakın çevresiyle bu konuyu konuştum. “Nezaketsizlikten bir parti çıkmaz. Tuvaletin kapısına oturtulmaktan bir parti çıkmaz” dediler.
Parti kurma kararının alınmasının kolay olmadığını, bunun bir süreç olduğunun altını çizdiler. Madde madde, başlık başlık sıralıyorum:
1) Gerçek CHP’liler tasfiye edildi: “Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, gerçek CHP’liler CHP’den tasfiye edildiler.”
2) Ortaya karışık parti: “CHP ideolojisi olan bir partiydi. CHP’yi başka bir yere çektiler. CHP, ortaya karışık bir parti haline dönüştürüldü.”
İNCE’NİN EKİBİ TASFİYE EDİLDİ
“Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için 600 imza toplamıştı. Yani bu partinin yarısıydı. İnce’nin ekibi sistemli olarak tasfiye edildi. Buna daha fazla göz yumamazdı” deniliyor.
1- Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığına destek veren 14 milletvekili 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili adayı yapılmadı.
2- Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Muharrem İnce’ye yakın diye aday gösterilmedi.
KÜLLİYE’YE GİDEN CHP’Lİ ŞOKU
Külliye’ye giden CHP’li diye isminin ortaya atılmasının Muharrem İnce’nin siyasi hayatında yaşadığı en büyük şoklardan biri olduğu söyleniyor. Bu olay üzerine İnce’nin ısrarına rağmen Kılıçdaroğlu’nun görüşmek istememesi, açıklama yapmasını istediği halde açıklama yapılmamasının da kopuş sürecinde önemli bir halkayı oluşturduğu ifade ediliyor. İnce, genel merkezde bir çete olduğunu söylemiş ama herhangi bir işlem yapılmamıştı.
MESUT YILMAZ’LA GÖRÜŞME
Yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce’nin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la da görüşeceği söylenmişti. Ancak İnce’nin zaman zaman görüştüğü Yılmaz’ı parti kurma çalışmaları nedeniyle ziyaret etmesinin mümkün olmadığı söyleniyor. Bu vesile ile eski Başbakan’a sağlıklı uzun bir ömür diliyorum.
Bahçeli, Akşener’e neden ‘Evine dön’ dedi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarla, aldığı kararlarla siyasetin yönünü değiştirebilen liderlerden birisi.
O nedenle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısı siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Bahçeli’nin çağrısı üzerine birbirine zıt yorumlar yapıldı.
Bir kesim, “Bahçeli, Akşener’i MHP’ye davet ediyor” dedi.
Bir kesim, “Bahçeli, İYİ Parti’yi ‘cumhur ittifakı’na davet ediyor” yorumunu yaptı.
Bir kesim ise “Bahçeli, Akşener’e ‘Git evinde otur’ diyor” dedi.
Meral Akşener ise olayı siyasi magazine benzetti.
Bahçeli’nin çağrısı hakkında nabız tutmak için İYİ Parti kulislerini yokladım. Bahçeli’nin bu çağrıyı yapmadan önce her yönüyle değerlendirdiğini, hesap kitap yaptığını düşünüyorlar.
“İkircikli bir cümle kullandı” diyorlar. Yani MHP’ye ya da ‘cumhur ittifakı’na girmesi yönünde de evine gidip oturması şeklinde de anlaşılabilecek bir cümle olduğunu söylüyorlar.
MHP İLE TEMAS YOK
Bu tür çağrılardan önce partiler arasında arka kapı diplomasisi işletilmiş, iş belli bir olgunluğa ulaştırılmış olabilir. Peki MHP ile İYİ Parti arasında böyle bir temas var mı? Hiçbir temas yokmuş. Bayramda da bayramlaşmamışlar. Buna rağmen Bahçeli’nin bir sonraki adımını görmek istiyorlar.
AYASOFYA ŞEMSİYESİ
Bahçeli’nin çağrısındaki hedefin, Ayasofya’da namaz kılan, ardından da “Ayasofya’da çok mutlu oldum” diyen Meral Akşener’in yerinin CHP ya da HDP ile birlikte olmak değil, Ayasofya şemsiyesi altında ‘cumhur ittifakı’ ile birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatmak olduğunu düşünüyorum.
İYİ PARTİ’NİN POZİSYONU
Hem Bahçeli’nin çağrısı, hem Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak yeni parti kuracak olması, İYİ Parti’yi ittifaklar açısından kilit konumuna yükseltti. Bakalım Meral Akşener bu kozu iyi kullanacak mı...
