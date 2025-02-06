Anketlerden AK Parti ve CHP’ye uyarı çıktı

Haberin Devamı

AK Parti’nin de CHP’nin de bu çıkan sonuçları dikkate almalarında yarar var. Çünkü kamuoyu iktidara ve ana muhalefete önemli uyarılarda bulunuyor.

Betimar’ın araştırması 30 Ocak tarihli, Areda-Survey’in ise 1 Ocak tarihini taşıyor.

Önce Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar’ın verilerini paylaşacağım.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI

‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir’ sorusuna ankete katılanların yüzde 42.9’u ekonomi yanıtını veriyor. İkinci sırada ise yüzde 23.5’le enflasyon, hayat pahalılığı ve zamlar geliyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 66.4 gibi bir sonuç çıkıyor.

KİM ÇÖZER

Peki bu sorunu kim çözer denildiğinde çıkan sonuç ilginç. Hiçbiri diyenler yüzde 30.8’le ilk sırada geliyor. Umutsuzluğu göstermesi açısından ürkütücü bir sonuç. İkinci sırada yüzde 22.7’yle ‘AK Parti çözer’ diyenler geliyor. ‘CHP çözer’ diyenler ise yüzde 16.8’de kalıyor. Hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde CHP’nin gümbür gümbür bir şekilde ilk sırada çıkması gerekiyordu. Demek ki CHP halka o güveni veremiyor. ‘Çare CHP’ dedirtemiyor.

OY ORANLARI

Haberin Devamı

Ekonomiyle ilgili göstergeler AK Parti’nin oy oranını doğrudan etkilemiş. AK Parti eylül ayından bu yana yeniden birinci parti konumuna yükselmiş, söylem üstünlüğünü ele geçirmişti. Şimdi iki şirketin sonuçlarını paylaşacağım.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Betimar’ın araştırmasına göre CHP yüzde 31.6’yla birinci parti, AK Parti yüzde 31.2’yle ikinci parti çıkıyor. Onları yüzde 9.1’le MHP, yüzde 8.8’le DEM Parti, yüzde 5.1’le İYİ Parti, yüzde 4.6’yla Zafer Partisi ve yüzde 3.7’yle Yeniden Refah partisi takip ediyor. Anahtar Parti yüzde 1.6 çıkarken, TİP yüzde 1.3, kararsızlar ise yüzde 3 çıkıyor.

FARKLI ANKET

Areda-Survey’in anketinde ise AK Parti yüzde 34.4’le birinci parti çıkarken, CHP yüzde 29.3’le ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti yüzde 9.3 olurken, MHP yüzde 9.2 çıkıyor. İYİ Parti yüzde 5.5 olurken, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.4, Zafer Partisi ise yüzde 3.1 çıkıyor. Diğer diyenlerin oranı ise yüzde 5.8.

AK PARTİ’YE UYARI

‘Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş. AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var.

Haberin Devamı

TOPLUMSAL MUHALEFET

Dost acı söyler. Buna rağmen CHP çare olarak görülmüyor ama toplumsal muhalefet güçleniyor. İktidarın buna dikkate alması gerekiyor.

Özgür Özel’in ise “Çare CHP” dedirtecek politikalara yönelmesi gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Bundan sonraki bölümde Betimar’ın sonuçlarını paylaşacağım. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararını ankete katılanların yüzde 46’sı doğru bulurken, yüzde 64’ü yanlış buluyor. Bu veri Mansur Yavaş’ın itirazını destekliyor.

AVANTAJ SAĞLAR

‘CHP’lilerin oylarıyla cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Ekrem İmamoğlu’na yarar mı’ diye sorulduğunda ise çıkan sonuç şaşırtıcı değil. Ankete katılanların yüzde 54.2’si ‘avantaj sağlar’ derken yüzde 45.8’i ‘sağlamaz’ diyor.

CHP’SİZ YAVAŞ

Haberin Devamı

Mansur Yavaş açısından kritik bir sorunun cevabı da ankette yer alıyor. ‘Mansur Yavaş CHP ile yollarını ayırıp yeni oluşumun cumhurbaşkanı adayı olur ise destekler misiniz’ diye sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 53.5’i ‘hayır desteklemem’ yanıtını veriyor. ‘Desteklerim’ diyenlerin oranı ise yüzde 46.5 çıkıyor. ‘Mansur Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olursa’ diye sorulduğunda ise yüzde 52.3 ‘desteklerim’ derken yüzde 47.7 ‘desteklemem’ yanıtını veriyor.

CHP’NİN ADAYI KİM OLMALI

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili anketin sonuçları da biraz önceki tabloyla uyumlu çıkıyor.

Mansur Yavaş yüzde 52.3’le birinci sırada çıkarken, Ekrem İmamoğlu yüzde 40.9’la onu takip ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söylemesine rağmen Özgür Özel’e yüzde 23.8 gibi bir destek çıkıyor.

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında 12 puanlık bir fark olmasına rağmen CHP’de ibre Ekrem İmamoğlu’ndan yana gözüküyor.

Mansur Yavaş bunları bildiği için ‘Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle değil anket yaparak belirleyelim’ diyor.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Çok adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek gibi gözüküyor. Peki muhalefetin cumhurbaşkanı adayları kim olmalı?

Mansur Yavaş yüzde 28.4’le ilk sırada çıkarken onu yüzde 21.2’yle Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Daha sonra sıralama şöyle devam ediyor. Özgür Özel yüzde 4, Selahattin Demirtaş yüzde 3.7, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 2.7, Fatih Erbakan yüzde 2.7, Muharrem İnce yüzde 2.1, Ümit Özdağ yüzde 1.5 çıkıyor. Kararsızlar ve diğer diyenler toplandığında ise çıkan yüzde 33.7 oy oranı önemli bir kesimin mevcut adayları yeterli bulmadığını gösteriyor.

Haberin Devamı

KADININ ADI YOK

Dikkatinizi çekiyor mu? Nüfusun yarısını oluşturduğu halde kadın adaydan söz edilmiyor. Bu da benim eleştirim olsun.

ERDOĞAN İLK SIRADA

Ankete katılanlara ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz’ diye sorulmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 33’le birinci gelirken onu yüzde 28.7’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 27’yle son sırada yer alıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 11.3 çıkıyor.