Amedspor maçları

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“Silahı bıraksınlar, evimde misafir ederim” diyen Trabzonluyu unutmadım.

Mardin Midyat’ta Mor Gabriel Manastırı’nı gezerken, “Üç kadın arabamızla İstanbul’dan yol çıktık. Gece gündüz demeden bölgeyi geziyoruz. Bölgeye ne kadar hasret kaldığımızı fark ettim” diyen eczacı kadını da unutmadığım gibi...

TARİHİ EŞİK

Yeni bir tarihi eşikteyiz.

Terörü tarihe gömüp, geleceğimize bakmak istiyoruz.

Adını Terörsüz Türkiye koyduk.

Bu süreçte her olay sürecin test edilmesine neden oluyor.

Bu anlamda bu yıl Süper Lig’e yükselen Amedspor’un maçları büyük önem arz ediyor.

“Futbol sadece futbol değildir” derler.

Futbolda rekabet vardır. Ancak centilmence hareket edildiği zaman sorun olmaz. Futbol kaynaşmaya da vesile olabilir ama iyi yönetilemezse sürece de zarar verebilir.

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AMEDSPOR’UN İLK ÜÇ MAÇI

Amedspor, Süper Lig’deki ilk maçını 16 Ağustos’ta Süper Lig’in yeni takımı olan Erzurumspor’la Diyarbakır’da oynayacak.

Diyarbakırlıların, Dadaşları bağırlarına basması ve geleneksel Kürt misafirperverliğini göstermeleri gerekiyor.

Çünkü Amedspor’a da Diyarbakır’a da misafirperverliği ile ünlü olan Kürt kardeşlerimize de bu yakışır. Aynı olgunluğu Erzurumspor seyircisinden de bekliyorum. Dadaşlar kendilerine yakışan bir vakar içinde hareket etmeliler.

Erzurum’da, 90’lı yıllarda Naim Hoca sokaklara dökülen halkı sakinleştirerek büyük olayların çıkmasını önüne geçmiş ve ülkemize büyük hizmet etmişti. Bugün dahi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Erzurum’un ruhunu Naim Hoca temsil eder. Naim Hoca’nın torunlarına devlet ve millet şuuru ile hareket etmek yakışır.

TRABZONSPOR VE KOCAELİSPOR MAÇLARI

Amedspor ikinci hafta ise Kocaelispor’a konuk olacak. Maçın sportmenliğe yakışır bir centilmenlik içinde geçmesini arzu ederim.

Amedspor, 30 Ağustos’ta ise Trabzonspor’u Diyarbakır’da konuk edecek. İkinci yarı ise Trabzonspor, Amedspor’u konuk edecek. Trabzonlular bu ülke için canını veren milliyetçi insanlardır. Milliyetçilik ülkesini sevmek demektir. Milliyetçilik sadece bir ideoloji ve duygu değildir. Aynı zamanda akıldır. Ülkesi için en doğru olanı yapmak demektir. Milletinin ve devletinin hayrına olan şekilde hareket etmek demektir.

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50 yıl içinde büyük acılar yaşadık. Şehitler verdik. Kan döktük ama bu devleti böldürmedik.



TARİHİ FIRSAT



Şimdi ise yeni bir mücadelenin içindeyiz.

Ülkemizin gelecek yüzyılının temellerini atıyoruz.

Tarihi bir fırsat yakaladık.

İç ve dış konjonktür yanımızda.

Bu ülkenin evlatları olan Türkler ve Kürtler olarak muazzam bir iş yapıyoruz. Ayaklarımıza vurulan 50 yıllık prangaları söküyoruz.

Sırtımıza giydirilen terör gömleğini yırtıp atıyoruz.

Bundan sonra Türkiye başka bir Türkiye, bölge başka bir bölge olacak.

İSTİHBARAT SERVİSLERİNE DİKKAT

Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz.

Amedspor’un maçları da buna dahil.

Bu maçlar iyi yönetilirse sürece çok olumlu katkı yapacak. Kardeşlik ve barış iklimini güçlendirecek. Tersi olursa sürece zarar verecek.

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Elbette ki yabancı istihbarat servisleri bu süreci sabote etmek isteyecekler. Bazı siyasiler bu sürece zarar vermeye çalışacaklar.

Bu tuzağa düşmeyelim.

İsrail başta olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olanları sevindirmeyelim.

Amedspor maçlarını sportmenliğin, centilmenliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir iklimde yapalım.

Bu ülkenin ferasetli insanları olarak yüzyılın projesi olan Terörsüz Türkiye sürecini futbol topuna kurban etmeyelim.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI HAFTAYA ÇIKIYOR



Terörsüz Türkiye yasa teklifi önümüzdeki hafta Meclis’e geliyor. Yasa teklifi sadece AK Parti’nin önerisi olarak gelmeyecek. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere ortak teklif olarak Meclis’e sunulacak. Sevindirici olan tarafı ise İYİ Parti hariç diğer partilerin de yasaya destek verecek olması. Yasa çıktıktan sonra ekim ve kasım aylarından itibaren silah bırakan örgüt mensupları Türkiye’ye gelecekler.

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İYİ Parti, 90’lı yılların retoriği ile hareket ediyor. Yine hamaset nutukları atacaklar ama asıl milliyetçilik her gün şehit cenazelerinin gelmesini beklemek değil, akan kanı durdurmaktır.

ATATÜRK’TEN DAHA MİLLİYETÇİLER Mİ

Milliyetçilik, Türkiye’yi karıştırmak isteyen ülkelerin elinden PKK kozunu almaktır. Dün Şeyh Said Yasası’nı yayımladım.

Şeyh Said Yasası’nı çıkaran Atatürk.

Peki İYİ Parti, Atatürk’ten daha çok milliyetçi mi, Atatürk’ten daha çok mu bu ülkeyi düşünüyor?

Bu konu şimdiye kadar Türkiye’nin beka sorunuydu, bundan sonra Türkiye’nin gelecek yüzyıl planı olarak görmek gerekiyor. Bunun iktidar ve muhalefeti yok.



YASANIN MADDELERİ



Yeni yasanın çerçevesini aktaracağım.

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1- Yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. Geçiş dönemi yasası olacak. Genel af olmayacak. Kişiye özel af olmayacak.

2- Öcalan ve Kandil’deki lider kadro yasal düzenlemeden yararlanamayacak.

3- Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacak. 6 aylık bir süre ile sınırlı olacak. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye girişini esas alan bir yasa olacak.

4- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, örgütün silah bıraktığının ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizmanın kurulacağını söyledi. Yasa, MİT tarafından PKK’nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin yapılmasından sonra yürürlüğe girecek.

5- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis raporunda yer aldığı şekilde silah bırakma süreciyle ilgili olarak “Gözetleme ve Denetleme Mekanizması”nın kurulacağını, güvenlik birimlerinin belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında Meclis’i bilgilendireceklerini söyledi.

6- Yasal düzenleme polis ve askerlerimizi şehit edenleri kapsamıyor.

Peki bu yasanın ülkeye ne zararı var? Bunun hangi maddesine itiraz edecekler?