Aşı sınıflara, statüye göre değil, bilime göre vurulacak

Erdoğan ve Bahçeli, Osman Kavala’yı, ‘Kızıl Soros’ ilan etmişlerdi. Gezi davasından beraat ettiğinde Erdoğan, “George Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar” demişti. Bahçeli birkaç gün önce, “Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir” diye açıklama yapmıştı.

Osman Kavala, 18 Şubat 2020’de Gezi davasından tahliyesine karar verildiği halde, alelacele 15 Temmuz’dan dolayı tutuklama kararı verildiği için cezaevinden çıkamamıştı. Anayasa Mahkemesi dün Kavala’nın bireysel başvuru talebini görüşerek Genel Kurul’a sevk etti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15 üyeden oluşuyor.

BERBEROĞLU KARARI UYGULANMAMIŞTI

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından kabul edilmemesi gece yarısı yargı krizine neden olmuştu. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın, darbe dönemlerini çağrıştıran “Işıklar yanıyor” tweet’i üzerine ise tartışma farklı bir noktaya kaymıştı.

AYM KARARI UYGULANACAK MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, en son Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, “Anayasa mahkemesinin kararları herkes için bağlayıcıdır, tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır” demişti.

REFORM SÜRECİNİN GÜNDEMİNDE

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından yerine getirilmemesi, yargıda yetki krizine yol açınca, yeni yasal düzenleme yapılması talebi gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacak reform paketleri arasında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarının yerel mahkemeler tarafından zorunlu olarak uygulanmasına dönük düzenlemenin yer alması bekleniyor.

KAVALA KARARI UYGULANACAK MI?