Anayasa değişikliğinde bir konu Erdoğan’a bırakıldı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın AK Parti’nin hukukçu kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan sonra çalışmalar sürdü. Bozdağ, cumartesi günü anayasa hukuku profesörleriyle görüştü. Dün ise Bozdağ’ın başkanlığında AK Parti’nin hukukçu milletvekilleriyle geniş katılımlı bir çalışma yapıldı. Böylece başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi büyük ölçüde şekillendi. Bekir Bozdağ bugün kabine toplantısında bir sunum yapacak. Ardından da değişiklik teklifi Meclis’e sunulacak. Böylece süreç başlayacak.

CUMHURBAŞKANI’NA BIRAKILDI

Anayasa değişikliği teklifinde ne getiriliyor? Ona değineceğim. Ama bir nokta var ki çok önemli. İşte o konuda karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakıldı. Peki o konu ne?

Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile konusunda da bir anayasa değişikliği yapılabileceğinin sinyalini vermişti. LGBT sapıklığının aileyi tehdit ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı çok önemli. Erdoğan, sadece başörtüsüyle ilgili düzenleme ile kalınmamasını istemiş, “Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler yapalım” demişti.

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EVET DERSE PAKETTE

Erdoğan’ın bu talimatı üzerine Anayasa’nın 41. Maddesi’nde yer alan “aile” tanımı üzerinde değişiklik yapılması gündeme geldi. Ancak aileyle ilgili düzenlemenin başörtüsü serbestisini güvence altına alacak anayasa değişikliği paketine eklenip eklenmemesinin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakıldı. Erdoğan onay verirse başörtüsü düzenlemesi ile birlikte aileyle ilgili değişiklik de pakete eklenecek.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Bu arada başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliğinin kapsamı netleşti. Anayasa’nın eşitlikle ilgili 10. Maddesi ile yüksek öğretimi düzenleyen 42. Maddesi’nin esas alındığı değişikliğe bir de kamuda çalışma boyutu eklendi. Böylece başörtüsüyle ilgili değişiklik Anayasa’nın 5 maddesini kapsayacak şekilde genişletildi.

1- Anayasa’nın 10 ve 13. Maddesi’ne göre “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda” olacak.

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2- Anayasa’nın 42. Maddesi’ne göre, kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse eğitim ve öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemeyecek.

3- Anayasa’nın 49. Maddesi’nde yer alan çalışma hayatı ile 70’nci maddede düzenlenen kamu hizmetlerine girme hükümleri de değiştirilecek.

Düzenleme ile eğitim hayatı, kamu hizmetleri ve çalışma hayatında kimsenin başörtüsünden dolayı ayrımcılığa tabi tutulamayacağı anayasal güvence altına alınacak.

BALKON KONUŞMASINI KİM YAPACAK?

6’LI masa, “Erdoğan bitti, AK Parti seçimi kaybetti” diye kendini kandırsın, meydanlar, sokaklar hiç de öyle göstermiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Balıkesir’deydi. Balıkesir’e Demirel’le, Cindoruk’la, Özal’la, Erdoğan’la gittim. Cumartesi günü başka bir Balıkesir vardı. Sokaklar, balkonlar, caddeler, Kuvayımilliye Meydanı tıklım tıklım dolmuştu. Balıkesirliler sokaklarda kilometrelerce kuyruk oluşturmuşlardı. Sadece kalabalık değil, müthiş bir ilgi vardı. Erdoğan o nedenle aracını durdurup “Balıkesir sandıkları patlatacak” dedi.

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Erdoğan, Balıkesir’den ayrılırken duygularını, “Vatandaşın ilgisi, alakası beni çok memnun etti” diye ifade etti.

Erdoğan son dönemde Ordu’ya, Samsun’a, Sakarya’ya, Balıkesir’e gitti. Hepsinde de benzer tablolar yaşandı.

6’LI MASA KAYBEDİYOR

Erdoğan’ın yurt gezilerini izliyorum. Şehir buluşmalarından sonra illerin kanaat önderleriyle konuşuyorum. Anadolu irfanı harekete geçmiş durumda. Millet, 6’lı Masa’nın Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemeyeceğini görmüş durumda. Erdoğan ise ekonomik sorunlar başta olmak üzere her konuda çözüm üretiyor. Bu da “Yaparsa yine reis yapar. Çözerse yine Erdoğan çözer” algısını oluşturuyor.

İKİ TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her toplantıda AK Parti kadrolarına, “Millete gittiğinizde bizim Türkiye’yi nereden nereye taşıdığımızı anlatın. Bir de biz olmazsak bunların Türkiye’yi ne hale getireceğini anlatın” diyor.

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AK Partililer bunu ne kadar anlattı bilemiyorum ama onların yerine 6’lı Masa çok iyi anlatmış. Millet 6’lı Masa’nın Türkiye’yi yeniden koalisyonlu yıllara çevireceğini görmüş. O nedenle de hızla Erdoğan’ın etrafında toplanmaya başladı. Ağustos ve eylül ayında AK Parti oylarında yaşanan yükselişin altında bu yatıyor.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu arada seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalara ışık tutacak gelişmeler yaşandı. Bahçeli, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını ilan etti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Bir ara seçimlerin 14 Mayıs’a alınması düşünülmüştü ancak muhalefetin seçimlerin 14 Mayıs’a çekilmesini istismar edebileceği üzerinde duruldu. 14 Mayıs ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil ama bir şartla. O da teklif muhalefetten gelirse.

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SKM’LER ERKEN AÇILMAYACAK

Bir başka gelişme ise geçen haftaki AK Parti MYK toplantısında yaşandı. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim hazırlıklarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yavuz’un sunumu beğenildi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Koordinasyon Merkezleri’nin (SKM) erken açılması önerisine, “Her şey zamanında başlasın. Erken açmaya gerek yok” yanıtını verdi.

BALKON KONUŞMASI

Tekrar başa dönecek olursak, önemli olan seçimin hangi tarihte yapılacağı değil, sonucunun ne olacağı. Seçimler sosyal medyada değil, sandıkta kazanılacak. Sosyal medya fenomenleri değil, millet oy kullanacak. Zafer sarhoşu olan 6’lı Masa şimdiden ganimet paylaşımına düştü ama görünen o ki 2023 seçimlerinde zafer yine Erdoğan’ın olacak. Balkon konuşmasını yine Erdoğan yapacak.

YAKINDA KILIÇDAROĞLU’NU MEHDİ İLAN EDERLER

CHP’li Ensar Öğüt, Kılıçdaroğlu’nun Peygamberimizin soyundan geldiğini yani Seyyid olduğunu iddia etmişti. Hatta bu uğurda bir de kitap yazmıştı.

Ensar Öğüt bu kez de KRT’ye çıkıp Kılıçdaroğlu’nun hafız olduğunu iddia etti. “Kuran-ı Kerim’i ezbere biliyor. Ayetleriyle beraber... Bu kadar mütevazı bir insan, namazını da kılıyor ibadetini de yapıyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun hafız olmasına bir sözümüz yok da Ensar Öğüt bu gidişle Kılıçdaroğlu’nu Mehdi ilan ederse şaşırmam.