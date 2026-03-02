Amerika, İran’a tuzak kurdu

Haberin Devamı

İranlılar, Amerika ile görüşmeye hazırlanırken; 13 Haziran’da önce İsrail sonra ABD, İran’ı vurdu.

12 Gün Savaşları’ndan sonra ABD ile İran arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Önce Umman’da sonra Cenevre’de görüştüler. İran, Viyana’da yapılacak görüşmelere hazırlanıyordu. İran nasıl olsa Amerika ile görüşüyoruz diye düşünürken; İsrail ve Amerika, 28 Şubat’ta İran’ı ikinci kez vurdu.

Egemen bir devlet vuruldu ve İran’ın dini lideri Hamaney şehit edildi. ABD, diplomasi masasını kurarak İran’ı ikinci kez oyuna getirdi. Amerika diplomasi masasını kurarken, asıl savaş için hazırlık yaptığı belliydi. Uçak gemilerini, tanker uçaklarını, savaş uçaklarını bölgeye yığdı. İran’ı diplomasiyle oyalarken İsrail’e vurması için yol verdiler.

SİYASİ HEDEF

Her savaşın bir siyasi hedefi olur. Bu kez hedefin İran rejimi ve İran’ın dini lideri Hamaney olduğu ortaya çıktı. CNN Türk’teki yayınlarda bu kez hedefin Hamaney olduğunu ve ABD ve İsrail’in Hamaney’in nefes alışını dahi takip ettiklerini söylemiştim. Hamaney’in yerleşkesinde güvenlik birimleriyle yapılacak toplantının istihbaratını alan İsrail ve ABD, operasyonu öne çekerek gündüz gözü Hamaney’i vurdular. Belli ki istihbarat yine içeriden ve en yakınından gelmiş. CIA’in istihbaratı alıp İsrail’e bildirdiği söyleniyor.

BAŞKESME OPERASYONU

ABD ve İsrail, bu operasyona “Baş Kesme Operasyonu” adını verdi. İran’da suikastlar süreci Haniye suikastıyla başladı. Onu Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin düşürülmesi takip etti.

En büyük halka ise Hamaney’in öldürülmesiydi. Hamaney’le birlikte İran’da savaşı yönetecek olan kadro ortadan kaldırıldı. Trump, 12 Gün Savaşları’ndan sonra “Onun nerede saklandığını biliyordum. İsrail ve ABD’nin onun hayatına son vermesine izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım” demişti. İran’ın bunu ciddiye alıp Hamaney’i koruması gerekiyordu.



İSTİHBARATI CIA VERMİŞ



Amerikan basını Hamaney’le ilgili istihbaratı CIA’in İsrail’e bildirdiğini yazdı. Belli ki Trump, bu kez Hamaney’in öldürülmesini istemiş. İsrail ve ABD’den aynı açıklama geldi. Hamaney’in başkanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısının istihbaratını alınca operasyonu erkene çekmişler. Belli ki istihbaratı Hamaney’in en yakınından almışlar.



Oklar, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani üzerine çevrilmiş durumda. Hizbullah lideri Nasrallah’ın öldürüldüğü gün Lübnan’da olup sağ kurtulması ve Hamaney ile toplantıya katılıp, erken ayrılması nedeniyle şüpheli muamelesi yapılıyor. İsmail Kani konusunda iddialı olamam ama istihbarat toplantıya katılanlardan gitmiş. Çünkü nokta atışla vurduktan sonra bir Mossad ajanının Hamaney’in cesedini kayda alıp Netanyahu’ya ulaştırdığı iddia ediliyor. Bunu ancak en yakınındakileri yapabilir. Gel de şimdi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın “Mossad ajanlarını tespit etmek için bir birim kurduk. Birimin başındaki Mossad ajanı çıktı” sözünü hatırlama.

LİDER KONSEPTİ

İsrail ve ABD lider konseptini esas alıyorlar. Buna “Baş Kesme Operasyonu” adını vermişler. Venezuela’da Maduro’yu kaçırdılar. Hizbullah’la mücadelede Nasrallah’ı öldürdüler. Hamas’a karşı Haniye suikastını işlediler, Yahya Sinvar’ı katlettiler.

İran’ın dini lideri Hamaney’in öldürülmesiyle birlikte pandoranın kutusu açıldı. ABD, İran’da ne planlıyor sorusu önem kazandı.

SİYASİ HEDEF NE

Her savaşın bir siyasi hedefi olur. ABD, İran’da bir rejim değişikliği mi hedefliyor? İran’ın kaosa sürüklenmesi ve iç savaş için hazırlık mı yapıyor? Bunu göreceğiz.

Bu süreci biraz da İran devletinin gücü belirleyecek. Eğer Hamaney’den sonra bir kaos oluşmaz ve iç savaşa izin verilmezse, o zaman ABD yeniden masaya oturmayı deneyecektir.

ABD ve İsrail, İran’ı vururken; İran da savaşı bölgeye yaymak için Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerini hedef aldı. İran’ın İsrail’i veya ABD üslerini hedef alması bekleniyordu, ama Körfez ülkelerini vurması şaşırtıcı oldu.



GÜÇLÜ LİDER GÜÇLÜ TÜRKİYE



Bölgemiz yeni bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken Türkiye, alevlerin ortasında bir istikrar adası olarak yükseliyor. Burada güçlü bir devlet olmamızın, deneyimli ve güçlü bir lidere sahip olmamızın payı büyük. 12 Gün Savaşları’nda olduğu gibi bu savaşta da ABD Başkanı Trump’ın aradığı ilk liderlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Eğer bu savaşın durması için bir lider rol oynayacaksa o Erdoğan olacak. Maalesef ki İran, Türkiye’nin ve Erdoğan’ın bu rolünü şimdiye kadar anlamadı; inşallah bundan sonra anlar.

Gönlümüz İranlı kardeşlerimizden yana.

ANKARA AYAKTAYDI

Bu süreçte en yoğun olarak çalışan devlet görevlilerinden biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğeri ise MİT Başkanı İbrahim Kalın’dı. Sınırımızda savaşın yaşandığı bir sırada Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başındaydı. İran’dan sonra sıra Türkiye’de yorumlarına bakmayın. Hele hele İran vurulursa Türkiye bir saatte düşer diyen etki ajanlarına kulak vermeyin.



Her felaketten Türkiye’ye bir fatura çıkarmaya çalışanların farkındayız. Ama durum ciddi. Bölgemiz çok büyük bir savaş tehdidi ile karşı karşıya. Bu tehlike bize hem çok yakın hem çok uzak. Çok yakın çünkü, İran sınır komşumuz. Uzak çünkü, Türkiye güçlü bir ülke. Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahip.

KIZ ÖĞRENCİLERİ VURDULAR



İran’da yüreğimi sızlatan saldırılardan biri Minab’da bir kız ilkokulunun vurulması oldu. 153 çocuk şehit edildi. Amerikan uçak gemisinin tuvaletlerinin çalışmamasını dert edinenler, İranlı çocukların katledilmesi karşısında sessiz kaldılar.

Bu dünyanın adaleti yok.

Bu dünyanın merhameti yok.