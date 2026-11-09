Anketlerden ilginç bir parti çıktı

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Önceleri partilerin oy oranlarına odaklanırdım. Şimdi ise o verinin üzerinde duruyorum. Çünkü anormal bir artış var. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 38 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir veriyle karşılaştığını söyledi. O veri ne? Son birkaç aydır kararsızlar birinci parti seviyesine yükselmiş durumda. Ama sadece kararsızlar değil, Hakan Bayrakçı’nın da işaret ettiği gibi parti tercihini söylemeyenlerin oranı yüzde 33’e ulaşmış durumda.

Sadece SONAR’ın verileri ile hareket etmiyorum. Bu yazıyı yazmadan önce 3 ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştum. Onlar da kararsızların oranındaki artışa dikkat çekiyorlar.

KARARSIZLAR ARTIŞTA

İktidar ve muhalefetin buna özel bir ilgi göstermesi gerekiyor. Kararsızlar ve görüş belirtemeyenlerle ilgili özel bir araştırma yapılmasına ihtiyaç var. SONAR’ın anketinde geçersiz oy kullanırım, kararsızım ve sandığa gitmem diyenlerin oranı yüzde 33.1 çıkıyor.

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Son 5 aydır kararsızların oranında bir artış gözleniyor. Şu anda kararsızlar partisi birinci parti konumunda.

PARTİLERİN OY ORANI

SONAR’ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığı taktirde partilerin oy oranı ise şöyle:

AK Parti yüzde 29.7, YENİ Parti 28.2, İYİ Parti 10.9, DEM Parti yüzde 9, MHP yüzde 4.9, Zafer Partisi yüzde 3.1, Anahtar Parti yüzde 3.1, CHP yüzde 3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2, Büyük Birlik Partisi 1.3, TİP yüzde 1.3, diğer yüzde 3.3.

Burada aldatıcı olan bir nokta var. AK Parti birinci parti çıkıyor. İktidar bundan memnun. YENİ Parti ikinci parti çıkıyor. YENİ Parti bundan memnun. Ancak bu sonuç mutlu etmeye yeter ama seçim kazanmaya yetmez. Seçimlerin kazanılması için yüzde 50 artı 1 gerekiyor.

AK Parti’nin de muhalefetin de seçimleri kazanabilmek için oylarını ikiye katlaması gerekiyor.

KARABAĞ’DAN VERİLEN MESAJ

Türkiye ile Azerbaycan’ın arasını açmak için yürütülen beşinci kol faaliyetlerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in duruşu oyunları bozmaya yetti.

Ben, iki liderin Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde verecekleri bir kare fotoğrafın fitne odaklarını susturmaya yeteceğini savunmuştum. Ancak Ankara’da verilemeyen fotoğraf Şuşa’da verildi.

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SICAK KARŞILAMA

Diplomaside bazen bir söz, bir duruş, bir tavır önemli bir mesaj olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karabağ Zaferi’nin 6’ncı yıldönümünde Azerbaycan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında kriz planları yapanların heveslerini kursaklarında bıraktı. Erdoğan ile Aliyev’in samimi olarak kucaklaşması fitne planlarının çöp kutusuna fırlatılıp atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN TÜRK’ten Fulya Öztürk’ün “Neler hissediyorsunuz?” sorusuna verdiği “Güzel şeyler hissediyoruz” yanıtı her şeyi özetliyor.

KARDEŞLİĞİMİZ SARSILMAZDIR

Aliyev, “Dünyada bizim kadar birbirine bağlı halk da yoktur devlet de yoktur. Bu büyük bir servettir. Bu serveti koruyoruz. Bizim kardeşliğimiz ve birliğimiz sarsılmazdır. Aramıza girmek isteyenler hiçbir zaman başarılı olamayacaktır” dedi.Aliyev, belli odaklara adrese teslim mesaj vermiş oldu.

EL ELE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Füzuli Havaalanı’nda karşılanışında da sıcak manzaralar yaşandı. Aliyev ile Erdoğan’ın hem basın toplantısında yaptıkları açıklamalar hem Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva’nın el ele yürüyüşleri Kafkaslar’dan verilen kardeşlik mesajıydı.

Türkiye ile Azerbaycan’ın arasını açmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Şimdi yeni bir adımın daha atılması gerekiyor.

ERDOĞAN VE PUTİN ÖRNEĞİ

Bir dönem CIA aparatı olan FETÖ, Türkiye ile Rusya’yı savaşa sokmak için tuzaklar kurdu. Rus uçağının düşürülmesi ve Rus Büyükelçi’ye Ankara’nın göbeğinde yapılan silahlı suikast bu planın bir parçasıydı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in dirayetli liderlikleri sayesinde tam tersi oldu. Türkiye ile Rusya ilişkileri daha da gelişti. Böylece tuzak kuranların tuzağı tersine çevrilmiş oldu. Şimdi aynı sürecin Türkiye ile Azerbaycan arasında geliştirilmesi gerekiyor. Erdoğan ve Aliyev’in liderliğinde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri daha güçlü hale getirilmeli. Böylece kurulan tuzaklar bozulmuş, yapılan planlar çöp kutusuna atılmış olur.