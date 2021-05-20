Anket sonuçları mı anket partisi mi

Muhalefet lideri olmasına rağmen milli meselelerdeki duruşu ve PKK terörü ile arasına mesafe koymasını önemserim.
Akşener’in 28 Şubat’ta darbecilere karşı verdiği yiğit mücadeleyi ise her zaman vurgularım. Ama zaman zaman da eleştiriyorum.
Yanlışa yanlış diyelim ki doğru dediğimizin kıymeti olsun ilkesiyle hareket ederim.
Akşener son dönemde yükseliş içinde olan bir lider. O nedenle de muhalefette kilit bir konuma yükseldi. Ona dayanarak millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener diyorum. Ama bu onu eleştirmeme engel değil.
ŞIK OLMADI DEMİŞTİM
Akşener’i, Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’le görüşmesi sonrasında yaptığı, “minnoş” benzetmesi nedeniyle eleştirmiştim.
Şık olmadı, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına “minnoş” demek; Akşener’e yakışmadı, demiştim.
NETANYAHU BENZETMESİNE İSYAN ETTİM
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın HDP’ye bir başkan yardımcılığı ve iki bakanlık önerisini tartışmaya açmaya hazırlandığını ifade etmiştim.
DEMİRTAŞ’IN FORMÜLÜ
Muhalefetin 2023 modelini ise, “CHP, İYİ Parti ve HDP’ye birer başkan yardımcılığı ile ittifakta yer alan partilerin liderlerinin kabinede yer aldığı ve partilerin oy oranlarına göre temsil edildiği bir formül olgunlaştırılmaya çalışılıyor” diye yazmıştım.
Ben yazdım, ben söyledim tarzındaki yazıları sevimli bulmam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Demirtaş’ın önerisini bir adım ileriye taşıyıp, “liderler kabinesi” olarak modellemesi nedeniyle geçmişe atıf yaptım.
LİDERLER KABİNESİ MODELİ
Kılıçdaroğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sorusu üzerine 2023 seçimlerine Millet İttifakı’nı oluşturan tüm aktörlerin yer alacağı bir kabine modeli ile gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Liderler kabinesi modelini, “Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’ndan olunca cumhurbaşkanı yardımcıları da Meclis başkanı da Millet İttifakı’ndan olacak. Temel Karamollaoğlu da, Meral Akşener de, Gültekin Uysal da yönetim kadrosunda olacak” diye anlattı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’na dahil oldukları takdirde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu da bu modele dahil etmeyi planlıyor. Davutoğlu’nu bilemem ama Babacan, Millet İttifakı’na girmekte istekli.
AKŞENER’E MECLİS BAŞKANLIĞI MI?
Kılıçdaroğlu
Ancak sistematik olarak takip ettiğim araştırma kuruluşlarından olan Optimar’ın henüz hiçbir yerde yayınlanmayan araştırmasını ise paylaşmak istedim.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar bu araştırmayı 22-30 Nisan tarihleri arasında yapmış. 26 ilde 2027 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın kaynağını ise Optimar karşılamış.
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU
Koronavirüsün küresel bir salgın olarak dünyayı etkisi altına aldığı günden bu yana ne zaman Türkiye’nin en önemli sorunu nedir diye sorulsa, ekonomi ile koronavirüs at başı gidiyor. İlk başlarda koronavirüs ön plandaydı. Ancak uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandı.
EKONOMİ İLK SIRADA
Optimar’ın araştırmasında yüzde 33.2’yle ekonomi ilk sırada çıkıyor. Onu yüzde 30.9’la koronavirüs salgını takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13.7’yle işsizlik geliyor.
Araştırmanın alt başlıklarında ekonomi öncelikli sorun diyenler, mutfağı iyi bilen kadınlar, iş hayatında aktif olarak yer alan 35-44 arası erkekler ve ilginç bir şekilde üniversite mezunları oluşturuyor.
PARTİLERE GÖRE ÖNCELİK SIRASI
Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklamasını yapmıştı. Açıklama değil de ona meydan okuma denilebilir.
Peker hakkında suç duyurusunda bulunan Soylu, “Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım” dedi.
