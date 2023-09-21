Akşener’in ittifak stratejisi

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Racon kesen bu söz daha çok siyaset dışı dünyada kullanılıyor. Ama izniniz olursa bu kez siyasete ilişkin olarak kullanmak istiyorum. Çünkü Meral Akşener, siyasi olarak racon kesmeye hazırlanıyor.

Gün geçmiyor ki Meral Akşener’den CHP ile ittifak ve 6’lı Masa’ya ilişkin yeni bir ifşaat gelmesin. Akşener seçimlerden sonra sürpriz bir çıkış yaptı. CHP ile ittifakın bittiğini açıkladı. Yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan etti. 2028 seçimlerinde de ittifak yapmayacaklarını söyledi. Hatta öyle ki İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını ifade etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ UMUTLU

Meral Akşener, çok sert çıkışlar yapıp ardından tam tersi işler yaptığı için ‘Acaba dediğini yapar mı, son anda yine rotayı ittifaklara kırar mı, İstanbul ve Ankara’da il bazlı işbirliğine girer mi?’ soruları oluşmaya başladı.

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Akşener’in cumhurbaşkanlığına aday gösterecek kadar desteklediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise her fırsatta ittifak kapısını açık tutmaya çalıştılar. İmamoğlu, “İstanbul İttifakı kurulabilir” dedi. Mansur Yavaş, daha köprülerin altından çok suların akacağına işaret etti.

KARARLILIK GÖSTERİSİ

İmamoğlu ve Yavaş ittifak için umutlu konuşurken İYİ Parti cephesinde yeni adımlar atıldı. Genel İdare Kurulu’nda seçimlere tek başına girilmesi kararının alınması, Akşener’in ittifak yapmayacakları konusundaki sözlerini ısrarla sürdürmesi ‘Acaba Meral Akşener bu kez kararlı mı?’ sorusunun sorulmasına yol açtı.

ADAYLARI AÇIKLAYACAK

Akşener, CHP’ye karşı kontrollü olarak gerilimi tırmandırıyor. CHP ile ittifak yapmayacağı konusunda, her defasında dozu daha da yüksek açıklamalar yapıyor. Dünden itibaren de adım atmaya başladı. Dün CHP’nin kalesi olan İzmir’deydi. Ümit Özlale’yi İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan etti.

Akşener, bu stratejisini sürdürecek. Ne zamana kadar? CHP kurultayına kadar adaylığı kesinleşmiş birkaç ismi daha açıklayacak. Böylece Kılıçdaroğlu’na ne kadar kararlı olduğunu gösterecek.

STRATEJİSİ NE

Peki Akşener’in stratejisi ne? Ne yapmak istiyor?

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1- Akşener’in yakın çevresine, “Artık hiçbir şey almadan verme devri bitti, aldığımız kadar destek vereceğiz” dediği ifade ediliyor.

2- CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçileceğini düşünüyormuş.

3- “Kılıçdaroğlu seçildikten sonra bize gelecek. Çünkü başka çaresi yok. Koltuğunu koruması için yerel seçimleri kazanmaya ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu’nun seçim kazanmasının tek yolu yerel seçimde bizimle yapacakları işbirliğinden geçiyor.”

ŞARTLARI NELER

“Kılıçdaroğlu gelince, şu kadar büyükşehiri, şu kadar il belediyesini ve şu kadar ilçeyi bize bırakın diyeceğiz, kabul etmekten başka şansı yok. Bu kez önce alıp sonra destek vereceğiz.”

İttifak aleyhindeki bu kadar keskin çıkışlardan sonra Meral Akşener bunu yapar mı? Yapar.

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KILIÇDAROĞLU KABUL EDER Mİ

Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul eder mi? Eli mecbur. Başka çaresi yok. Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekilliği ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları veren, yüzde 2 oyu olan Ümit Özdağ’a MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 10 oyu olan Akşener’e neler vermez ki?

CHP MEDYASI NE YAPAR

CHP ile ittifak yapmayacağını açıkladığı zaman Akşener’i hakaret yağmuruna tutan CHP’ye yakın medya bunu alkışlar mı alkışlar. Bırakın alkışlamayı Akşener’i demokrasi kahramanı ilan ederler. O nedenle diyorum ki, Akşener’e hakaret kuyruğuna girmeyin, yarın tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalırsınız.

