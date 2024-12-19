Anket sonuçları CHP’ye alarm veriyor

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Çünkü Betimar Araştırma’nın bir önceki ayda yaptığı anketi size aktarmıştım. Devamlılık ilkesi gereğince yeni anketten çıkan sonuçları da paylaşmak istiyorum.

Gürkan Duman’ın başkanı olduğu ve güvenilir bir araştırma kuruluşu olan Betimar’ın 11-12 Aralık tarihleri arasında 1750 kişi üzerinde yaptığı ankete göre CHP’deki gerileme sürüyor, AK Parti ise yükseliş eğilimine geçmiş durumda.

CHP’DE DÜŞÜŞ

Kararsızlar dağıtıldığı takdirde ankete katılanların yüzde 33.6’sı AK Parti’ye oy vereceğini söylerken, CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27 çıkıyor.

CHP ve AK Parti’yle ilgili verilerin trendi önemli. Çünkü 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP, 1977’den sonra yüzde 38 oranında oy alarak birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise 3 Kasım 2022 seçimlerinden sonra yüzde 35 oranında oy alarak ilk kez ikinci parti konumuna düştü.

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İBRE NE YÖNDE

Yerel seçimlerden sonra CHP’nin oy oranının yukarıya doğru mu gideceği merak konusuydu. Çünkü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin önemli bir bölümünü kazanmıştı. ‘CHP’de ibre yukarıya doğru mu gidecek, CHP yüzde 40’ı aşacak mı’ soruları gündemdeydi. ‘AK Parti’deki gerileme devam edecek mi, AK Parti kendini toparlayıp yeniden yükselişe geçecek mi’ sorusu geçerliydi.

5 AY SÜRDÜ

CHP, 5 ay birinci parti olma özelliğini korudu. Ta ki ekim ayına kadar. Ekim ayında CHP ilk kez ikinci parti oldu. CHP’nin oy oranı yüzde 30.1 çıkarken, AK Parti 5 ay sonra yüzde 31.4’le yeniden birinci parti konumuna yükseldi. Bu veri geçici mi yoksa CHP’deki düşüş ile AK Parti’deki yükseliş trendi sürdürülecek mi sorusu gündemdeydi.

KASIM AYINDA DÜŞTÜ

Kasım ayında ise önemli bir gelişme yaşandı. CHP ilk kez yüzde 30’un altına düştü. Kasım ayında CHP yüzde 29.6 olurken AK Parti yüzde 31.9’a yükseldi.

Aralık ayında ise CHP ile AK Parti arasındaki makas açılmaya başladı. CHP iki puanlık düşüşle yüzde 27.3’e gerilerken AK Parti iki puanlık sıçrama ile yüzde 33.6 oldu.

CHP’deki gerileme ağustos ayında başladı. Ağustos ayında yüzde 34.7 olan CHP’nin oy oranı eylül ayında 31.8’e geriledi.

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CHP NEDEN GERİLİYOR

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkmış, birinci parti olmuş, Türkiye’yi yönetmek için Türk halkından önemli bir destek almıştı, peki ne oldu da 4 ay sonra gerileme başladı?

CHP’yle ilgili verileri ayrıntılı olarak paylaştım. Çünkü CHP yerel seçimlerde 47 yıl sonra ilk kez yüzde 38 oy oranı ile birinci parti oldu. Büyük bir başarı elde etti. Bu sonuçlar, çiçeği burnundaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi hayatı açısından önemli bir başarıyı gösteriyordu. Bu başarı CHP’nin iktidar koşusuna dönebilirdi. Ama görünen o ki rüzgâr tersine döndü.

YÜZDE 25 SINIRI

Ekonomiyle ilgili sorunların devam etmesine rağmen CHP, iniş trendine girdi. Eğer bu iniş trendi devam ederse CHP kısa süre sonra psikolojik sınırı olan yüzde 25 oranına gerileyecek demektir.