90’LI YILLAR SENARYOSU
İçişleri Bakanı Soylu ile hafta başında görüştüğümüzde Sedat Peker’in kasetleri üzerinden ülkenin 90’lı yıllara döndürülmek istendiğini konuşmuştuk. Hatırlarsanız o zaman Alaattin Çakıcı - Korkmaz Yiğit kasetleri üzerinden siyaset dizayn edilmeye çalışılmıştı.
90’lı yıllarda Meclis’te Çeteleri Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Sadece Hakkâri’de 33 ayrı çete türü organize suç örgütü tespit edilmişti.
AK Parti iktidarında ülke çetelerden temizlendi. Süleyman Soylu, sadece PKK’ya karşı değil, çetelere karşı da yürekli bir mücadele verdi.
Sedat Peker’i yurtdışına kaçıran güç, onu konuşturarak iklimi değiştirmek istiyor.
KAOS PLANI
Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı olarak görebilirsiniz. Ama hem AK Parti milletvekili rozetini taşıyacaksınız, hem de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tasfiye planının “tam göbeğinde” yer alacaksınız. Bu siyasi ikiyüzlülükten başka bir şey değil.
İHANETİ AFFETMEZ
AK Parti’den istifa edebilirsiniz. AK Parti’nin karşısına parti kurabilirsiniz. Bizim insanımız birçok şeyi anlar ama bir şeyi affetmez. O da ihaneti.
Siyasi ahlakı, etik değerleri ağzından düşürmeyen Ali Babacan’ın bu yaptığı ise, bırakın siyasi kriterlerle değerlendirmeyi insani olarak dahi affedilecek gibi değil. Ali Babacan, AK Parti’ye ve Erdoğan’a yönelik kumpasın içinde yer alırken, AK Parti milletvekiliydi. Ve tam 13 ay sonra istifa etmeyi aklına getirdi.
SİYASİ İBRET BELGESİ
Ali Babacan’ın bir yandan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına imza verip, diğer yandan Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın karşısına ortak aday olarak çıkarılması projesinin mimarlarından biri olduğu yönündeki itirafını eleştirdim. Sadece eleştirmekle yetinmedim. Siyasi ikiyüzlülük örneği olarak hem Ali Babacan’ın hem Ahmet Davutoğlu’nun imzalarının örneklerini yayınladım.
Siyasi bir ibret belgesi olarak arşivlerde yerlerini almalarını istedim.
ERDOĞAN’IN TELEFONU
Amaç, Abdullah Gül’ü kullanarak Erdoğan’ı tasfiye etmekti.
O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer aldığını açıkladı.
Bunun tek bir adı vardır.
O da siyasi iki yüzlülüktür.
İŞTE O SORU-CEVAP
Şimdi sizi önce 3 yıl sonra gelen itirafa götürmek istiyorum. Ali Babacan, CHP’ye yakın bir kanal olan Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor:
Ali Babacan: 2018’de ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı, ülke tam 5 yıl kaybetti.
İsmail Saymaz:
Oysa bayramdan sonra kendileri de güçlendirilmiş parlamenter sistemi esas alan anayasa önerilerini açıklayacaklar. İktidar ve muhalefetin birbirinin yeni anayasa önerisine burun kıvırmaya hakları yok. Çünkü ne muhalefetin ne de iktidarın tek başına anayasa yapacak sayıları yok.
Yeni anayasa yapılacaksa uzlaşmak zorundalar. Ama baştan reddederek uzlaşma nasıl sağlanacak?
DARBELERİN ANAYASASINDAN SİVİL ANAYASAYA
“Türkiye’nin yeni anayasa yapma vakti gelmiştir” diyerek yeni anayasa sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasen Türkiye’de sorunların kaynağının 1960’tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor” demişti. Bahçeli de anayasaların darbeler döneminde yapıldığı ayıbının altını çizdi. Cumhuriyetin yüzüncü yılına yeni anayasa yapmanın demokratik görev olduğunu belirtti. Türkiye artık darbeler anayasası ile yönetilme ayıbından kurtulmalı.