İNCE PARTİSİNE UZMANLARDAN KADRO KURUYOR
MUHARREM İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki işaretler artıyor. İnce, kuracağı partide görmek istediği isimlere teklif götürmeye başladı. Yakın çevresine de “Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım” demiş. “Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak” diyormuş. Partinin isminde de “cumhuriyet” ismi yer alacakmış.
PARTİ KURMAKTA KARARLI
Bu durumda CHP’nin İnce’yle temas kurması beklenmez mi? Çünkü kurulacak olan yeni parti en çok CHP’yi etkileyecek. İnce’nin kurmaylarına sordum. Şu ana kadar CHP yönetiminden kimse irtibat kurmamış. “Parti kuruyormuşsun. Gel konuşalım. CHP bölünmesin” diyen çıkmamış. CHP yönetiminin bir kısmı “Muharrem İnce CHP’den ayrılıp yeni parti kuramaz” diyormuş. Muharrem İnce de yakın çevresine, “Kararlıyım. Partimi kuruyorum” diye konuşuyormuş.
UZMAN İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR
Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin, eski CHP’liler ya da eski siyasetçiler yerine daha önce siyasete girmemiş olan uzman isimlerle görüşmeler yaptığı söyleniyor. İnce’nin alanında uzman isimlerden oluşan bir parti kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.
CHP’DE İKİ EĞİLİM VAR
Muharrem İnce’nin parti kuracağının ortaya çıkmasından sonra CHP’de iki eğilim dikkati çekiyor.
Bir kısmı, “Oh, kurtulduk” diyormuş. Bir kısmı ise “Eyvah, çok zarar göreceğiz” düşüncesindeymiş.
İNCE’Yİ PARTİ KURMAYA GÖTÜREN SÜREÇLER
Muharrem İnce’nin yeni parti kurmak için harekete geçmesi, kurultayda tuvalet kapısının yakınında bir yer verilmesine bağlanıyor. Bu muamele bardağı taşıran son damla olarak görünüyor. Ülkeye Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğin birisine layık gördüğün yer tuvalet kapısı olur mu?
Bu değerlendirmeye hak verenler olduğu gibi, “Bir kapris yüzünden CHP’yi bölüyor” diyenler de var. İnce’nin yakın çevresiyle bu konuyu konuştum. “Nezaketsizlikten bir parti çıkmaz. Tuvaletin kapısına oturtulmaktan bir parti çıkmaz” dediler.
Parti kurma kararının alınmasının kolay olmadığını, bunun bir süreç olduğunun altını çizdiler. Madde madde, başlık başlık sıralıyorum:
1) Gerçek CHP’liler tasfiye edildi: “Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, gerçek CHP’liler CHP’den tasfiye edildiler.”
2) Ortaya karışık parti: “CHP ideolojisi olan bir partiydi. CHP’yi başka bir yere çektiler. CHP, ortaya karışık bir parti haline dönüştürüldü.”
İNCE’NİN EKİBİ TASFİYE EDİLDİ
“Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için 600 imza toplamıştı. Yani bu partinin yarısıydı. İnce’nin ekibi sistemli olarak tasfiye edildi. Buna daha fazla göz yumamazdı” deniliyor.
1- Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığına destek veren 14 milletvekili 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili adayı yapılmadı.
2- Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Muharrem İnce’ye yakın diye aday gösterilmedi.
KÜLLİYE’YE GİDEN CHP’Lİ ŞOKU
Külliye’ye giden CHP’li diye isminin ortaya atılmasının Muharrem İnce’nin siyasi hayatında yaşadığı en büyük şoklardan biri olduğu söyleniyor. Bu olay üzerine İnce’nin ısrarına rağmen Kılıçdaroğlu’nun görüşmek istememesi, açıklama yapmasını istediği halde açıklama yapılmamasının da kopuş sürecinde önemli bir halkayı oluşturduğu ifade ediliyor. İnce, genel merkezde bir çete olduğunu söylemiş ama herhangi bir işlem yapılmamıştı.
MESUT YILMAZ’LA GÖRÜŞME
Yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce’nin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la da görüşeceği söylenmişti. Ancak İnce’nin zaman zaman görüştüğü Yılmaz’ı parti kurma çalışmaları nedeniyle ziyaret etmesinin mümkün olmadığı söyleniyor. Bu vesile ile eski Başbakan’a sağlıklı uzun bir ömür diliyorum.