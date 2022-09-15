Anketler ne söylüyor?

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Ama asıl önemli olan, cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu zaman yapılacak kamuoyu araştırmaları olacak. Seçim dönemine girilince daha fazla anket yayınlayacağım. Areda Survey’in 23-27 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yayınladığı anketin sonuçları kadar satır araları da ilgimi çekti.

Cumhurbaşkanı adaylığının netleşmeye başlamasından itibaren Kılıçdaroğlu’nun yükselişi sürüyor. Ama Mansur Yavaş da cumhurbaşkanı adaylığına dönük hiçbir mesaj vermemesine rağmen ilk sırayı kaptırmıyor.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kendi partileri dışında sürpriz kesimlerden destek alıyor. Areda Survey’in araştırmasında bana çarpıcı gelen bir nokta ise HDP seçmeninin eğilimi oldu. AK Parti’nin bu veri üzerinde çalışmasında yarar var.

ORTAK ADAY KUŞKUSU

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı tartışması Millet İttifakı’nda kuşkuya neden olmuş.

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Areda Survey’in anketine katılanların yüzde 51.9’u Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarabileceğini söylerken yüzde 48.1’i aday çıkaramayacağı görüşünde.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE HANGİ İTTİFAK ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 51.5’i Cumhur İttifakı yanıtını verirken, Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 48.5 çıkıyor.

EKONOMİK SORUNLARI KİM ÇÖZER

Bu soruya verilen yanıtı paylaşmadan önce başka bir veriyi aktarmak istiyorum.

Ankette ağustos ayının en önemli gündem maddesi nedir diye sorulduğunda ekonomi yüzde 47.4’le ilk sırada çıkıyor. Onu yüzde 15.3’le zam ve hayat pahalılığı takip ediyor. Bu sonuç şaşırtıcı değil. Ama ekonomik sorunları hükümet mi çözer yoksa muhalefet mi sorusuna verilen yanıt önemli.

Ankete katılanların yüzde 48.8’i hükümet derken yüzde 35.9’u muhalefeti işaret ediyor. Hiçbiri çözemez diyenlerin oranı ise yüzde 15.3 çıkıyor.

ÇÖZERSE REİS ÇÖZER

Enflasyonun yüzde 80’i aştığı bir ortamda halk ekonomiyle ilgili sorunları muhalefet çözer demiyorsa, 6’lı masanın şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Biz neden güven veremiyoruz sorusuna cevap aramaları gerekiyor. 20 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez böyle bir ekonomik sıkıntı yaşandı. Zamlar, hayat pahalılığı ve enflasyon en çok AK Parti’nin oy aldığı kesimleri etkiledi. Erdoğan dışında hiçbir lider buna dayanamazdı. Ama halk muhalefete yönelmedi. Tam aksine Erdoğan’ın samimi çabaları nedeniyle seçmende, “Çözerse yine Reis çözer” duygusu oluştu.

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YAVAŞ MI, KILIÇDAROĞLU MU?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayında Mansur Yavaş yüzde 33.4’le birinci sıradaki konumunu koruyor. Bir süredir yükselişe geçen Kılıçdaroğlu ise yüzde 32.8’le ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Tüm cumhurbaşkanı adayları sorulduğunda 1 yıl önce Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 6.5 iken, bugün iki katından fazla artarak yüzde 15.2’ye yükseldi.

ABDULLAH GÜL NE DURUMDA?

Selahattin Demirtaş yüzde 9.2’yle üçüncü sırada gelirken onu cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasına rağmen yüzde 8.1’le Meral Akşener takip ediyor.

Gerilemesini sürdüren Ekrem İmamoğlu yüzde 4.9’la beşinci sırada gelirken cumhurbaşkanı adaylığı için yeniden sinyal vermeye başlayan Abdullah Gül ise yüzde 3.2’yle altıncı sırada geliyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Areda Survey’in bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 47.9’u Erdoğan yanıtını vermiş. Erdoğan bir ay önceye göre bir artış sağlamış. Mansur Yavaş diyenlerin oranında ise bir puanlık bir gerileme söz konusu. Ağustos ayında Yavaş diyenlerin oranı yüzde 22.2 olurken bu oran temmuz ayında yüzde 23’tü.

İMAMOĞLU DENKLEM DIŞI

Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 15.2 olurken Demirtaş’a destek yüzde 8.5, Akşener diyenlerin oranı yüzde 2.9 oldu. Geçen yıl yapılan araştırmalarda ikinci sırada çıkan Ekrem İmamoğlu ise yüzde 2.3’e gerileyerek cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı.

AK PARTİ DİKKAT

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Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçların detaylarına girmek istiyorum. Erdoğan CHP’den yüzde 2.1, MHP’den yüzde 66.1 oranında destek alırken İYİ Parti seçmeninin yüzde 4.5’i de Erdoğan’a oy veriyor. Erdoğan HDP seçmeninin de oyunu alabilen bir liderdi. Dörtte bir oranında oy alıyordu. Ama bu araştırmada HDP seçmeni oy vermiyor. Kürt seçmenle HDP seçmeni aynı değil. Erdoğan Kürt seçmenden en fazla oy alan bir lider. Ama ayrıca HDP seçmeninden de oy alabiliyordu. Bu sorunun mercek altına alınması gerekiyor. HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy vermiyor ama Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 15.7 seviyesinde.

PARTİLERİN OY ORANI

Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanır ama muhalefet Meclis’teki çoğunluğu elde eder diye bir şehir efsanesi oluşturulmaya çalışılıyor.

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1- Kamuoyu araştırmaları onu göstermiyor.

2- İttifakları avantajlı olmaktan çıkaran yeni seçim yasası küçük partilere değil, büyük partilere yarıyor.

AÇIK ARA BİRİNCİ

Şimdi gelelim araştırmaya. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların yüzde 36.6’sı AK Parti yanıtını verirken, CHP yüzde 24.4 çıkıyor. Bu veriler CHP birinci parti çıkıyor yorumlarını desteklemiyor. CHP yerinde sayıyor.

HDP’nin yüzde 11.1 çıktığı araştırmada İYİ Parti yüzde 11’le dördüncü sırada geliyor. MHP’nin yüzde 10.4 çıktığı araştırmada Yeniden Refah Partisi yükselişini sürdürerek yüzde 1.6’ya ulaşmış durumda. CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi ise yüzde 0.8 çıkıyor.

Zafer Partisi yüzde 1.4 olurken onu yüzde 1.3’le DEVA Partisi takip ediyor.

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER ARASINDAKİ SOĞUKLUK

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan HDP krizi ve ihale tartışmalarından sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın düzenlediği Tarım Şurası’nda bir araya geldi. Ama iki lider arasındaki soğukluk kameralara da yansıdı.

SAYIN GENEL BAŞKAN’IM

Oysa 11 gün aradan sonra bir araya gelen iki liderin sıcak bir şekilde tokalaşıp samimi bir şekilde sohbet etmeleri bekleniyordu. Hatta CHP’ye yakın medya iki liderin şuradan sonra Bilkent Otel’de baş başa bir görüşme yapabileceği yönünde yayınlar yaptı. Kılıçdaroğlu ile Akşener yan yana oturdu. Nezaket cümlelerinin ötesinde bir sohbetleri olmadı. Toplantı sırasında farklı yönlere bakmayı tercih ettiler. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında Akşener’e iki kez “Sayın Genel Başkan’ım” diye hitap etmesine rağmen toplantı bitince iki lider hızla salonu terk etti.