ÖN ŞARTSIZ
Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz son düğmesi de yanlış olur. Yeni anayasa için yola çıkılırken ön şartsız olmak ve uzlaşmayı esas almak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için ön şartlarının olmadığını açıklamıştı. Partisinin en yetkili karar organı olan MYK’da, “Biz Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa yapması gerektiğini prensip olarak söylüyoruz. Bunu yapmak için tüm kesimlere çağrı yapıyoruz. Ancak bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok” demişti.
Bahçeli’nin ön şartsız uzlaşma çağrısı da Erdoğan’la örtüşüyor. MHP Lideri, “Artık uzlaşmak, yeni anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır” demişti.
AK PARTİ’DE
Kamuoyu araştırma şirketlerinin en büyük sermayesi inandırıcılıklarıdır.
ANKET BORSASI
Her seçime giderken anket borsası açılıyor. Ama bu kez borsa erken açıldı. Sanki ihaleye çıkılmış gibi. AK Parti’yi en düşük gösteren ihaleyi alacak gibi. Şimdilik yüzde 30’un altına indirdiler. Yakında yüzde 20’nin altına çekeceklerinden eminim. Sanıyorum ihale en fazla verenin üstünde kalacak.
Muhalefeti bir motivasyon içinde görüyorum. Ama bunun boyu nedir, Millet İttifakı birbirinden mi oy alıyor, iktidar ve muhalefet arasında geçişkenlik yaşanıyor mu? Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bunları görmeliyiz...
AK PARTİ ANKETLER İÇİN NE DİYOR?
Anket firmalarının AK Parti’nin oylarını düşürmek için yarıştıkları bir dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’le konuştum. Şen, araştırmaların yapıldığı AR-GE’den sorumlu. Ayrıca GENAR Araştırma Şirketi’yle AK Parti kurulmadan önce de bu işin içinde olan birisi.
Dikkat edin Mustafa Şen’e oy oranlarını sormadım. Netice itibarıyla o da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
MUSTAFA ŞEN’İN SORUSU
Tam bu aşamada Ekrem İmamoğlu’na can suyu olacak bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “ön inceleme” diyor. Ama kamuoyu, ‘Ekrem İmamoğlu’na türbeye girerken elini arkasına attığı için soruşturma açıldı’ şeklindeki açıklamayı satın aldı. Algı, olgunun önüne geçti. AK Parti’den önemli bir hukukçu “Bu işler ceza hukukunun değil, milletin ferasetinin konusudur. Ciddiye alınmayıp, inceleme konusu dahi yapılamaz” dedi.
CEZAEVİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA
Siyaset, soruşturmalarla tanzim edilecek bir alan değil. Tam tersine teper. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda şiir okuduğu için hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan oturuyor.
‘TÜRBEDE ELİN ARKADA’ SAVUNMASI
“Elin arkada türbeye girdin” diye bir söylem, bir soruşturma konusu olur mu? Ekrem İmamoğlu yazılı savunmasında, “Fatih Sultan Mehmet’e ait türbe” dedikleri yerin Fatih Camisi haziresinde bulunan “Gülbahar Hatun” türbesinin önü olduğundan bile bihaber bu müfteri, aziz hatırasını ve emanetini korumak üzere iki yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım süresince yaptıklarım ortadayken, Fatih Sultan Mehmet Han’a saygısızlık edebileceğimi; Gülbahar Hatun’a ya da bu dünyadan göç etmiş herhangi tarihi şahsiyete ait bir türbeye ya da hatıraya karşı özensiz olabileceğimi ima edebilecek kadar izandan yoksun birisidir. Bu nedenlerle Yüce Han’ın fethettiği; bir çağın kapanmasına, yeni bir çağın başlamasına vesile olan Dünya Kenti İstanbul’un seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum, iftira atanı da kınıyorum” diyor.
İMAMOĞLU’NUN HDP’Lİ BELEDİYELERİ ZİYARETİ
AK Parti, İstanbul seçimlerinde Kürt oylarını alamadığı için seçimi kaybetti. 2023 seçimlerini kazanabilmesi için Kürt oylarını alması gerekiyor. Ancak tam aksine Ekrem İmamoğlu’na, “HDP’li belediyeleri niye ziyaret ettin” diye soruluyor.
İmamoğlu,
Zaman zaman bir araya geliyorlar, kimi zaman özel görüşmeler yapıyorlar.
