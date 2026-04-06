Anketler Özgür Özel’i yalanlıyor

Ticarette yanlış yaparsanız batarsınız, siyasette yanlış yaparsanız kaybedersiniz.

Türkiye, 6 Şubat’ta asrın depremini yaşadı. 11 ilimiz depremle birlikte yıkıldı. Depremin ilk günlerinde bölgedeydim. Gördüklerimi, yaşadıklarımı ömür boyu unutmam mümkün değil. Ancak bu felaketten bir başarı hikâyesi doğdu. Depremin üçüncü yılında bir Avrupa ülkesinin büyüklüğündeki 455 bin konut teslim edildi. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un çabasının payı büyüktü.

Bu başarı aslında Türkiye’nin başarısıydı. Avrupa’da bir ülke bunu başarsa bizimkiler imrenirdi, ama CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu başarıyı küçük göstermek için elinden geleni yaptı. Biten konutların bitmediğini, yapılan konutların yapılmadığını iddia etti.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 80

Peki bunu depremzedeler nasıl karşıladı? Özgür Özel’e inandılar mı?

Önümde Betimar’ın deprem bölgesinde yaptığı bir araştırma duruyor. Betimar, depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da ankete katılanlara deprem konutlarıyla ilgili memnuniyetleri soruyor. Memnuniyet oranı yüzde 80 çıkıyor. Yüzde 19’luk bir kesim ise çalışmaları yetersiz buluyor. Özgür Bey,muhalefet edilir de yüzde 80’lik memnuniyet oranına karşı muhalefet edilmez.

ÖDEME PLANI

Özgür Özel, depremzedelerin ödeme planına da karşı çıkmıştı. Ödemeler 2 yıl sonra başlayacak ve 18 yıl boyunca aylık 8 bin 750 lira taksit edenecek. Peşin ödemek isterlerse 484 bin liraya konut sahibi olabiliyorlar. Betimar, ödeme planını da sormuş.

Depremzedelerin yüzde 73’ü ödeme planından memnun olduğunu söylerken, yüzde 14.1’i kısmen memnun olduğunu ifade ediyor. Yüzde 12.9’u ise memnuniyet oluşturmadı diyor.

CHP’NİN DEPREM YARDIMLARI

Belediyelerin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran CHP, deprem bölgesinde yapacağı hizmetlerle bunu bir başarı hikâyesine dönüştürebilirdi.

Özgür Özel, ”Kilit taşı, çöp kutusu gönderdik” dedi. Ankette CHP’li belediyelerin hizmetleri de sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 20.8’i bunları yeterli bulurken, yüzde 58’7’si yetersiz bulmuş. CHP’li belediyeler istese bunu bir başarı hikâyesine çevirebilirdi. Marmara depreminde devlet enkazın altında kalmış, ancak Refah Partili belediyeler yaptıkları hizmetlerle göz doldurmuşlardı. Marmara depreminde yardım organizasyonunu Pınarhisar Cezaevi’nden yeni çıkan Erdoğan yönetmişti.

7 PUANLIK OY ARTIŞI

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar partilerin oy oranını etkilemiş mi? Ankete katılanların yüzde 7’si son seçimde başka partilere oy verdiklerini ancak deprem konutlarının teslim edilmesinden sonra AK Parti’ye oy vereceğini belirtmiş. Deprem konutlarının teslim edilmesinden sonra AK Parti’nin oylarında yüzde 7’lik bir sıçrama yaşanmış.

ERDOĞAN DİYORLAR

Betimar araştırmasında cumhurbaşkanlığı seçimini de sormuş. Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 49.5’i Recep Tayyip Erdoğan derken, muhalefetin adayı diyenlerin oranı yüzde 33 çıkıyor. Bu iktidar ya da muhalefet olayı değil. En büyük siyaset hizmet siyaseti. Bizim insanımız vefalıdır. Kendine hizmet edeni unutmaz.

CHP’Lİ ASU KAYA VE ELVAN GEZMİŞ’İN DURUŞU

Türkiye’de genç kızlara yönelik cinsel taciz ve cinsel ilişki olayında iki olay ön plana çıktı.

Biri Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen Tuana’nın, şüpheli bir trafik kazası sonucunda ortadan kaldırılmasıydı. Tuana’yı unutmadık, unutmayacağız.

İkincisi ise CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı ile basılmasıydı.

Bu iki olay karşısında CHP kötü bir sınav verdi. Özgür Özel’in Özkan Yalım’la yakın ilişkisi ve onu bir türlü ihraç edememesi tam bir siyasi skandal oldu.

Ama benim üzerinde durmak istediğim nokta farklı.

Giresun Görele’de 16 yaşındaki Tuana’ya cinsel taciz olayı ortaya çıkınca CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş aileye gidiyor, “Şikâyetinizi geri çekin” diyor. Tuana’nın cenazesinde babası Ahmet Torun tek tek isim vererek açıkladı.

ASU KAYA SAVUNDU

21 yaşındaki belediye çalışanı ile basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı ise CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya savunmuştu.

Kadın hakları denilince mangalda kül bırakmayan Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile görevi kadın haklarını savunmak olan CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP’li belediye başkanları söz konusu olunca mağdur olan kadınları değil belediye başkanlarını savundular.

Elvan Işık Gezmiş ve Asu Kaya, kadın haklarını ağızlarına aldıklarında bu iki olay karşılarına çıkarılacak. Kadın haklarını değil, erkek istismarını savunmakla suçlanacaklar.

ÖZGÜR ÖZEL’İ VESAYETTEN KURTARALIM

Ömrüm boyunca askeri vesayete karşı mücadele ettim. Medya vesayetine ve TÜSİAD vesayetine karşı çıktım. Şimdi görüyorum ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayetinden sonra bir de Özkan Yalım vesayeti altına girmiş.

Bundan sonra Özgür Özel’in de Ekrem İmamoğlu ve Özkan Yalım vesayetinden kurtulması için mücadele edeceğim.