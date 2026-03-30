Asıl büyük savaş tehlikesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın her defasında o tehlikenin altını çiziyorlar.

Eğer önlenemezse ABD-İsrail ve İran savaşından daha büyük bir savaş tehlikesi geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail’in yarattığı gerilimlerle aslında daha büyük bir savaşa doğru yöneliyoruz” dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, “Bu büyük savaşla birlikte bölgemizde aynı zamanda büyük bir fitne ateşinin yakıldığını ifade etmeliyim” diye uyardı.

BÜYÜK ORTADOĞU SAVAŞI

Peki bu tehlike ne?

MİT Başkanı Kalın tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu. “Bu savaşın hesaplanan sonuçlarından bir tanesi sadece İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması değil, bundan daha tehlikeli olarak bölgenin kurucu unsurları olan Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında on yıllarca devam edecek bir kardeş savaşına, bir kan davasına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır” dedi.

MEZHEP SAVAŞI

ABD-İsrail-İran savaşı bir şekilde bitecek. Beni asıl korkutan bu savaş değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın’ın işaret ettiği tehlike. Daha büyük bir savaş. On yıllarca sürecek bir savaş. Bu üç ismi neden ısrarla zikrediyorum. Çünkü her üçü de dağın ötesindeki tehlikeyi görebilen insanlar. Onlar ortak bir tehlikeye işaret ediyorlar. O savaşın adı, Büyük Ortadoğu savaşı. İran’la Körfez ülkeleri arasındaki bir savaştır. Bu sadece bir bölgesel savaşa neden olmaz. Bu aynı zamanda Şiilerle Sünniler arasında bir mezhep savaşına neden olur. Kerbela faciasından bu yana İslam dünyasını yakan en büyük ateştir mezhep savaşı. Irak’ta, Lübnan’da, Suriye’de mezhep savaşının ne tür felaketlere neden olduğunu gördük.

ERDOĞAN’IN UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın ilk gününden itibaren “Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var; İslam. Hz.Ali de bizimdir Hz. Ömer de. Hz. Osman da bizimdir, Hz. Hasan ve Hüseyin de. Hz. Ayşe validemiz de bizimdir, Hz. Zeynep annemiz de” diyor.

FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMADIK

MİT Başkanı İbrahim Kalın, “Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan taraf olmadık, olmayacağız. Gerekirse ateş topunu elimize alacağız, göğsümüzde soğutacağız ama onu hiçbir zaman fitne ateşine atmayacağız. Fitne ateşini yakmaya çalışanlara karşı da kendi dinamiklerimizle, değerlerimizle, liderliğimizle karşı durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye sadece tehlikeye işaret etmiyor. Türkiye, bölge savaşının önüne geçmek için seferber olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın üç koldan mücadele ediyorlar.

İLK OYUN İRAN-AZERBAYCAN SAVAŞIYDI

İran ile bölge ülkeleri arasında bir savaşın çıkması hele bunun on yıllarca sürecek bir mezhep savaşına dönüşmesi en çok kimi sevindirir? İsrail’i. Zaten İsrail’in en büyük çabası da bu. Aslında ilk planları İran ile Azerbaycan’ı savaşa sokmaktı. Savaşın başında Azerbaycan’a dron saldırıları oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çok sert tepki gösterdi.

İRAN’DAKİ TÜRKLER

Azerbaycan’a yapılan saldırı bir sahte bayrak operasyonu da olabilirdi. İran’ın içine sızmış olan Mossad ajanları da bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabilir ya da İran içindeki tehlikeli bir grubun işi de olabilirdi. Bu çok tehlikeyi bir plandı. Bu ABD ve İsrail İran’ı vururken, İran ile Azerbaycan’ı da savaştırma planıydı. Neden Azerbaycan? Çünkü bir Kuzey ve Güney Azerbaycan gerçeği var.İran’ın içinde 35 milyon Türk var. Düşünsenize İran bir yandan ABD ve İsrail saldırıları ile karşı karşıya diğer yandan Azerbaycan’la savaşıyor. Bu savaşta İran içindeki Türkler kimin yanında yer alacak?

FİTNE ÖNLENDİ

Çok büyük bir fitneydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in devlet adamlığı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın gayretleriyle bu savaşın önüne geçildi. ABD ve İsrail, A planında başarılı olamayınca bu kez B planına yöneldiler. O da İran’la Körfez ülkelerini savaştırmak.

KARA SAVAŞI GELİYOR

Trump’ın hafta başında piyasalar açılmadan barış mesajları vermesi bekleniyor. Çünkü petrol fiyatları yine yükselmeye başladı. ABD borsası haftayı 3 trilyon dolar kayıpla kapadı. Trump yalancı çobana döndü. Açıklamaları ikna edici değil. Çünkü sahada İran’a yönelik bir kara harekatı için hazırlıklar sürüyor. Trump’ın İran’a verdiği süreyi üçüncü kez uzatması da savaş hazırlıklarını tamamlamak için olduğu anlaşıldı.

ABD bölgeye sürekli olarak yığınak yapıyor. 3 bin 500 Amerikan askerinin olduğu Tripoli hücum gemisinin Ortadoğu’ya ulaştığı açıklandı. ABD’nin Hark Adası’nı ele geçirip, Trump’ın ucuz bir zafer ilan etme peşinde olduğu söyleniyor. Kara harekatı ABD için hezimetin başlangıcı olabilir.

KARA SAVAŞI BAE’DEN Mİ

Peki ABD kara harekatını nereden yapacak? ABD’nin kara harekatını Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapacağı söyleniyor. Ben de başından beri bu tehlikeyle dikkat çekmek istiyorum. İran-Körfez savaşının zemini hazırlanıyor. Büyük tehlike adım adım geliyor.