Kılıçdaroğlu bir ara adaylık sinyali verse de stratejisi, ortak aday çıkarılması yönünde.
Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde de ortak adaylık modelini zorladı ancak Abdullah Gül formülü tutmadı. CHP isyan etti. Meral Akşener, Gül’ün önünü kesti çünkü kendisi aday oldu. Ancak bu kez strateji değişti. Bu kez ortak adaylık daha güçlü bir ihtimal.
Meral Akşener, kısa bir süre önce, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım” diye sinyali verdi.
A PLANI
Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te millet ittifakı olarak ortak aday çıkarmak. İki liderin yerel seçimlerde olduğu gibi muhafazakâr ve Kürt seçmenden oy alabilecek isimlerin üzerinde durduğu ifade ediliyor. B planında ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşmesi var.
AKŞENER’İN CUMHURBAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRMESİ
Akşener
Ancak kadın cinayetleriyle mücadele mevsimlik bir iş değil. Israrla takip edilmesi gerekiyor. Çünkü kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Caniler, genç kızlarımızı vahşice katlediyorlar. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödemedikleri sürece bu kadın cinayetleri devam edecek.
Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’le ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun raporunda, “Kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği” tespitine yer verilmişti. Yani ‘Pınar Gültekin diri diri yakılmış’ deniliyordu.
BİLİRKİŞİLERDEN VAHŞETİN RAPORU
Gaziantep’te Mehmet Kaplan tarafından dördüncü katın balkonundan atılarak öldürüldüğü iddia edilen Duygu Delen’le ilgili resmi bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Adli Tıp uzmanı Dr. Murat Akbaba, Adli Fizikçi İlknur Bakır Özbilek, olay yeri bilirkişisi Alpaslan Can ile bilişim uzmanı Halis Bozkurt tarafından hazırlanan raporda, “Duygu Delen’in dengesini kaybederek kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir” denildi.
Bombalı eylemden sonra Ankara Garı’na ilk giden gazetecilerden biriydim. Bedenleri paramparça olan insanların üzeri henüz örtülmemişti. Merasim Sokak’taki vahşette yanık insan bedenlerinin kokusu duruyordu.
Çok büyük acılar bunlar.
Benim itirazım, bombalı eylemi tartıştığımız kadar; patlama olmadan, insanlar canını kaybetmeden bu eylemlerin engellenmesini yeterince konuşmamamıza.
Önlenemeyen saldırıyı tartıştığımız kadar önlenen eylemi de konuşmalıyız.
Önlenemeyen her patlamadan ders çıkardığımız gibi başarılı her operasyondan da sonuçlar çıkarmayı bilmeliyiz.
İSTANBUL POLİSİNİN BAŞARISI
Tam kapanma nedeniyle Esenler Otogarı’nın en kalabalık günlerini yaşadığı bir sırada, polisin dikkati sayesinde PKK’nın bombalı eylemi önlendi.
İstanbul polisini tebrik ediyorum. Büyük bir vahşetin önüne geçtiler.
Salı günü AK Parti’nin MKYK toplantısı vardı. Toplantıya MKYK üyeleriyle birlikte Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik kurulu üyeleri de katıldı. Yeni dönemde toplantılarda yedek üyeler de yer alıyor. Erdoğan, “Asıl, yedek üye yok. Hepimiz sahada olacağız” demişti.
Erdoğan toplantının açılışında, “Artık yeni bir dönem başladı. Arkadaşlar sahada olacağız. 2023 seçimlerine kadar hepimiz sahaya çıkacağız, sahada çalışacağız. Artık masada oturmak yok” diyor.
‘KANDİL’E NE ZAMAN GİRİLECEK’ SORUSUNA SOYLU NE CEVAP VERDİ
PKK’nın ilkbaharla birlikte Türkiye’ye sızma girişimini önlemek için Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtları sürdürülüyor. Sadece operasyon yapılmıyor. PKK’nın Türkiye’ye sızmasının önüne kalıcı ve geçici üslerle duvar örülüyor.
Bu arada sahadaki teröristlerle onların sevk ve idaresini yapan sözde komuta merkezleri arasında irtibatı koparmak için Kandil’deki yerleri havadan vuruluyor.
