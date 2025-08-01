Atatürk’ün yerine İmamoğlu mu

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Çevre Sokak’taki eski genel merkez binası Bülent Ecevit parti okulu olarak kullanılıyordu. Toplantı salonunda büyük bir Atatürk posteri vardı. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ofisine dönüştürülünce Atatürk posteri kaldırılıp yerine Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş.

Bunu AK Parti yapsa kıyamet koparırlardı. Ama CHP binasında Atatürk posterinin kaldırılıp Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının konulmasına sessiz kaldılar.

Ekrem İmamoğlu konusunda muhalefetin bir kısmı gerçeklikten koptu. Ekrem İmamoğlu diye bir kült oluşturmaya başladılar. Kars’ın Damal ilçesinde her yıl Atatürk silüeti ortaya çıkar. Bir grup muhalif de bulutlar arasında oluşan bir silüeti Ekrem İmamoğlu’na benzetmiş. Atatürk silüeti yerine İmamoğlu’nun silüetini koymaya kalkışmış.Atatürk’le ilgili kelimeleri dikkatli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. İmamoğlu işi abartılmaya başlandı. Atatürk’ü kaldırıp yerine Ekrem İmamoğlu’nu koymayı kimse aklının ucundan geçirmesin. Bu Atatürk’e hakaret olur. Türk milleti ise buna izin vermez.









ÖZGÜR ÖZEL’İN DOĞRU KARARI



CHP, PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin hukuki zeminini hazırlayacak olan komisyonda yer almakla doğru bir karar verdi. Özgür Özel açısından bu kararı almak kolay olmadı. Çünkü CHP içinde bir damar ve FETÖ’cüler, CHP’nin komisyona girmemesi için sosyal medyada kampanya düzenlediler. Bu, CHP’ye yönelik bir operasyondu. Amaç CHP’yi PKK’nın silah bırakma sürecinin dışında tutmaktı. Meclis denkleminin dışına itmekti. Ancak Özgür Özel bu tuzağa düşmedi.

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CHP’NİN GEREKÇELERİ

1. Çünkü komisyon önerisi geçen dönemden itibaren CHP’nin teziydi. CHP, kendi teklifine karşı çıkarak kendi tezini öldürürdü. Tarihi bir zikzak çizmiş olurdu.

2. Türkiye’nin 50 yılına damgasını vuran PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinde CHP’nin söyleyeceği bir söz yok mu? Yapacağı olumlu bir öneri ya da karşı çıkacağı bir husus yok mu? CHP, Türkiye’nin kadim sorunları konusunda görüş sahibi değil mi? Bu tür eleştiriler gelirdi.

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3. SHP döneminde hazırlanan raporla CHP, Kürt sorunu ve PKK konusunda ilk ciddi çalışmayı yapan partilerden birisi. CHP hem Kürt sorunun sebebi hem de çözüm anahtarlarından biri olarak gösterilen bir parti. CHP, bu komisyonda yer almasa başka hangi komisyonda görev alacaktı.

4. CHP, Kürt seçmene ne diyecekti?

Özgür Özel komisyona girme kararıyla bu çelişkilerin önünü kesen bir adım attı.

KOMİSYON ÜYELERİ



CHP’nin komisyona bildirdiği isimler de isabetli. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu konuda son MYK’da kapsamlı bir sunum yapan Gökçe Gökçen, birikimli bir siyasetçi olan Salih Uzun, Kürt sorununu en iyi bilen isimlerden biri olan Sezgin Tanrıkulu, CHP’nin doğu açılışının mimarlarından Oğuz Kaan Salıcı, barış çağrısı yaptığı sırada Dört Ayaklı Minare’nin önünde karanlık bir saldırı sonucunda öldürülen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, sosyolog-gazeteci Okan Konuralp.

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ELEŞTİRİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

CHP, eğer devleti yönetmeye talipse bu komisyonda olmalıydı. CHP, bu komisyona girmeseydi o zaman sen ülkenin beka sorunuyla ilgili bir komisyona girmedin ki Türkiye’nin hangi sorununu çözeceksin eleştirilerine muhatap olurdu.

Özgür Özel, komisyona girme kararıyla iktidar iddiasını sürdürüp bu tür eleştirilerin önünü kesmiş oldu.