Asgari ücretliler ve emekliler ‘Reis bizi unutmasın’ diyor

Asgari ücreti sadece rakamlardan ibaret görenlere inat bu Erdoğan’ın insani duruşunu ortaya koyuyor. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Zaten asgari ücretlilerin, memur ve emeklilerin gözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. “Reis bizi unutmasın” diyorlar. Devletin gücünü asgari ücretli ve emekliden yana kullanmasını istiyorlar.

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam nedeniyle gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyonla mücadele programında mesafe alınıyor. Makro göstergeler olumlu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonu kalıcı olarak düşürmezsek yapılacak zamlar enflasyon karşısında çare olmaz yaklaşımının da geçerli yanları var.

YÜZDE 25 ORANI

Asgari Ücret Komisyonu perşembe günü ikinci toplantısını yapacak. Ama teklifler önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda alınacak. Asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış yapılması konuşuluyor. Asgari ücret, 27 bin liraya denk geliyor. Bu rakam yeter mi? Yetmez. 4 bin 500 liralık bir artış asgari ücretlinin hangi derdine çare olacak?

DAR GELİRLİNİN ENFLASYON SEPETİ

Asgari ücret belirlenirken tek veri olarak enflasyon oranı alınmıyor ama büyük ölçüde belirleyici oluyor. Ancak hayatın gerçekleri TÜİK’in enflasyon sepetine sığmayacak kadar zorlu. Bir TÜİK enflasyonu var; bir de asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun enflasyonu var. Elbette ki modern devletler resmi kurumların verilerini esas alacaklar. Ama asgari ücretli, memur ve emeklinin geçim endeksindeki oranlar TÜİK’le aynı değil. TÜİK’in enflasyon sepeti ile asgari ücretlinin, memur ve emeklinin sepeti aynı verilerden oluşmuyor. Dar gelirlinin enflasyon sepeti temel gıda harcamaları, ulaşım, sağlık, giyim, kira, okul masrafları, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi temel ihtiyaçlardan oluşuyor. Bunların enflasyon oranı ise diğer verilere göre çok yüksek.

AÇLIK SINIRI

TÜRK-İŞ açlık sınırını 29.828 TL olarak ölçtü. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38.752 TL çıkıyor. Asgari ücret ise 22 bin 104 TL. Dünyanın en büyük matematikçilerinin dahi bu parayla nasıl geçinileceğini hesap edebileceklerini zannetmiyorum.

SİYASİ YÖNÜ

1 milyon çalışanın 6.8 milyonunun asgari ücretli olduğu tahmin ediliyor. Emeklilerin sayısı ise 16 milyon 950 bin. Bu hiçbir siyasi partinin göz ardı edebileceği bir kitle değil. Asgari ücretliler, memurlar ve emekliler bu ülkenin sigortasıdır. Siyasi istikrarın teminatıdır. Dar gelirliler aynı zamanda AK Parti’nin oy tabanını oluşturur. Başka bir deyişle AK Parti en çok oyu asgari ücretliler, emekliler ve esnaftan alır. Seçkinler AK Parti’ye oy vermezler. Özal’ın tek başına iktidar olduğu 1983 seçimlerinden bu yana seçimleri izlerim. Halk ekonomiye, refaha oy verir. Düzenli olarak anketleri takip ediyorum. Ekonomi yine birinci sırada çıkıyor. AK Parti, 23 yıldır iktidarda olmasını dar gelirlilerin durumunu iyileştirmesine borçludur. Ama son yıllarda ekonomik istikrar programında yük bu kesimlerin omuzlarına bindi.

DUYGUSAL KOPUŞ

Yerel seçimlerde emeklilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bekledikleri bir müjde gelmeyince duygusal bir kopuş yaşandı. Yerel seçim sonuçları ortada. Bu yıl da asgari ücreti ve emekli zamlarını düşük tutalım gelecek yıl artırırız, böylece seçimlerde bize oy verir diye düşünülüyorsa bu hesap yanlış bir hesaptır. Çünkü duygusal bir kopuş başladı mı onu tersine çeviremezsiniz. Bu kitleler yanınızdan uzaklaşmadan onları kazanmaya çalışacaksınız. Gitti mi gider. Bu kez muhalefetin yanına geçip iktidara ders vermeye kalkışır. 1989 seçimlerinde Özal’ı uyarmışlardı. 2024 yerel seçimlerinde de iktidara uyarıda bulundular.

ERDOĞAN’IN DOKUNUŞU BEKLENİYOR

Bu hafta değil önümüzdeki hafta asgari ücretle ilgili teklifler alınacak. İşveren ve ekonomi yönetimi yüzde 25’i düşünüyor. Bu, 27 bin lira ediyor. Bu oran yüzde 30’a çıkıp 29 bin lira seviyesine yükseltilsin diye bir eğilim de söz konusu. Bu da yetmez. Psikolojik sınır olan 30 bin TL’yi aşması iyi olur. Bu veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insani bir dokunuş yapmasını gerekli kılıyor. Çünkü asgari ücretlilerin ve emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. “Reis bizi unutma” diyorlar.

SAHTE YEŞİL’DEN ÇIKARILACAK DERSLER VAR

Gazeteci Saygı Öztürk’ü arayarak “Ben Yeşil”im diyen kişinin “sahte Yeşil” olduğu ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince “Bu tam bir meczupmuş” dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var. Şahıs ifadesinde “Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar” demiş.

Haber yaparken, yazı yazarken bu işleri iyi araştırmak gerekiyor.

Ama bu iş bir meczuba havale edilemeyecek kadar önemli bir iş. Bu süreçlerde derin yapılar hep bu tür kullanışlı kişiler üzerinden mesajlarını verirler.