PKK’nın yönetim merkezi olması nedeniyle Kandil’in sembolik önemi var.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK toplantısında terörle mücadeleye ilişkin kapsamlı bir sunum yapıyor. Süleyman Soylu, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede çok başarılı bir bakan. Soylu, PKK’ya yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken bir üye, “Kandil’e girer misiniz?” diye soruyor. Soylu, “Mücadelemiz baki, devam ediyor” diye karşılık vermekle yetiniyor.
PKK ile mücadelede bazı soruların yanıtı o anda, bazılarının yanıtı ise sahada verilir.
Adli Tıp Kurumu’nun Pınar Gültekin hakkında düzenlediği raporu okudukça kanım dondu.
Çünkü Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nun raporunda, Pınar Gültekin’in “Boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı” da ölmüş olabileceği ifade ediliyor. Yani Pınar Gültekin’in ölümünün daha yaşarken yakılmasına bağlı meydana gelebileceği sonucuna varıyor.
Pınar Gültekin diri diri yakılmış olabilir, diyor.
DİRİ DİRİ Mİ YAKTI
Türkiye bir süre önce PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede konsept değişikliğine gitti. PKK’nın saldırılarını kendi sınırlarımızın içinde önlemek yerine, terörü kaynağında tespit edip, yok eden bir stratejiye geçildi. Hem inisiyatif bizim elimize geçti hem de teröristlerin daha eyleme geçmeden kaynağında yok edilmesi sağlandı.
DÜĞÜNÜ KANA BULAMIŞTI
DEAŞ’ın 2016 yılında Gaziantep’te bir düğüne yaptığı canlı bomba saldırısı dönüm noktası oldu. Fırat Kalkanı operasyonu ile DEAŞ sınırlarımızın ötesine atılırken, içeride de PKK’nın Kandilcikleri yok edildi. Kuzey Irak’ta güvenli bir alan oluşturuldu. Yaz, kış demeden bu konsept geliştirilerek sürdürülüyor.
STRATEJİK NOKTALAR
Terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınmasına neden olan bu stratejiyle ilgili dört noktaya dikkat çekmek istiyorum.
1- Terörü kaynağında önleyici konsept.
2- Terörü sınırlarımızın ötesinde engelleme.
3-
Çünkü İmamoğlu, biraz gerilemesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında en çok oy alacak iki isimden biri çıkıyor. Diğeri Mansur Yavaş. İmamoğlu da şu ana kadar “Cumhurbaşkanı adayı değilim” demedi. Her defasında Cumhurbaşkanı adaylığını istediğine ilişkin yanıtlar veriyor.
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SİNYALİ
İmamoğlu’na son çıktığı yayında da Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tarzıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener’e “Beni aday gösterin” mesajını verdi. “Ben İstanbul ilçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim, önerildim. İlçe belediye başkanı adayı olduğumda da yine adayım demedim. Önce seçim yapıldı, ilçe belediye başkanı adayı oldum. Büyükşehir belediye başkanlığı konuşuldu, benden bir şey duydunuz mu?” dedi.
CHP GENEL MERKEZİ’Nİ RAHATSIZ EDİYOR
Ekrem İmamoğlu’nun her defasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile gündeme gelmesinin CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ettiği söyleniyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili her açıklamasının Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde kaşların çatılmasına neden olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun sürekli olarak Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutarak CHP yönetimine bir dayatmada bulunduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının hizmete odaklanmalarını istemişti. Ama İmamoğlu hizmete değil, Cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda.
CUMHURBAŞKANLIĞI KAVGASI
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı kavgasının CHP’yi karıştırmasının önünü kesmek için Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde mesajlar veriyor. Ta ki parti içinde erken bir Cumhurbaşkanlığı kavgası başlamasın diye.
Özal
Kemal Bey bu işi sevdi. Bakıyorsunuz pat diye bir şey mi oldu, küt diye bir Kılıçdaroğlu videosu düşüyor sosyal medya hesaplarına. Ben mutfaktaki videoyu beğendim. Kılıçdaroğlu’na bir sosyal medya ekibi oluşturulmuş. Hem o videolar hem sosyal medya paylaşımları bir ekip tarafından yönetiliyormuş. Biz onu cumhurbaşkanı adayı olarak bekliyoruz ama o karşımıza YouTuber olarak çıkarsa şaşmayın. Kılıçdaroğlu CHP’yi geniş kitlelere açmaya, muhafazakâr seçmenin oylarını almaya çalışırken, CHP yöneticileri bir anda o algıyı yerle bir ediyorlar.
