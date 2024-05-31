Amerika’nın PKK’ya devlet kurdurma oyunu

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Çünkü bu olay ülkemiz açısından bir beka sorunu. Amerika’nın oyunu bitmiyor. Irak’ı ve Afganistan’ı işgal eden, Suriye’yi iç savaş bataklığına sokan, Gazze’de ise İsrail’in katliamlarına destek veren Amerika bize bir tuzak kuruyor.

MİMARI MCGURK

Eğer bir Amerikan planı varsa ondan endişe etmek lazım.

Planın adı PKK terör örgütüne Suriye’de önce özerk bir yönetim kurdurmak sonra bunu PKK devletine dönüştürmek.

Planın mimarı ABD’nin Ortadoğu sorumlusu McGurk.

McGurk olarak yazılır ama PKK’nın hamisi olarak okunur.

AMERİKALI GENERAL İTİRAF ETTİ

Amerika’nın SDG oyunun ne olduğunu ve McGruk’un ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu ABD Özel Kuvvetler Komutanı Org. Raymond Thomas anlatıyor.

“Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Brett McGurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım çünkü (SDG unsurları) benim veremeyeceğim şeyleri istiyorlardı. Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı.”

PKK HANÇERİ

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ABD işte bu. McGurk işte bu.

Bu yüzden diyorum ki tehlikeli büyük.

Trump, Irak’tan çekilme kararı alınca McGurk karşı çıkıp istifa etmişti. Biden ile yeniden başımıza bela oldu.

McGurk, Biden’ın gittiğini, Trump’ın geldiğini görüyor. Hançeri sırtımıza saplayıp öyle gitmeye hazırlanıyor.

ABD, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın kontrolünde sözde bir seçim yaptırmayı planlıyor.

MÜNBİÇ’TEN TÜRKİYE SINIRINA KADAR

Önce 30 Mayıs tarihini ilan etmişlerdi. Ancak gelen tepkiler üzerine bunu 11 Haziran’a ertelediler.

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Suriye’nin kuzeyinde Münbiç’ten başlayıp sınırlarımıza kadar uzanan bölgede 133 yerel yönetimin belirlenmesi amacıyla seçim yaptırmayı planlıyorlar.

Bu bölgeler neresi? Tabka, Afrin, Deyrezor, Rakka, Münbiç ve Cezire olmak üzere tam Türkiye sınırından başlayıp Suriye’nin derinliklerine kadar inecek bir bölgeyi kapsıyor.

SURİYE DEVLETİNİN ONAYI YOK

Suriye toprakları üzerinde seçim yapılacak ancak Suriye devletinin bundan haberi yok. Suriye devletinin onayı yok.

Peki Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl korunacak? Yarın DEAŞ da kendi bölgesinde böyle bir iş yapmaya kalkarsa ne olacak?

Suriye Kürt Ulusal Konseyi bu seçime karşı olduğunu açıkladı. Yerel Arap aşiretleri bu seçime karşı çıktı.

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Tabii seçim PKK’nın kontrolünde yapılıyor. PKK ne yaptı? Kamışlı’da Suriye Demokratik Güçlerinin bürosunu basıp iki kişiyi öldürdü.

Yani şimdiden sindirme ve korkutma politikalarını uygulamaya başladı.

TÜRKİYE’DE YAPTIKLARI

Türkiye’de örgütün etkin olduğu zamanlarda Güneydoğu’da PKK aynı şeyleri yapıyordu. PKK’nın işaret ettiği partiye oy çıkmayan köyleri basıyor AK Parti’nin adaylarını katlediyordu. Van’da Aydın Ahi çocuklarının gözleri önünde öldürüldü. Ağrı’da AK Parti’nin sandık müşahidi Mevlüt Bengi’yi elektrik direğine astılar.

Türkiye’de bunu yapan Suriye’de ne yapmaz.

SEÇİME KATILMA ŞARTLARI

Peki seçimlere nasıl katılınacak? Onu da anlatayım. PKK’nın oluşturduğu bir yüksek seçim kurulu var. Onun onayladığı adaylar seçimlere girebilecek.

Peki o bölgedeki Kürtlerin, Arapların tamamı oy kullanabilecek mi? Hayır yok da bir kriteri var. PKK’nn silahlı eylemlerinde yer alan ve 5 yıldır bölgede oturanlar arasından 18 yaşını geçmiş olanlar oy kullanabilecekler.

Buna sadece PKK’lılar aday olabilir ve sadece PKK’lılar oy kullanabilir deseniz daha dürüstçe olurdu.

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ÖZERKLİK İLANI

11 Haziran ilk adım olacak. Ancak başlangıç olarak çok tehlikeli bir adım.

Çünkü seçimden sonra ise özerk yönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

Böylece PKK, ABD’nin himayesinde uluslararası bir statüye kavuşmuş olacak. Bir terör örgütü meşruiyet elde edecek.

ERDOĞAN’IN UYARISI

Bu konuda kararlı olmalıyız. Askeri harekât gerekiyorsa askeri harekâtı göze almalıyız.

Çünkü ilk adımda başarılı olurlarsa devamı gelir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EFES tatbikatında yaptığı kararlılık vurgusu önemliydi.

Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve kuzeyinde terör örgütünün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek” dedi.

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TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI

11 Haziran tarihi yaklaştıkça Türkiye’den sert uyarılar yapılmaya başlandı. Milli Savunma kaynakları da sözde seçim çalışmalarının kabul edilemez olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Milli Savunma kaynakları, PKK’nın Suriye’de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir.”

BERTARAF EDİLECEK

Savunma kaynaklarının açıklamasında MGK bildirisine atıfta bulunularak, “MGK bildirisinde ifade edildiği gibi Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

Bu ses Türkiye’nin sesidir.

Bu uyarı Türkiye’nin uyarısıdır.

11 Haziran’da PKK’ya seçim yaptırmak isteyenlerin bunu dikkate almasında yarar var.

Yoksa Türkiye kararlı.

Nokta...