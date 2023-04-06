Akşener’den kurşunla tehlikeli şov

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Meclis’te İdris Arıkan ile Zeki Çeliker’in kavgasını yatıştırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Abdurrezzak Ceylan’ın vurulması, Genel Kurul salonunda çıkan yumruklu kavgada DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu’nun kalp krizi geçirerek ölmesi, Esat Kıratlıoğlu ile Mehmet Köstepen’in iktidar kulisinde yumruklaşması, Kılıçdaroğlu’na yapılan yumruklu saldırı gibi birçok olayı yaşadım.



Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ



O kurşun Akşener’in eline yakışmadı.

Genel Kurul salonunda çıkan kavgaları ise hiç saymıyorum.

MECLİS’TE BİR İLK

Bu Meclis’te çok şey oldu ama bir şey ilk kez yaşandı.

Bir siyasi parti lideri ilk kez Meclis kürsüsünden mermi attı.

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Hem de bir değil tam 5 kez kürsüden avuç dolusu mermi attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kastediyorum.



Zaten bunu yapan başka bir lider yok. Akşener ilk örnek, dilerim son örnek olur.

Olay dün İYİ Parti’nin Meclis grup toplantısı sırasında yaşandı.

AVUÇ AVUÇ MERMİ

Akşener sözü İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden mermi konusuna getirdi. Ardından avuç avuç boş kovanı grup kürsüsünden attı. O kürsü Meclis kürsüsüdür. O kürsüden bir siyasi parti liderinin mermi atması, sokaktaki vatandaşa olumlu bir mesaj olur mu?

Meral Akşener gibi 90’lı yıllardan beri siyasetin içinde olan bir lider, Meclis Başkanvekilliği ve İçişleri Bakanlığı yapmış birisi bunu nasıl yapar?

İL BAŞKANLIĞINA MERMİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı haberi üzerine herkes harekete geçti. İçişleri Bakanlığı 24 saat geçmeden faili tespit edip gözaltına aldı. Adalet Bakanlığı derhal soruşturma açtı. Siyasi partiler olayı kınadı. Yani demokratik bir hukuk devletinde ne yapılması gerekirse yapıldı.

Meral Akşener ne yaptı?

Daha olayın ne olduğu anlaşılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi. “Recep Bey’in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı’nın önüne gitti, “14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına oy vereceksiniz. Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz” diye açıklama yaptı.

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Silahlı saldırı olmuş, sizin bunun faili olarak Cumhurbaşkanı’nı gösterecek kadar gözünüz dönmüş ama kurşunlanmış camın önüne geçip bu kadına oy verin diyorsunuz. Onun yeri ve zamanı mı?

Neyse.

BEKÇİNİN İFADESİ

Olayın faili bekçi M.E.’nin ifadesinden olayın nasıl olduğunu paylaşmıştım. İnşaat bekçisi M.E., ifadesinde hırsızları korkutup kaçırtmak için ateş açtığını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.



Ha Meral Akşener bundan tatmin olmamış olabilir. Ama Allah aşkına bunun yolu Meclis kürsüsünden mermi atmak mıdır?

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNDE NE OLUYOR



SİYASETİN tecrübeli isimlerinden eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, “Seçim zamanı, siyasetçinin mahşer meydanıdır” der. Milletvekili listeleri nedeniyle milletvekili adayları açısından mahşer öncesi prova yaşanıyor. CHP çok hareketli. Temel Karamollaoğlu’nun geliştirdiği ittifak içi ittifak formülü Ali Babacan’ın tutumu nedeniyle çöktü. Şimdi 5 parti ortak liste için hummalı bir çalışma yapıyor. Liste bir ölçüde şekillendi. Liderlere sunulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun işi zor gözüküyor. Çünkü omuzlarında 5 parti artı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş var.

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ADAY OLMADILAR

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Selin Sayek Böke, Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Engin Özkoç, Muharrem Erkek ve Ahmet Akın, Gürsel Tekin ile Candan Yüceer milletvekilliği adaylığı için başvuru yapmamıştı.

SAĞA SELAM

Kılıçdaroğlu, sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun Sivas yerine İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun şehit başbakan Menderes’in torununa da milletvekili adaylığı teklif ettiği ancak Prof.Dr. Adnan Menderes’in kabul etmediği ifade ediliyor.

BAŞKANLAR KAÇ VEKİLLİK İSTEDİ

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Bu arada 10 gün önce Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na milletvekili adaylarıyla ilgili bir liste verdikleri söyleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik, Canan Kaftancıoğlu’nun 4’ü il yönetiminden olmak üzere 6 kişilik, Mansur Yavaş’ın ise 2 kişilik liste verdiği ifade ediliyor. Seçim kampanyasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etkisinden yararlanan Kılıçdaroğlu, sıra milletvekili listelerine gelince işi sıkı tutuyor. Kılıçdaroğlu, Trabzon’da, “Evladım” dediği Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri ise milletvekili listelerinden çiziyor. Kılıçdaroğlu aynı operasyonu cumhurbaşkanı adayı gösterdiği sırada Muharrem İnce’ye yapmıştı.

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AKŞENER’E TEKLİF

Salı günü önemli bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüşerek 30 ilde ortak liste ile girilmesi teklifinde bulundu. İYİ Parti seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararı aldı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun önerisi üzerine Akşener’in parti yetkililerine 30 il üzerinde çalışma yapmaları yönünde talimat verdiği söyleniyor. Akşener tavrını cuma günü netleştirecek. İYİ Parti’nin ayrı girmesi durumunda 5 parti seçimlere CHP listelerinden girecek.

AKŞENER NEREYE KOŞUYOR



Meral Akşener bir süredir akıl almaz yanlışlar yapılıyor.

Hem partisini hem kendisini hızla aşağıya çekiyor.

1- Bu süreç, Saraçhane şovu ile başladı. Ekrem İmamoğlu ile çak yapması geriye gidişin ilk adımı oldu.

2- “Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız” diyerek hışımla terk ettiği 6’lı Masa’ya süt dökmüş kedi gibi geri döndü.

3- İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na isabet eden merminin üzerine atlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi. Ama olayın bir inşaat bekçisinin hırsız kovalaması olduğu ortaya çıkınca inandırıcılığını kaybetti.

4- Meclis kürsüsünden mermi atarak tüy dikti.

MERMİ ATARAK MI ANILIR

Akşener’i izlerken kanım dondu. Hepsi menfur bir suikaste kurban giden ya da vahşice katledilen Sinan Ateş, Ömer Halisdemir, Gaffar Okkan, Uğur Mumcu, Yasin Börü, Eren Bülbül, Aybüke Öğretmen, Özgecan Aslan, Şule Çet, Ceren Damar’ın isimleri sayılıp avuç dolusu mermi atılarak mı anılır? Tam aksine o canları aramızdan alan mermiye, silaha lanet okunur.

Meral Hanım’ın ne yaptığını anlayan varsa beri gelsin.