Şimdi size son dönemden bir CHP derlemesi sunmak istiyorum.
YİNE ENGİN ÖZKOÇ
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a, 104 emekli amiralin bildirisi soruluyor. “Bunlar darbeci değil, bunlar yurtsever” diyor. Hızını alamıyor. “Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyor.
15 Temmuz’da darbeyi püskürten Erdoğan’ı darbeci ilan ediyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Umarım Erdoğan’ın da sonu benzemesin Menderes’e” sözüyle 27 Mayıs’ı, darbeyi, Menderes’in idamını hatırlattı.
AYLAN BEBEK
Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının altına yaptığı
Anket sonuçları mı anket partisi mi
Hem Trump’ın seçildiği 8 Kasım 2016 seçimlerini hem de Biden’ın kazandığı 3 Kasım 2020 seçimlerini izleyen tecrübeli biri son yayınladığım Optimar’ın anketi üzerine aradı.
Anketten çıkan sonuçlar üzerinde konuştuktan sonra bir gözlemini paylaştı.
“Trump’ın seçimi kaybettiği son 1 yıl içinde anketler üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştılar. Bu Trump gidiyor algısıydı. Böylece sandığa gitmeyen Demokrat Parti seçmenini motive etmeye çalıştılar, kazanıyoruz duygusunu oluşturarak onların sandığa gitmesini teşvik ettiler” dedi.
Sadece anketlerin oluşturduğu algı değil, Trump’ı götüren koronavirüs sürecini berbat bir şekilde yönetmesi oldu. Ancak bu algı konusundaki tespit önemliydi.
ANKETLER PARTİSİ
Bir süredir muhalefet partilerinin sağladığı kaynakla kamuoyu araştırması yapan bazı şirketler AK Parti’nin oylarını düşük gösterme konusunda bir yarış içine girdiler. En düşük veren ihaleyi kapacak. AK Parti’yi barajın altında gösteren ipi göğüsleyecek. Öyle ki bir muhalefet partisi oylarını yeterince yüksek göstermediği için çalıştığı bir kamuoyu araştırma şirketine çalışma vermemeye başlamış.
HORMONLU SONUÇLAR
AK Parti’nin olduğundan yüksek gösterilmesinin AK Parti’ye bir yararı olmadığına inanıyorum. Ama olduğundan düşük gösterilmesinin de muhalefete bir faydası yoktur. Hormonlu sonuçlar seçim gecesi hüsran yaşanmasına neden olur.
AK PARTİ’DE YAŞANANLAR
2011 seçimleriydi. Kılıçdaroğlu çiçeği burnunda bir genel başkandı. Erdoğan miting meydanlarında Kılıçdaroğlu’nun soyunu sopunu gündeme getirince, AK Parti’nin oyları gerilemeye başlamıştı. Erdoğan’ın Çorum mitingi vardı. Bunun üzerine mitinglere bir günlük ara verildi. Kampanya dilinin oyları düşürdüğü gerçeği Erdoğan’ın önüne konuldu.
Negatif dil bırakılıp, kampanyanın kalan kısmında pozitif, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanıldı. AK Parti’nin oyları tekrar tırmanışa geçti ve 12 Haziran 2011 seçimlerini yüzde 49.83 oy oranı ile kazandı.
CHP’Yİ YANILTAN ANKETLER
Seçim gecesi parti genel merkezlerini gezip, gözlemlerde bulunmaya özen gösteririm.
1 Kasım seçimlerinin olduğu gece CHP’nin seçim merkezini ziyaret etmiştim. Büyük bir moral bozukluğu yaşanıyordu. Oysa yüzde 25.31 oy alan CHP, klasik oy oranını korumuş, bir hezimet yaşamamıştı.