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NE OLDU PAŞİNYAN

AZERBAYCAN’ın 2020 yılında zaferle sonuçlanan 44 günlük harekâtından sonra ateşkes sağlandı, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu kabul edildi ama aradan geçen süre zarfında barış anlaşması imzalanamadı.

1- Bir kısmı Azerbaycan’ın kontrolünde olmayan Karabağ’a, Ermeni teröristler yerleştirildi. Silahlandırıldı. Azerbaycan’a yönelik saldırılara başladılar. Böylece bölge, Azerbaycan’ın ağrıyan dişi gibi rahatsızlık vermeye başladı.

2- Ukrayna’da Rusya’yı yenilgiye uğratamayan ABD, yıpratma savaşını sürdürmek için Karabağüzerinden yeni bir cephe açmak için harekete geçti.

3- Son dönemde ABD’ye yanaşan, ABD ile tarihinde ilk kez ortak askeri tatbikat yapan Paşinyan, Ermeni teröristlere silah desteği verdi.

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4- Azerbaycan, Karabağ’da planlı ve koordineli bir anti terör harekâtı başlattı.

5- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev askeri kıyafetleri içinde yumruğunu göstererek, Ermenistan’ı, “Aklınızı başınıza alın. Yumruk buradadır, yerindedir. Bir daha bize karşı bir harekât olursa başınızı ezeceğiz” diye uyardı.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün BM Genel Kurulu’nda, “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir” diye konuştu.

7- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak” dedi.

8- Azerbaycan 24 saat süren operasyonla, Ermeni ayrılıkçılara ait terör mevzilerinin tamamını ortadan kaldırdı.

9- Kara harekâtı için Azerbaycan birliklerine, ‘Hazır olun’ talimatı verildi ancak buna gerek kalmadı. Azerbaycan’ın kararlılığı karşısında Paşinyan, Ermeni teröristlere verdiği silah desteğini kesmek zorunda kaldı. O nedenle Erivan’da hükümet binasının önünde toplanan ayrılıkçılar tarafından protesto edilip istifası istendi.

10- Dün öğle saatlerinde Rusya ve Azerbaycan’dan yapılan eşzamanlı açıklamalarda Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın tüm şartlarını kabul ettiği açıklandı. Ermenistan ancak 24 saat dayanabildi.

ABD’NİN PLANI

Rusya’nın Ukrayna savaşını uzun süre devam ettireceğini gören ABD, Karabağ üzerinden yeni cephe açmak için harekete geçti. Ermenistan ve İran eşzamanlı olarak ABD ile yakınlaştılar. Görünen o ki ABD bölgeyi karıştırmaya devam edecek. Karabağ üzerinden Azerbaycan, Rusya ve Türkiye’yi sıkıştırmak isteyecek.

PUTİN ADIM ATMALI

ABD’nin, Ermenistan üzerinden yaptığı hesaplar Azerbaycan ve Türkiye’den ziyade Rusya’yı hedef alıyor. Putin’in bu durumu görerek bir adım atması gerekiyor. Türkiye’nin de desteğiyle Ermenistan ile Azerbaycan’ın masaya oturtulup barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Eğer diplomatik çözüm bulunup barış yoluyla Karabağ’ın tamamı Azerbaycan’a verilmez ise, Rusya bir süre sonra Karabağ’dan açılacak ikinci cephe ile karşı karşıya kalabilir.

Putin, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ın, ABD tarafından ikinci Kiev olmasını istemiyorsa hemen harekete geçmesi gerekiyor. Yarın çok geç olabilir...

SENİ ORTADA BIRAKTILAR

Bir sözüm de Paşinyan’a olacak. ABD’nin gazıyla harekete geçen ve 24 saat içinde Azerbaycan’ın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalan Paşinyan, gördüğün gibi flört ettiğin ABD ve Batı seni yine ortada bıraktı. Bir kez daha yenildin. İlhan Aliyev gibi,”Ne oldu Paşinyan?” diyor, başka bir şey demiyorum...