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Peki CHP’nin oyları neden eriyor? Suriye’deki kazanımlar demeyin. Çünkü o henüz istatistiklere tam yansımış değil. Önümüzdeki ay yapılacak ankette bunu daha net ölçme imkanı bulacağız.

DÖNÜM NOKTASI AĞUSTOS AYI

1- CHP, yerel seçim zaferinin ardından iktidara yürüdüğünü gösteren politikalar üretemedi. Partideki gerileme ağustos ayından itibaren başladı. Özgür Özel’in normalleşme sürecinde izlediği politikalar saygınlık uyandırmıştı. Ancak kırılma noktası CHP’nin bu politikaları terk edip, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılmamasıyla başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞI

2- Ama ondan önce partiyi içten içe kemiren iki gelişme yaşandı. Bir, cumhurbaşkanlığı tartışması erken başladı. ‘Ekrem İmamoğlu mu cumhurbaşkanı adayı olacak, Mansur Yavaş mı’ tartışması partiyi bir türbülansa soktu. Parti karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı.

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PARTİ İÇİ BÖLÜNME

İkincisi ise Özgür Özel partide birlik ve bütünlüğü sağlayamadı. Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü parti içi muhalefet nedeniyle CHP’de dört eksen oluştu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eksenleri.

Kılıçdaroğlu’nun parti içi mücadelesi, CHP’nin enerjisini parti içi tartışmalara harcamasına neden oldu. Hizipler partisi olan CHP tekrar eksi kodlarına döndü görüntüsü partiye olan güveni sarstı.

CHP-DEM YAKINLAŞMASI

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla başlayan süreçte CHP ile DEM parti aynı fotoğraf karesine girdi. Esenyurt’ta DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları CHP otobüsünün üzerinde konuşma yaptı. Mardin’de ise Özgür Özel, DEM’lilerle aynı otobüsün üzerinde konuştu. CHP ile DEM Parti arasındaki bu yakınlaşma ulusalcı olan CHP seçmenini rahatsız etti.

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ERDOĞAN ETKİSİ

CHP’nin oylarındaki gerilemede CHP’nin hataları kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğinin de etkisi büyük oldu. Betimar’ın araştırmasında Erdoğan’ı başarılı bulanların oranı yüzde 51.1 çıkıyor. Erdoğan, AK Parti’nin 17 puan önünde. Cumhurbaşkanı güçlü bir lider olarak AK Parti’yi yukarıya çekiyor. Özgür Özel ise tam tersine CHP’yi paçalarından tutup aşağıya doğru indiriyor.

SURİYE AÇIKLAMALARI

Hiç geriye gitmeye gerek yok. Sadece Suriye sürecinde Özgür Özel’in açıklamalarını alt alta koysanız CHP neden bu durumda diye sormaya gerek kalmaz.

Özgür Özel, Esed’le görüşün çıkışını yaptığı sırada Beşar Esed’in Suriye’den kaçış yolunda olduğu ortaya çıktı.

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler dizdiği açıklaması dünyada geniş yankı uyandırırken Özgür Özel, Trump’ın açıklamalarından utandığını söyledi.

Dünya Mersin’e giderken Özgür Özel tersine gidiyor.

Son olarak AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretine, CHP’yi niye ziyaret etmiyor diye tepki gösterdi.

PARAŞÜTÜ AÇMADI

Fıkra bu kadar. Özgür Özel, Suriye sürecindeki açıklamaları ile uçaktan atlarken paraşütünü açmayan birisi gibi hızla aşağıya çakılıyor.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANI

CHP ile ilgili verileri önümüzdeki ay da sistematik olarak yansıtmaya devam edeceğimi belirtiyor, Betimar’ın anketinden diğer partilere ilişkin verileri de paylaşmak istiyorum.

AK Parti’nin yüzde 33.6, CHP yüzde 27.3 olduğu ankette DEM Parti yüzde 9.8, MHP yüzde 9.3, Zafer Partisi yüzde 5.3, İYİ Parti yüzde 4.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.2, TİP yüzde 2.3, Anahtar Partisi yüzde 1.8 çıkıyor.