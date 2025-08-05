Anket sonuçları siyasete mesaj veriyor

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Güvenilir anketleri de paylaşmaya özen gösteriyorum. Anketlerde sadece partilerin oy oranlarına odaklanılıyor. Oysa ben aynı zamanda satır aralarını da okumaya çalışıyorum.

Ünlü kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR, kapsamlı bir Türkiye raporuyla birlikte bir de anket yayınlıyor. GENAR’ın temmuz ayı anketinde birinci parti kim sorusuna yanıt olacak veriler yer alıyor.

AK Parti yüzde 35.2

CHP yüzde 32

DEM Parti yüzde 9.8

MHP yüzde 9

İYİ Parti yüzde 3.9

Zafer Partisi yüzde 3.2

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.1

TİP yüzde 1.3

Anahtar Parti yüzde 1.3

Diğer yüzde 1.2

CHP NEDEN GERİLİYOR

AK Parti yüzde 35 düzeydeki desteğini korurken CHP kısmi bir gerileme içinde. Ama yüzde 30’un üzerinde kalmayı başarıyor. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte CHP yüzde 35.6’ya tırmanmıştı. Kitleleri heyecana getirecek politikalarla tırmanışını sürdürebilirdi. Ancak sadece İmamoğlu’na endeksli politikalarla gerileme sürecine girdi. Yeni bir dünya kuruluyor. İsrail-İran savaşı yaşandı; ABD, İran’ı vurdu. PKK silah bırakma kararı aldı. Ekonomik sıkıntılar ise sürüyor. Ama CHP’nin bunlara ilişkin olarak ürettiği politikaları yok. Varsa da Ekrem İmamoğlu yoksa da Ekrem İmamoğlu. CHP’nin parti okulundaki Atatürk posterini bile kaldırıp yerine Ekrem İmamoğlu’nun resmini astılar.

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İMAMOĞLU’NA KÖTÜ HABER

Bu aşamada bir de Ekrem İmamoğlu’nu üzecek bir sonuç paylaşacağım.

GENAR’ın CHP Genel Başkanı kim olmalı sorusuna ankete katılanların yüzde 23.7’si Özgür Özel yanıtını verirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 17.5’le ikinci sırada geliyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 16.8’le üçüncü sırada yer alıyor. Onu yüzde 13.1’le Kemal Kılıçdaroğlu takip ederken, kısa bir süre önce CHP’ye dönen Muharrem İnce ise yüzde 1.2’yle son sıradan kendine yer bulmuş durumda.

Burada Ekrem İmamoğlu’nu üzecek veri nedir, diye sorabilirsiniz. CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı seçeneğini kabullenmeye başlamış durumda. Mahkûmiyet sürecinin uzun süreceğine kendilerini inandırmaya başlamışlar. O nedenle Ekrem İmamoğlu’nu şanslı görmüyorlar.

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Ama Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra yaptığı atakla yarışı açık ara önde götürüyor.



BİR UYARI DA İKTİDARA



CHP’deki durum bu ama iktidar açısından da tablo parlak değil. GENAR’ın “Türkiye’nin en önemli gündem maddesi ne?” sorusuna verilen yanıt şaşırtıcı değil.

‘Enflasyon ve hayat pahalılığı’ diyenlerin oranı yüzde 35’le ilk sırada geliyor. Erkeklerde bu oran yüzde 40.5, kadınlarda ise yüzde 29.5 çıkıyor. 6 ay önce bu oran yüzde 60’lar seviyesindeydi. Enflasyonun düşüş trendine girmesi, bölgemizdeki gelişmeler, savaş tehditleri yüzünden yüzde 35’lere gerilemiş ama yine de çok yüksek. Çünkü enflasyondaki düşüş henüz hissedilmeye başlanmadı. İktidarın en büyük rakibi ekonomi.

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Bunu yüzde 8.7’yle adalet takip ederken, yargı bağımsızlığı yüzde 5.7’yle üçüncü sırada geliyor. Savaş tehdidi ise yüzde 4.6 çıkıyor. Savaş tehdidi bile hayat pahalılığı ve enflasyondan sonra geliyor. Çünkü insanlar ekonomik savaşı daha önemsiyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE

Ekonomik tablo geleceğe dönük beklentileri de olumsuz yönde etkiliyor. 2026 yılında ekonomiye ilişkin beklentilerde ‘çok daha iyi olur’ diyenlerin oranı yüzde 5.1 çıkarken, ‘iyi olur’ diyenler yüzde 21.7’de kalıyor. ‘Aynı olur’ diyenlerin oranı yüzde 21.6 olurken, ‘kötü olur’ diyenlerin oranı yüzde 30.3 çıkıyor. ‘Çok daha kötü olur’ diyenler ise yüzde 21.1 çıkıyor. ‘Kötü olur’ diyenlerle ‘çok daha kötü olur’ diyenleri topladığımızda ise bu oran 51.4 çıkıyor.



TRUMP ETKİSİ



Bu verilerde sadece Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikaları etkili olmuyor. Trump’ın koyduğu gümrük vergilerinden devam eden Rusya-Ukrayna savaşına kadar ekonomi üzerinde etkili olan uluslararası gelişmeler de belirleyici durumda.

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Bu veriyi dikkate almak ve atılacak adımlarla geleceğe dair umutları güçlendirmek gerekiyor. Çünkü insan umut ettikçe yaşar.

EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN

Peki ekonomi yönetimine güven ne düzeyde? Ekonominin yüzde 50’si güven üzerine yürür derler.

‘Hiç güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 27 olurken, ‘güvenmiyorum’ diyenler ise yüzde 32.9 çıkıyor. ‘Ne güveniyorum ne güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 16 olurken, ‘güveniyorum’ diyenlerin oranı yüzde 21.2 çıkıyor. ‘Çok güveniyorum’ diyenler ise yüzde 2.9’da kalıyor. Bu veriler bir önceki aya göre aynı kalmış durumda.