Asıl suçlu otel sahipleri hesap vermeli

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Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür” diye uyarmasına rağmen.

Biz Bolu Belediyesi mi sorumlu yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı mı diye tartışırken asıl sorumluların gözden kaçırıldığı kanaatindeyim.

YAKASINA YAPIŞILMALI

Gerekli denetimleri yapmayan kimse sorumludur, suçludur. Ama asıl sorumlu otelinde yangına karşı zorunlu olan önlemleri almayan otel sahipleri değil mi? Biz niye otel sahiplerini tartışmıyoruz? Niye onların yakasına yapışmıyoruz?

OTEL SAHİBİNİN SORUMLULUĞU

Bolu Belediyesi’nden görevlilerin 16 Aralık’ta otelde yaptığı inceleme sonucunda tespit ettiği 8 eksiklik ve bir de düştükleri şerh var. Onlar zaten üç gündür madde madde sıralanıyor. Şimdi ben de paylaşacağım. Peki hayati derecede önemli olan bu eksiklikleri gidermek kimin görevi? Otel sahibinin. Peki biz otel sahibinin sorumluluğunu niye gözardı ediyoruz?

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8 İHMAL 78 CANA MAL OLDU

1- Tahliye çıkışları, çıkış sayısı, çıkış yönü ve ulaşım yetersiz

2- Işıklı yönlendirme levhaları yetersiz

3- Binadaki acil aydınlatma yetersiz

4- Elektrik tesisatı uygunluğu yetersiz

5- Söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye) konularında yetersizlik

6- Algılama sistemleri ve yangın alarmı, ısı duman dedektörleri yetersiz

7- Paratoner yetersiz

8- Duman kontrolü, duman havalandırma ve tahliye sistemi yetersiz...

OTEL SAHİBİ HESAP VERMELİ

Bu yetersizlikler 78 insanımızın cayır cayır yanmasına neden oldu. Peki bu yetersizlikleri gidermek, gereken tedbirleri almak kimin göreviydi? Elbette ki otel sahibinin. Peki biz niye otel sahibinin ihmallerini tartışmıyoruz...

RESTORAN TESPİTİ

Bolu Belediyesi’nin yaptığı tespitlerin sonunda bir de şerh düşülmüş. Yangın nerede çıktı? Restoranda. Peki Bolu Belediyesi’nin düzenlediği belgede ne deniliyor? “Restoran odasına 2. acil çıkış kapısı, yangın kapılarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.”

BU BİR CİNAYET

Bu durumda bu bir facia değil, cinayet. Hem de otel sahipleri gerekli önlemleri almadığı için taammüden, tasarlanarak işlenmiş bir cinayet diyorum.

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TANJU ÖZCAN’A İKİ SORU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iki sorum olacak.

1- Bu eksiklikler tespit edildikten 17 gün sonra restoran için uygunluk belgesi nasıl verilmiş?

2- Otelde bu eksiklikler tespit edildikten sonra otel dilekçesini geri çekmiş. Ancak bu tespitleri yapan Bolu Belediyesi TCK’nın 279. maddesine göre suç duyurusunda bulunması gerekirken neden suç duyurusunda bulunmamış?

Tanju Özcan yayından yanına koşup meydan okuma yerine bu iki sorunun cevabını vermeli.

Tabii bir cevabı varsa.

YARGI REFORMU PROGRAMINDAN İZLENİMLER

Yargıyla ilgili tartışmaların siyasetin birinci gündem maddesi olduğu bir dönemde Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin açıklanması için düzenlenen tören nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydik. Toplantı yasaklı yılların, vesayet dönemlerinin uygulamalarının anlatıldığı bir videonun izletilmesiyle başladı.

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DARBECİLERDEN HESAP SORAN YARGI

Cumhurbaşkanı Erdoğan taşı tam gediğine koydu. “Darbecileri alkışlayan yargı yerine darbecilerden hesap soran yargıyı Türk demokrasisi adına kazanç olarak görüyoruz” dedi.

12 Eylül’ün gölgesinin devam ettiği bir dönemde gazeteciliğe başlamış biri olarak, bir anlamda hayatımın, mücadelemin, mesleki koşuşturmamın belgeselini izledim.

Gazetecilik tarihe tanıklık etmek deniliyor ya, benim meslek hayatım da öyle oldu.

KARTALKAYA FACİASI

Kartalkaya’da yaşanan facia toplantıya damgasını vurmuştu. Hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarına faciaya değinerek başladılar, sorumlulardan hesap sorulacağınını belirttiler.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında dikkati çeken bir nokta da son dönemlerde yargı mensuplarının hedef alınmasına yönelik gösterdikleri tepkiydi.

İMAMOĞLU HEDEF GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in çocuklarını hedef göstererek yaptığı konuşmanın kabul edilebilir bir tarafı yoktu. Çağlayan Adliyesi’nde şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın kanı adliye duvarlarında dururken, Akın Gürlek’in çocuklarının hedef gösterilmesi hangi aklın ürünü?

AKIN GÜRLEK’E SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, baskı kuramaz, yargımıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını terörde kaybetmiş ülke olarak yargı mensuplarının aileleri ile hedef gösterilmesini tasvip etmiyoruz” dedi.

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Gerçi savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristleri aklayan röportajı yapan Ahmet Şık bu ülkede milletvekili oldu.

VEFA

Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla fotoğraf çektirirken Adalet Bakanı Tunç şık bir müdahalede bulundu. Eski adalet bakanları ve Meclis başkanlarının da davet edilmesini sağladı. Vefanın sadece İstanbul’da bir semt adı olmadığını gösteren güzel bir davranıştı.

YARGI REFORMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her maddesini tek tek açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne gelince; birkaç başlığı paylaşmakla yetineceğim.

- Sivil yeni bir anayasa için çalışmalar yapılacak.

- Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması için yeni insan hakları eylem planı hazırlanacak. Yeni mahkemeler kurularak faaliyete geçirilecek.

- Uyuşturucu kullanma ve ticareti suçuna ilişkin ihtisas mahkemeleri belirlenecek.

6 AY SINIRI

- Temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılması sağlanacak.

- Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zekâ sistemleri geliştirilecek.

DOLANDIRICILIK

m Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak.

- Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliği kurulması, kimlik doğrulama yöntemleriyle sıkı kurallara bağlanacak.

CEZASIZLIK ALGISI

m Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi olan suçlarda kişinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun işleniş şekli, suçun kamu düzenini ağır şekilde bozma tehlikesi gözetilerek tutuklama tedbirine başvurulabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

TRAFİK MAGANDALARI İÇİN

- Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dâhil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak.