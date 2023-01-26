Anketlerde iki lider yükselişte

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Resmi gündemde geçiş sürecinin yol haritası ve hükümet programı yer alıyor. Ama asıl önemli olan, ilk kez 6 lider cumhurbaşkanı adayını konuşacak.

6’lı Masa’nın kritik toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, müthiş bir manevra yaptı. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını toplayıp 6’lı Masa’ya mesaj verdi. Hafta sonu Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na, “İnşallah bu parkın açılışına cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz” dedi. Bu bir projeydi. Ya da çok sevilen deyişle ajansın çalışmasıydı. Kılıçdaroğlu’nun karşısında cumhurbaşkanı adaylığı için en çok Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konuşuluyor. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alınca İmamoğlu’nun pozisyonu önem kazandı.

ÇİFTE MESAJ

Mansur Yavaş’ın desteğini cebine koyan Kılıçdaroğlu, dün de büyükşehir belediye başkanlarının desteğini aldı. Toplantıya 11 büyükşehir belediye başkanından 9’u katıldı. İkisi mazeret nedeniyle yoktu. Büyükşehirler Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini yönetiyor. Kılıçdaroğlu, böylece 6’lı Masa’ya halkın desteği de benim yanımda mesajını verdi. Ama başkanların 6’lı Masa’nın toplantısından bir gün önce CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağrılmasında asıl maksat, İmamoğlu’ydu. Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu’na mesaj verdi hem de 6’lı Masa’ya, “Bakın Ekrem İmamoğlu da benim yanımda” mesajını yolladı.

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İMAMOĞLU KULİSİ GELİYOR

Ama İmamoğlu’nun bu toplantıya katılması ve Meral Akşener’in 2025’te yapılacak erken seçime hazırlık yapması yönündeki telkinleri bir yana, Ekrem İmamoğlu’nun takvimi farklı. 30 Ocak günü İmamoğlu cephesinden müthiş bir kulisle karşınızda olacağım.

6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını konuşacağı bir günde sizinle Areda-Survey Araştırma Şirketi’nin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili anketini paylaşmak istiyorum. Anket 27-29 Aralık tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yapılmış.

KILIÇDAROĞLU FARK ATTI

Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.2’si Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını vermiş. Onu yüzde 22.6’yla Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 11.7’yle üçüncü sırada gelirken, Selahattin Demirtaş yüzde 8.2’yle dördüncü sıraya yerleşti.

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Kılıçdaroğlu’nun birinci sıraya yerleşmesinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı konusundaki tereddütlerin artmasının payı var. Seçmen belirsizliği sevmiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının netleşmesi onu ön plana çıkarırken aynı zamanda muhalif seçmende kabullenilmesini artırıyor.

ORTAK ADAY ÇIKARABİLECEK Mİ?

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, son dönemlerde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yaptığı çıkışlar, 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusundaki inancı etkilemiş durumda.

Ekim ayında muhalefetin ortak aday çıkaracağına dair inanç yüzde 60.1 seviyesindeyken aralık ayında bu oran yüzde 55.3’e geriledi.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ ÇATIŞMA

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Areda-Survey araştırmasında “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP ile İYİ Parti arasında bir çatışma var mı?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 64.3’ü bir çatışma olduğu kanaatinde. Hayır diyenlerin oranı yüzde 35.7’ye ulaşıyor. Bu oran giderek yükseliyor. Çünkü bir ay önce yüzde 64.3 olarak ölçülmüştü.

AKŞENER, CHP’NİN İÇİŞLERİNE KARIŞIYOR MU?

Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin içişlerine karışıyor mu? Saraçhane’de Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında sergilenen dayanışmadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” demişti.

Areda-Survey’in araştırması bu yorumu doğruluyor. Ankete katılanlar, yüzde 63 oranında Akşener’in, CHP’nin içişlerine karıştığı yanıtını vermiş. Hayır diyenlerin oranı yüzde 37.

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ÇATIŞMA GÖRÜNTÜSÜ

Bu veriler CHP ile İYİ Parti arasında bir çatışma olduğu izleniminin kamuoyu tarafından satın alındığını göstermesi açısından önemli. 6’lı Masa’daki çatışma görüntüsü muhalefete olan güveni sarsıyor.

ERDOĞAN YÜKSELİŞTE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ise haziran ayından bu yana yakaladığı yükselişini sürdürüyor. “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.2’si Erdoğan yanıtını veriyor. Mayıs ayında yüzde 45.7 olan Erdoğan’a destek aralık ayına kadar 4 puan artarak yüzde 49.2 seviyesine yükselmiş durumda. Erdoğan’a destek kadınlarda erkeklere göre 4 puan önde çıkıyor.

İMAMOĞLU TRENDİ

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Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 14.9’la ikinci sırada geliyor. Mansur Yavaş yüzde 13.5’le üçüncü sıraya gerilerken Ekrem İmamoğlu yüzde 11.7’yle dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Siyasi yasak kararından sonra Ekrem İmamoğlu’na olan destek yükselirken, İmamoğlu, CHP seçmeninden ziyade İYİ Parti tabanından destek alıyor.

KRİTİK VERİ

Bu seçimlere ekonomi damgasını vuracak. İktidarın ekonomiyle ilgili aldığı önlemler ve muhalefetin bu konuda topluma güven verici bir çıkış yapamaması anket sonuçlarına yansımış durumda.

“Sizce mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer, muhalefet mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 51.5’i “Hükümet çözer” yanıtını verirken, “Muhalefet” diyenlerin oranı yüzde 31.1’e geriledi.

Oysa bu oran 2021 yılının aralık ayında iktidar ve muhalefet açısından eşitlenmişti. Muhalefetin şapkayı önüne koyup bu veriyi çok iyi incelemesi lazım.