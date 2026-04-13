Anketlerde siyasi partilerin oy oranları

İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın anketinde siyasi partilerin oy oranı şöyle:

AK Parti yüzde 34.2 ile bir süre önce yakaladığı birinciliğini sürdürüyor. CHP ise 31.8’le ikinci parti konumunu koruyor. DEM Parti yüzde 8.9’la üçüncü parti olurken, onu yüzde 8.6’yla MHP izliyor. İYİ Parti yüzde 5.2 oranını korurken, Zafer Partisi 3.1’e gerilemiş durumda. Anahtar Parti yüzde 2.5 ile yakaladığı trendi sürdürüyor Yeniden Refah Partisi ise 2.3 oranında. Futbol deyimiyle söyleyecek olursak ligin en alt sıralarını yüzde 1.1’le Saadet Partisi ve yüzde 1.0 ile TİP paylaşıyor.

ÜÇ NEDEN

AK Parti’nin son iki ayda tırmanma eğiliminde olduğu gözleniyor. Bunda üç faktör ön plana çıkıyor.

1- Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlarının alınmaya başlanması. Bazı çevreler tarafından pompalanan korkuların geçersiz olduğunun ortaya çıkması.

2- ‘Savaş zamanında iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmeli’ diyenlerin oranının yüzde 73 seviyesine çıkması.

3- Türkiye’yi kim yönetsin sorusuna Erdoğan cevabını verenlerin oranının yüzde 54’e ulaşması. Erdoğan’ın güven veren liderliği AK Parti’nin oylarını da yukarıya çekiyor.

CHP’ye gelince ankete katılanlar Ekrem İmamoğlu gündemine saplanan CHP’nin Türkiye’nin sorunlarından koptuğunu düşünüyor.

Ama buna rağmen muhalefet cephesindeki kenetlenme CHP’nin yüzde 30’un altına düşmesini engelliyor.

MİLLİ KONULARDA UZLAŞMA

Türkiye’ye yönelik dış tehditler ve savaş dönemlerinde kenetlenen bir milletiz. Halkımız siyasi partilerin de milli konularda uzlaşma içinde hareket etmelerini istiyor. Halkımızın yüzde 73.5’i dış tehditler karşısında siyasi partilerin uzlaşma içinde hareket etmesini istiyor.

AK Partililerin yüzde 73.9’u, CHP’lilerin yüzde 73.6’sı, MHP’lilerin yüzde 74.1’i, İYİ Partililerin yüzde 80.2’si, DEM Partililerin yüzde 72.6’sı Türkiye’ye yönelik dış tehditler söz konusu olduğunda partilerin milli konularda birlikte hareket etmesini istiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu veriler ışığında politikalarını gözden geçirmesinde yarar var.

SAVAŞ MI EKONOMİ Mİ

Öncelikli olarak bir veriyi paylaşmak istiyorum. Halkımızın yüzde 74.9’u savaşın ekonomi üzerinde olumsuz etkisinin olacağı görüşünde. Enerji fiyatlarındaki artış ve piyasalardaki belirsizlik nedeniyle enflasyonla mücadelenin olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

Şimdi geldik Türkiye’nin gündemi anketinin sonuçlarına.

Ben savaşın ezici bir oranda birinci sırada çıkmasını bekliyordum, ama yüzde 28.6’yla enflasyon ve hayat pahalılığı ilk sırada çıkıyor. ABD-İsrail, İran savaşı ise yüzde 8.8’le ikinci sırada geliyor. Bu sonuçlar da gösteriyor ki halk öncelikle kendi geçim savaşını önceliyor. Türk ekonomisi savaş şoklarına rağmen dayanıklı çıktı. Bu, Mehmet Şimşek yönetiminin başarısını ortaya koyuyor. Ancak AK Parti’nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnafın sıkıntıları devam ediyor. AK Parti, seçime gitmeden önce dar gelirlilerin geçim sıkıntısına çare bulmalı. Doğal oy tabanını oluşturan bu kesimleri mutlaka kazanmalı.

HALKIN GÜNDEMİNDE SEÇİM YOK

GENAR’ın Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri araştırmasında 28 başlık öne çıkmış durumda. Her şey sorun diyenden trafik cezalarına kadar birçok başlık yer alıyor. Ama tek bir başlık yok. Peki olmayan başlık ne? Seçim. Halkın seçim diye bir gündemi yok. Millet geçim derdinde. Özgür Özel’in gündeminde ise ne var? Seçim. Komşumuz İran’da savaş devam ederken, Türkiye’ye füzeler atılırken, enerji fiyatları dünyanın birinci gündem maddesi olmuşken Özgür Özel, rüzgâra karşı kürek çekiyor. Buna kendi çalıyor, kendi oynuyor derler.

AREDA-SURVEY’İN ANKETİ

Areda-Survey’in anketinde siyasi partilerin oy oranları şöyle yer alıyor:

AK Parti yüzde 34, CHP ise yüzde 29.2 çıkıyor. GENAR’ın anketinde AK Parti yüzde 34, ama CHP yüzde 30’un üzerindeydi. Burada CHP çok az bir oranla yüzde 30’un altına gerilemiş durumda. DEM Parti yüzde 8.7’yle üçüncü parti olurken, MHP yüzde 8.1’le onu takip ediyor. İlk dört sıralama aynı. Ancak İYİ Parti’de son 2 aydır belirgin bir düşüş gözleniyor. İYİ Parti bir ay önce 6.4’tü. Bu ay yüzde 5.6’ya gerilemiş durumda. Bunda savaş konusunda bir politika oluşturamamasının ve Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan parti olarak tezlerinin tamamının boş çıkmasının payı var.

Areda-Survey’in anketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun Anahtar Partisi yüzde 4.6’yla Zafer Partisi’nin önünde çıkıyor. Zafer Partisi ise yüzde 3.9’la geriye düştü.