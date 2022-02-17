Anketten siyaset değil ekonomi çıktı

Vatandaşın konuştuğu konu elektrik faturaları. İktidarın gündeminde de elektrik faturalarında indirim konusu var. Bugün yapılacak kabine toplantısında ise önemli gündem maddelerinden biri elektrik faturalarındaki destek olacak.

Elektrik indirimiyle ilgili olarak Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından bir çalışma yapıldı. Bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabineye sunulacak olan destek paketi, alternatif önerilerden oluşuyor. Hangi desteklerin yürürlüğe konulacağı ise kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

O nedenle bu aşamada sadece Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın yaptığı alternatifli çalışmadan söz etmek mümkün.

1. Alternatiflerden biri KDV indirimi.

Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.

2. Konutlardaki indirimli tarifenin 240 kilovat saate yükseltilmesi.

Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KADEMELİ TARİFE

Ticari işletmelerin elektrik faturaları can yakıyor. O nedenle kabine toplantısında ele alınacak konuların başında özellikle de orta halli esnafın yüksek gelen elektrik faturalarının desteklenmesi konusu geliyor. Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.