Seçim kampanyasının koordinatörüne moral bozukluğunun nedenini sormuştum. “Biz yüzde 35 bekliyorduk. En azından yüzde 30’un üstüne çok rahat çıkarız diyorduk. Ama yüzde 25’te kalınca şoka uğradık” demişti. O sırada seçimden 15 gün önce üzerine tarih atıp, cüzdanımda sakladığım anket sonuçlarını çıkarıp uzatmıştım. “Bu oranlar seçim sonuçlarını doğruluyor” demiş, ardından eklemişti, “Bize gelen anketlerde yüzde 30’un altına hiç düşmemiştik. Anketler bizi yanılttı”.
ANKETLER YANILTMAMALI
2023 seçimlerinde ne olur bilemem. Demek istediğim kamuoyu araştırmaları ayna gibi olmalı. Partilerin gerçekleri görüp, doğru politikalar oluşturmalarına katkı yapmalı. Ama anket firmaları kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek yerine kamuoyu oluşturmaya, algı operasyonları yapmaya soyunursa en büyük zararı hizmet verdikleri partilere yaparlar.
İYİ PARTİ’NİN OY ORANI
Son olarak yayınladığım Optimar’ın anketindeki İYİ Parti’nin oy oranı tartışmalara neden oldu. Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’e sorduğumda tespitlerinin o yönde olacağını, sapmalar olsa dahi bir kasıtlarının bulunmadığını söyledi. İYİ Parti’yi bir yükseliş eğiliminde görüyorum. Ankette İYİ Parti’nin daha çok millet ittifakından oy aldığı, CHP’den İYİ Parti’ye kaymaların yaşandığı görülüyor.
Ama bu yükseliş eğilimi İYİ Parti’yi şımartmamalı. Dahası aşırı özgüven patlamasıyla iletişim kazaları yaşatmamalı.
ANKET PARTİSİ
Tekrar başa dönecek olursak, 2023 seçimlerine 2 yıl kala anketler üzerinden bir algı operasyonu yaşanıyor. Bu ülkede bir iktidar partisi var, muhalefet partileri var. Artık bir de anket partileri oluştu.
YENİ PARTİLERİN OY ORANI
Madem anketlerden söz açıldı, bu kez Optimar’ın yeni kurulan ya da kurulacak olan partilerle ilgili araştırmasının sonuçlarını paylaşayım.
MUHARREM İNCE
Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni kurarak yola çıktı. Optimar, “Muharrem İnce’nin kuracağı partiye oy verir misiniz?” diye sormuş.
Ankete katılanların yüzde 68.1’i “Hayır” diyor. Yüzde 14’ü ise fikrinin olmadığını belirtiyor. Ama yüzde 17.9’u “Oy verebilirim” diyor. Muharrem İnce’nin partisinin kuruluşta daha büyük bir dalga meydana getirmesini bekliyordum. Ama yine de ikna edebilirlerse kendilerine oy verebileceğini söyleyen önemli bir kitle mevcut.
ÜMİT ÖZDAĞ
Ümit Özdağ’ın milliyetçi partisi de kuruluş için gün sayıyor. Ümit Özdağ’a ilgi daha önce düşüktü. Ümit Özdağ’ı bir süredir yayınlarda daha sertleşmiş olarak görüyorum. Belki bunun etkisi vardır. “Ümit Özdağ’a oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 8.3’e yükselmiş.
“Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 70.2 olurken, “Fikrim yok” diyenler yüzde 21.5 çıkıyor. Ümit Özdağ’ın çok çalışması lazım.
SARIGÜL’ÜN OY ORANI
Mustafa Sarıgül’ün partisiyle ilgili oy oranlarını vermezsek eksik olur. Sarıgül’ün değişim partisinin oy oranı beni şaşırttı. Optimar’ın anketinde Türkiye Değişim Partisi kararsızlar dağıtıldığında yüzde 1 çıkıyor.
TEBRİKLER CHP
İSRAİL’İN Filistin’deki katliamına tepki olarak CHP Genel Merkezi’ne Filistin bayrağı ve “Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır” yazan afiş asıldı.
Filistin’e verdiği destekten dolayı CHP’yi kutluyorum.
Filistin davasının iktidarı ve muhalefeti olmadığını gösterdiği için ayrıca kutluyorum.
Tebrikler CHP...